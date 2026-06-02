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El Gobierno de Líbano dijo que el grupo terrorista Hezbollah aceptó detener los ataques contra Israel

Según las autoridades libanesas, el entendimiento busca reducir la violencia tras semanas de enfrentamientos y amenazas de una mayor escalada militar

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Una columna de humo se eleva sobre territorio libanés tras un ataque aéreo observado desde la frontera entre Israel y el Líbano (REUTERS/Amir Cohen)
Una columna de humo se eleva sobre territorio libanés tras un ataque aéreo observado desde la frontera entre Israel y el Líbano (REUTERS/Amir Cohen)

El gobierno del Líbano afirmó este lunes que Hezbollah aceptó una propuesta para suspender los ataques contra Israel a cambio de que las fuerzas israelíes detengan las operaciones militares sobre los suburbios del sur de Beirut, uno de los principales bastiones de la organización terrorista.

La información fue comunicada por la embajada libanesa en Washington y representa uno de los movimientos diplomáticos más relevantes de las últimas semanas en medio de una guerra que continúa generando inestabilidad en toda la región.

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Según la representación diplomática, las autoridades libanesas recibieron la confirmación de que Hezbollah aprobó una iniciativa que contempla el cese recíproco de los ataques y una ampliación de las medidas de alto el fuego al conjunto del territorio libanés.

“Las autoridades libanesas recibieron confirmación de la aprobación por parte de Hezbollah de la propuesta estadounidense que establece un alto el fuego mutuo en los ataques”, señaló la embajada en un comunicado.

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El entendimiento plantea que Israel suspenda los bombardeos sobre los suburbios de Beirut mientras Hezbollah interrumpe los lanzamientos de proyectiles y otras acciones ofensivas contra territorio israelí.

Captura de pantalla de un tuit de Donald J. Trump en X, mostrando un mensaje en español sobre conversaciones con Israel y Hezbolá
Trump anuncia cese de hostilidades entre Israel y Hezbollah

La propuesta surgió en una jornada de intensa actividad diplomática y militar. Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que existían avances para detener los enfrentamientos y aseguró que tanto Israel como Hezbollah habían aceptado frenar las hostilidades.

De acuerdo con la versión transmitida por las autoridades libanesas, Trump informó personalmente a la embajadora del Líbano en Washington, Nada Maawad, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había dado su aprobación al esquema negociado por Estados Unidos.

Posteriormente, la diplomática trasladó esa información al presidente libanés, Joseph Aoun, quien ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de preservar los canales de negociación para evitar una escalada mayor.

El anuncio se produjo después de una nueva jornada de tensión en el Líbano. Israel había incrementado la presión militar sobre distintas zonas del país y emitido advertencias de evacuación para sectores ubicados en los suburbios del sur de Beirut.

Las autoridades israelíes sostienen que esas áreas son utilizadas por Hezbollah para actividades militares y aseguran que sus operaciones buscan impedir nuevos ataques contra ciudades del norte de Israel.

Sin embargo, desde Beirut denuncian que la ofensiva ha provocado graves consecuencias humanitarias y un nuevo desplazamiento de población civil.

Daños en los suburbios del sur de Beirut tras un ataque israelí, en una zona considerada uno de los principales bastiones de Hezbollah en el Líbano (REUTERS/Archivo)
Daños en los suburbios del sur de Beirut tras un ataque israelí, en una zona considerada uno de los principales bastiones de Hezbollah en el Líbano (REUTERS/Archivo)

Periodistas presentes en la capital libanesa observaron durante la jornada largas filas de familias abandonando barrios del sur de la ciudad después de conocerse las amenazas de ataques israelíes. Muchos residentes se trasladaron a pie, en motocicletas o en vehículos particulares en busca de zonas consideradas más seguras.

Aunque existe un alto el fuego formal desde abril, los enfrentamientos nunca desaparecieron por completo. Ambas partes se han acusado mutuamente de incumplir los compromisos alcanzados y los intercambios de fuego continuaron de manera periódica durante los últimos meses.

El propio Netanyahu afirmó este lunes que Israel mantiene el derecho de actuar si Hezbollah continúa atacando a la población israelí.

Por su parte, el presidente libanés denunció lo que calificó como una “agresión feroz” contra su país, aunque reiteró que las negociaciones siguen siendo la única vía para poner fin a la guerra.

Las conversaciones diplomáticas continuarán esta semana. Está previsto que representantes de Israel y del Líbano participen en una nueva ronda de contactos destinada a explorar mecanismos que permitan consolidar la tregua y reducir la violencia en la frontera común.

El conflicto ha dejado un elevado costo humano desde el inicio de las hostilidades. Las autoridades libanesas informaron que más de 3.400 personas han muerto en el país y que más de un millón de habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de preservar los canales de negociación para evitar una escalada mayor
El presidente libanés, Joseph Aoun, ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de preservar los canales de negociación para evitar una escalada mayor

En Israel, los ataques procedentes del Líbano también han provocado víctimas y daños en distintas localidades del norte del país.

(Con información de AFP y EFE)

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