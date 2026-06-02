Susto en La Plata: una monja iba manejando y se le prendió fue el auto

El incendio del auto de una monja en la intersección de las calles 25 y 512 de José Hernández obligó a los bomberos a intervenir este lunes, mientras el tránsito de la zona quedó reducido durante varios minutos y las causas del siniestro permanecen sin determinar

Una monja vivió un momento de desesperación este lunes por la mañana cuando el auto en el que se desplazaba se incendió en plena vía pública, en la localidad de José Hernández, partido de La Plata. El fuego se desató en la parte delantera del vehículo y el humo invadió por completo el habitáculo, lo que obligó a la religiosa a abandonar el rodado de forma apresurada.

El incendio de auto se produjo en la intersección de 25 y 512, en plena mañana. Las llamas se concentraron en el sector del motor, ubicado en la parte frontal del vehículo, aunque el humo se extendió con rapidez hacia el interior, donde se encontraba la monja. Las causas del siniestro aún no fueron determinadas.

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Ante la situación, la religiosa descendió del vehículo y, en medio del apremio, logró rescatar algunas pertenencias que llevaba en el baúl. El hecho quedó registrado con el capot del auto completamente envuelto en llamas, imagen que da cuenta de la magnitud del fuego que se produjo.

Minutos después, una dotación de bomberos se hizo presente en el lugar para controlar el foco ígneo. La intervención de los efectivos permitió atender la emergencia, aunque el tránsito en la zona se mantuvo con la calzada reducida durante varios minutos, según informó El Día.

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El medio platense detalló que la escena se desarrolló en la mañana del lunes y que la monja salió del vehículo antes de que el fuego se propagara al habitáculo. Por el momento, no se reportaron heridos como consecuencia del incendio vehicular en La Plata.

El video fue compartido por numerosos usuarios, entre ellos el perfil de la cuenta Hechos y Derecho, y rápidamente se convirtió en un contenido que disparó comentarios numerosos y reposteos.

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“¿El Gálvez? No, avenida Alvear”: un conductor alcoholizado chocó contra un edificio

Un hombre de 33 años perdió el control de su Renault Logan en la avenida Alvear al 1400 y el vehículo terminó parcialmente incendiado, mientras el test de alcoholemia le arrojó casi cuatro veces el límite legal permitido en la Ciudad de Buenos Aires

Un hombre de 33 años chocó su auto contra el frente de un edificio en plena avenida Alvear, en el barrio porteño de Recoleta, en la madrugada de este lunes. El vehículo terminó parcialmente incendiado, el conductor salió por sus propios medios y el test de alcoholemia arrojó 1.99 gramos de alcohol en sangre. El hecho quedó registrado en videos que se difundieron en redes sociales.

Fue alrededor de las 4 de la mañana cuando un Renault Logan gris perdió el control sobre la calzada de Alvear al 1400 y fue a impactar contra la fachada de un edificio. Tras el choque, el vehículo se incendió de forma parcial. Al lugar se trasladaron efectivos de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad junto con personal de Bomberos, quienes extinguieron el fuego. El SAME atendió al conductor con diagnóstico de politraumatismos.

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Fuentes del caso indicaron a Infobae, que el propio conductor declaró ante los agentes que, durante el trayecto, un animal se le habría cruzado en el camino y que, al intentar esquivarlo, perdió el control del rodado.

La Policía de la Ciudad confirmó que el test de alcoholemia practicado al hombre arrojó 1.99 gramos de alcohol por litro de sangre. El caso quedó a cargo de la UFLA Este, bajo la instrucción de la doctora Victoria Sánchez.

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Las imágenes del auto destrozado y quemado sobre la vereda de Recoleta circularon con rapidez en TikTok. Uno de los testigos que filmó la escena, identificado como Rafa Smith, describió el episodio con una comparación que no tardó en viralizarse: “¿Nürburgring? ¿El autódromo Gálvez? No, señores, la avenida Alvear”.

El testigo también precisó, a su modo, la magnitud del nivel de alcohol detectado: “Uno noventa y nueve. ¿Saben a cuánto equivale uno noventa y nueve? Dos botellas de vino enteras”, señaló Smith en sus videos de TikTok.

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El mismo testigo subrayó que el horario y el día atenuaron las posibles consecuencias sobre terceros. “Diga que fue a las cuatro de la mañana”, afirmó Smith, quien también reparó en que el conductor salió ileso del vehículo completamente destruido. “Todo quemado el auto. Prendido fuego. El tipo, ileso. Yo no puedo entender, realmente”, expresó.