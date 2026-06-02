Fiorella Giménez, la exnovia de Cachete Sierra tras su separación: “Transitamos la ruptura en la misma casa”

La bailarina se refirió al mal momento de pareja que vive con el actor después de 5 años juntos (Video: Puro show/ Eltrece)

La convivencia entre Fiorella Giménez y Agustín “Cachete” Sierra se mantiene a pesar de la crisis sentimental que atraviesan. Ambos confirmaron su separación, pero destacaron que el cariño no se ha perdido y que priorizan el respeto mutuo en esta etapa.

La bailarina fue directa sobre los rumores: “Hay mucho amor de por medio. Yo a Agus lo quiero con todo mi corazón, me siento muy cuidada y muy respetada por él”, expresó en Puro Show (Eltrece). Su declaración desestimó cualquier versión sobre terceros en discordia o infidelidades, una sospecha instalada por comentarios de panelistas en otros programas.

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El motivo de la separación, según Giménez, está vinculado a procesos individuales: “Hay veces que no tiene tanto que ver con la pareja. Es como la típica frase de que a veces con el amor no es suficiente”, reflexionó durante la entrevista. Además, contó que atraviesa una situación emocional delicada: “Estuve con el estado anímico muy bajo, me costó levantarme de la cama. Hay cosas que no tienen que ver con la pareja”, relató.

“Yo nunca en la vida le fui infiel a Agus, jamás”, aseguró Fiorella Giménez sobre su separación de Cachete Sierra (Instagram)

Ambos siguen compartiendo el hogar, decisión que sorprendió a quienes los siguen en redes sociales. La joven explicó que el hecho de seguir viviendo juntos responde a la contención y el acompañamiento que todavía existe entre ellos, aunque subrayó: “Cada uno se tiene que hacer cargo de cómo está uno, porque podés lastimar al otro”.

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De cara a los rumores de infidelidad, la bailarina fue contundente: “Yo nunca en la vida le fui infiel a Agus jamás, no me daría el corazón para hacerle algo así a una persona que quiero tanto”. Para disipar cualquier especulación, afirmó: “No es que dentro de un año va a aparecer un chat ni nada. Revisen donde quieran, tengo la conciencia recontra tranquila”.

La expareja decidió seguir compartiendo la vivienda por razones prácticas y afectivas. Aunque la relación sentimental está en pausa, la convivencia se sostiene porque ambos consideran que el respeto y la contención mutua son fundamentales en este proceso. La ruptura no estuvo marcada por peleas ni por un quiebre abrupto, sino por la necesidad de cada uno de enfocarse en su bienestar personal.

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El actor confirmó el final de su noviazgo con la bailarina (Video: SQP/ América TV)

La continuidad bajo el mismo techo se convirtió en una forma de atravesar el duelo con acompañamiento, sin perder el cuidado por el otro. En palabras de la exintegrante del Bailando, “hay determinadas distancias que son justamente desde el amor”.

Por su parte, Cachete Sierra también había hablado sobre el difícil momento en SQP (América TV): “La verdad que no me gusta ver después las redes y tener que dar explicaciones, si me separé, cómo estoy. Es un tema que no me gusta”. El actor reconoció el dolor y la tristeza que siente, pero dejó claro que la relación siempre se basó en el cariño: “Todo es difícil cuando estás mal con alguien, cuando las cosas no suceden como uno quiere. Siempre es complicado, sobre todo cuando hay mucho cariño”.

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Consultado sobre la posibilidad de revertir la situación, Sierra admitió: “Este momento es medio triste y doloroso, pero no lo sé”. Ambos coinciden en que hicieron varios intentos para salvar la relación, incluyendo viajes y cambios en la convivencia, pero, como expresó la bailarina, a veces el amor no alcanza.

“Hay determinadas distancias que son justamente desde el amor”, afirmó Fiorella

Luego de rumores sobre el final de su noviazgo de 5 años, Fio Giménez y Cachete Sierra confirmaron su distanciamiento, aclarando que la causa principal radica en procesos personales y no en conflictos entre ellos ni en terceras personas. Su decisión de seguir viviendo juntos responde a la necesidad de acompañarse en un momento de transición, priorizando el respeto y el bienestar mutuo, mientras desmienten categóricamente los rumores de infidelidad.

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