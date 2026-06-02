Honduras

Nueva estrategia de seguridad en Honduras enfocará operativos en los municipios más violentos

El plan contempla cooperación internacional, intervenciones territoriales y acciones contra estructuras criminales vinculadas a la extorsión.

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Grupo de policías y hombres con rostros desenfocados, algunos esposados, caminan por un camino de tierra embarrado. Varios vehículos policiales y vegetación densa al fondo.
La estrategia de seguridad de Honduras prioriza municipios con mayor incidencia de violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad de Honduras anunció que concentrará sus estrategias contra la criminalidad en unos 30 municipios con mayor incidencia de violencia. Según informó el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, esos territorios reúnen una parte de los delitos violentos del país y serán el foco de los operativos y labores de inteligencia.

Velásquez explicó que Honduras tiene 298 municipios, pero que cerca del 10% de ellos registra los niveles más altos de violencia criminal. Bajo esa premisa, las acciones de seguridad se enfocarán en los municipios considerados prioritarios para reducir los índices delictivos.

“La estrategia busca concentrar recursos humanos, operativos y tecnológicos en las zonas donde se presenta la mayor cantidad de hechos violentos”, señaló Velásquez sobre el nuevo plan de intervención.

Las autoridades sostienen que el modelo responde a estudios y análisis sobre el comportamiento de la criminalidad en el país, con el fin de dirigir con más eficiencia los recursos disponibles.

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De acuerdo con el planteamiento oficial, la identificación de los territorios con mayores niveles de violencia permitirá desarrollar acciones específicas para enfrentar fenómenos como homicidios, extorsión, narcotráfico, tráfico de armas y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

En qué se basa la estrategia

La intención es fortalecer la presencia policial y las labores de inteligencia en las zonas de mayor riesgo, con el objetivo de desarticular estructuras criminales y prevenir nuevos hechos delictivos.

Habitantes de la zona permanecen en alerta ante posibles nuevos enfrentamientos. (FOTO: Archivol)
Habitantes de la zona permanecen en alerta ante posibles nuevos enfrentamientos. (FOTO: Archivol)

El ministro Velásquez también informó que la estrategia contempla cooperación internacional como parte de los lineamientos establecidos en el programa denominado Escudo de las Américas.

Según explicó, existe un proceso de coordinación y negociación entre la Secretaría de Defensa de Honduras y organismos de defensa de Estados Unidos para fortalecer capacidades operativas y desarrollar acciones conjuntas frente a amenazas relacionadas con el crimen organizado.

Aunque no se detallaron las medidas específicas que se implementarán dentro de esa cooperación, las autoridades indicaron que el objetivo es mejorar las capacidades institucionales para intervenir en los territorios más afectados por la violencia.

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La colaboración internacional en materia de seguridad se ha convertido en una herramienta utilizada por diversos países de la región para combatir estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales y participan en actividades ilícitas como tráfico de drogas, trata de personas, lavado de activos y extorsión.

El Gobierno de Honduras presenta una nueva estrategia de seguridad enfocada en atacar las finanzas de las organizaciones criminales entre 2026 y 2030. (Foto: Cortesía)
El Gobierno de Honduras presenta una nueva estrategia de seguridad enfocada en atacar las finanzas de las organizaciones criminales entre 2026 y 2030. (Foto: Cortesía)

Problemas por extorsión

Uno de los ejes centrales de la estrategia será el combate a las redes dedicadas al cobro de extorsiones, un delito que durante años ha afectado a comerciantes, emprendedores, transportistas y ciudadanos en distintas zonas del país.

Velásquez adijo que las acciones impulsadas por la Secretaría de Seguridad buscan perseguir a las estructuras responsables de este delito y responder a las demandas de la población en materia de seguridad.

La extorsión continúa siendo una de las principales amenazas para diversos sectores económicos, especialmente para el transporte público, cuyos operadores han denunciado de manera constante presiones y amenazas por parte de grupos criminales.

Intervenciones en marcha

Como parte de estas acciones, la Policía Nacional mantiene bajo supervisión más de una decena de puntos de taxis en el Distrito Central considerados vulnerables a actividades de extorsión.

El comisario Edgardo Barahona informó que actualmente son 14 puntos de taxis los que están siendo intervenidos mediante patrullajes preventivos, monitoreo permanente y acercamientos con dirigentes del sector transporte.

De acuerdo con Barahona, las acciones son ejecutadas por distintas direcciones policiales en coordinación con la recientemente creada División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, una unidad especializada en la investigación y persecución de organizaciones vinculadas a estos delitos.

El comisario explicó que los agentes mantienen comunicación constante con representantes de los puntos de taxis para identificar amenazas, detectar patrones delictivos y prevenir que más conductores o propietarios sean víctimas de extorsión.

“El objetivo es anticiparse a los hechos delictivos y brindar acompañamiento a quienes podrían estar expuestos a este tipo de amenazas”, indicó.

Según informó Barahona, algunos casos han revelado la presunta participación de personas vinculadas directamente a las unidades de transporte, incluidos empleados y familiares de propietarios.

Las autoridades consideran que este tipo de hallazgos evidencia la necesidad de fortalecer los controles internos y la coordinación entre operadores del transporte y organismos de seguridad.

Las autoridades sostienen que la focalización de recursos en los municipios más violentos permitirá obtener mejores resultados en el corto y mediano plazo, especialmente en la lucha contra estructuras criminales que operan de manera organizada.

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