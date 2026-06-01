El video que hizo emocionar hasta las lágrimas a Carlo Ancelotti antes de dirigir a Brasil en el Mundial

El técnico vivió un instante inesperado al recibir saludos cercanos, y expuso cómo ese sostén personal acompaña a su etapa como entrenador de Brasil

Las lágrimas de Carlo Ancelotti sorprendieron a todos en la televisión brasileña. Una entrevista, pensada para repasar su presente al frente de la selección de Brasil, terminó revelando la faceta más personal del técnico italiano. El reencuentro emocional con sus raíces y el respaldo de su familia marcaron una charla que fue mucho más allá del fútbol.

El detonante ocurrió cuando, en pleno estudio del programa Domingão com Huck, aparecieron imágenes de sus padres, Giuseppe y Cecilia. La emoción escaló con los mensajes enviados por personas cercanas a lo largo de su carrera, pero fue el saludo de sus nietos lo que desbordó al entrenador y le arrancó algunas lágrimas. “Abuelo, estamos todos con vos. Espero que ganemos la Copa del Mundo y le ganemos a España y a Francia. Vas a ganar el Mundial”, le dijeron, sintetizando en pocas palabras la ilusión de toda una familia y la presión de un país.

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Carlo Ancelotti se conmovió en vivo y compartió su lado más personal (REUTERS/Ricardo Moraes)

Para Ancelotti, el fútbol y la familia son universos inseparables. Así lo explicó al hablar de los puntos de contacto entre Brasil e Italia: “Los brasileños comparten muchas características con los italianos. La importancia de la familia, especialmente para mi generación, es muy importante”. Su relato tejió un puente entre el arraigo cultural y el compromiso profesional que hoy lo une al seleccionado sudamericano. Además el técnico italiano transmitió una emoción genuina: “Cuando hablo de mi familia me emociono”, confesó.

El técnico también evocó su paso como jugador en Roma y compartió su admiración por Paulo Roberto Falcao: “Paulo tenía un talento tremendo. Llegó a Roma y marcó muchos goles”, recordó Ancelotti. Esas experiencias, según dejó entrever, fortalecen su vínculo con el fútbol brasileño y le permiten entender mejor a quienes ahora dirige.

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Un aspecto que remarcó fue la lealtad de los futbolistas brasileños hacia su camiseta nacional. Ancelotti aseguró que nunca detectó en ellos molestias por acudir a la selección. “Los jugadores brasileños aman a su selección más que otros futbolistas. Muchos se muestran descontentos cuando tienen que viajar con sus equipos nacionales, pero nunca escuché a un brasileño quejarse de ir a la selección”, dijo, mostrando asombro y admiración por esa entrega.

El técnico italiano expresó su análisis sobre la selección de Brasil en la antesala al Mundial (REUTERS/Pilar Olivares)

El entrenador atraviesa una etapa de adaptación en Brasil, en la que los lazos afectivos y el sentido de pertenencia se convierten en aliados. El reciente triunfo por 6-2 ante Panamá, uno de los últimos ensayos antes del Mundial, reforzó la confianza colectiva y, al mismo tiempo, alimentó la identificación de Ancelotti con un grupo que busca gloria.

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La contundente victoria fue motivo de satisfacción, pero Ancelotti evitó los triunfalismos y admitió que mantiene abiertas varias incógnitas tácticas. Al analizar el rendimiento tras el partido, subrayó: “La certeza es que tenemos un equipo muy fuerte”.

La segunda mitad del encuentro, en la que los suplentes aportaron frescura y calidad, generó nuevas preguntas en el cuerpo técnico. “Fue una actuación importante para el equipo; para los jugadores que entraron, demostraron calidad y que pueden competir”, valoró el italiano.

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Consultado sobre posibles cambios en el sistema ofensivo para la Copa del Mundo, Ancelotti fue sincero: “Podría cambiar. El partido en la segunda parte me genera más dudas. Eso es bueno, tener dudas positivas”. Consideró que “la presión alta es un aspecto que queríamos hacer en el primer tiempo”, y sumó: “La verdad es que cuando la presión no funciona, es necesario recuperar más rápido. Por eso creo que estoy de acuerdo en que el equipo no estaba muy compacto”.

Ancelotti anunció que aún no tiene definido el once para el debut mundialista (REUTERS/Ricardo Moraes)

La definición del equipo que debutará sigue abierta. Ancelotti reconoció que todavía faltan nombres y aclaró: “No tengo el equipo definido al 100%. Faltan jugadores. Faltan Marquinhos, Magalhães, Martinelli… la lista no está completa”. A pesar de esa incertidumbre, mantiene la confianza en el potencial del grupo: “Sigo pensando que tengo una buena lista”.

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El entrenador explicó que los próximos días serán cruciales: “Hay que hacer una evaluación del entrenamiento en estos 13 días, porque el partido de hoy también demostró que hay jugadores en mejor condición física y otros un poco menos”. El primer rival en la Copa será Marruecos, y el técnico aún debe resolver cuál será la mejor alineación: “La duda es elegir la mejor alineación para el primer partido. La certeza es que tenemos un equipo muy fuerte”.

Respecto a Neymar, quien continúa en proceso de recuperación, Ancelotti detalló cuál será su rol dentro del equipo: “Él tiene que jugar por dentro del campo. No va a jugar por fuera, como extremo; por dentro, como mediapunta o segundo delantero. La posición en la que jugaron hoy Vini o Raphinha. Va a ser una de esas posiciones”.

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La preparación de Brasil continuará en Nueva Jersey, donde el plantel se enfocará en los últimos detalles antes de enfrentar a Egipto en Cleveland, el último amistoso previo al Mundial. El grupo C, compartido con Marruecos, Haití y Escocia, será el escenario donde Ancelotti pondrá en práctica su visión y sus ajustes tácticos.