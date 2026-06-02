Crimen y Justicia

El ministro de Seguridad de Córdoba defendió el operativo tras el crimen de Agostina Vega: “Se activaron todos los protocolos desde el domingo”

El funcionario provincial expuso en Infobae al Regreso los pormenores del operativo y enfrentó cuestionamientos por la demora judicial tras el femicidio que sacudió a Córdoba

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En Infobae al Regreso, Juan Pablo Quinteros reconstruyó cómo las fuerzas policiales y judiciales de Córdoba actuaron desde la denuncia por la desaparición de Agostina Vega, subrayando la intensidad de la búsqueda y reconociendo los cuestionamientos públicos hacia el accionar del Ministerio Público Fiscal y la justicia provincial.

Durante el intercambio con el staff, el ministro hizo hincapié en el respeto a la división de poderes y la responsabilidad institucional, pero no eludió las críticas sobre la demora en la activación de protocolos clave y la actuación del fiscal Raúl Garzón.

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El ministro Quinteros y la reconstrucción del caso Agostina Vega

“Desde el mismo domingo que la mamá de Agostina hizo la denuncia, se activaron todos los protocolos de búsqueda”, afirmó Juan Pablo Quinteros, detallando que en Córdoba las denuncias de este tipo se reciben en una unidad judicial y no en una comisaría, como ocurre en otras provincias.

Explicó que la intervención del fiscal fue inmediata: “Al momento que usted presenta una denuncia, inmediatamente comienza a intervenir una unidad judicial, y el fiscal de turno toma el caso”.

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(Infobae en Vivo)
El ministro de Seguridad de Córdoba aseguró que se activaron todos los protocolos de búsqueda desde la denuncia por la desaparición de Agostina Vega (Infobae en Vivo)

Quinteros relató que en las primeras 72 horas la investigación se orientó hacia la hipótesis del “famoso auto rojo” mencionado en la denuncia, pero que el análisis de cámaras cambió el rumbo: “Pudimos determinar que Agostina había entrado a la casa de Barralier. La teníamos ingresando, pero no la teníamos saliendo. Ahí la investigación tuvo otro giro absolutamente distinto”.

Con recursos extraordinarios, como drones, helicópteros y más de 200 personas, lograron delimitar el área de búsqueda y localizar el cuerpo de la adolescente: “El sábado después del mediodía, entre una y media, nos encontramos los restos enterrados de Agostina”.

Críticas a la respuesta judicial y el debate sobre los tiempos procesales

Consultado sobre la actuación del fiscal y la posibilidad de haber allanado antes la vivienda del imputado, Quinteros sostuvo: “Barrellier estaba nombrado como un amigo de la familia, no como sospechoso”, y agregó que recién el martes, tras nuevas pruebas, el fiscal ordenó su detención.

“Probablemente el fiscal, al momento de la detención, evaluó esto que usted está diciendo. Probablemente sea tarde, bueno, eso se deberá evaluar”, reconoció, remarcando que la data de muerte establecida por la fiscalía indica que Agostina ya estaba sin vida cuando se realizó la denuncia.

Imagen compuesta de cuatro retratos. De izquierda a derecha: una joven sonriente, una mujer de cabello largo, un hombre con barba hablando y un hombre con blazer
Juan Pablo Quinteros expresó el profundo impacto personal que sintió al notificar a la familia Vega sobre el hallazgo sin vida de Agostina

Ante la presión política y social por el desempeño de los funcionarios, el ministro enfatizó: “Yo respondo por mis actos y por los funcionarios que yo he elegido para que me acompañen en el ministerio. Yo de eso sí me hago cargo”.

Sobre los pedidos de jury contra el fiscal Iván Rodríguez y el debate por el rol de un concejal que defendió legalmente a Barralier, Quinteros aclaró: “En la política, cada uno responde por los actos propios, no por los de terceros. Yo lo puedo mirar a los ojos y decirle qué es lo que hago yo como político y qué hice yo en este caso. Yo a Agostina la busqué como si estuviera buscando a mi propia hija”.

El reclamo por mejoras en la articulación y protocolos de búsqueda

Durante la entrevista, Diego Iglesias cuestionó la demora en la activación del Alerta Sofía, fundamental en casos de desaparición de menores. Quinteros reconoció que ese protocolo depende exclusivamente de la autoridad judicial y explicó: “El fiscal lo explicó, él siempre tuvo la hipótesis de que nunca salió de Córdoba. Y la alerta Sofía sirve para una alerta nacional”.

Marcha caso Agostina
El ministro Quinteros remarcó la importancia de respetar la división de poderes, pero admitió que los tiempos procesales pueden generar indignación social (Mario Sar)

Sobre la demora en la recepción de la denuncia, aseguró que la Fiscalía General investiga el horario exacto de llegada de la familia y la toma formal de la denuncia, y admitió: “No puede estar la persona cinco horas esperando para que le tomen una denuncia. Esto, por supuesto, muchísimo más grave, pero no puede estar la persona cinco horas esperando”.

El ministro también subrayó la necesidad de revisar los tiempos procesales: “Hay tiempos procesales que por ahí irritan, molestan, indignan, pero que son tiempos procesales. Nosotros desde el Ejecutivo tenemos una forma de trabajar que es mucho más rápida, pero me parece que este caso va a poner sobre la mesa esto que usted está planteando”.

Quinteros cerró con una reflexión personal sobre el momento en que debió notificar a la familia de Agostina: “No he tenido en dos años y medio sensación más frustrante, más dolorosa y mal acerante que tener que ir a decirle a ese papá que la había encontrado, pero la encontramos muerta”.

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