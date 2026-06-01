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“A lo Michael Jackson”: el baile de Aryna Sabalenka en plena pista de Roland Garros que se ganó una ovación

La tenista bielorrusa celebró su victoria por 7-5 y 6-3 sobre Naomi Osaka con unos pasos sobre el polvo de ladrillo

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La tenista sorprendió con sus pasos

Aryna Sabalenka avanzó a los cuartos de final del Abierto de Francia con una victoria por 7-5 y 6-3 sobre Naomi Osaka, en un partido que tuvo tanto de espectáculo tenístico como de show bajo las luces nocturnas de la pista Philippe-Chatrier. Incluso, la ganadora celebró con un famoso baile sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros.

La bielorrusa se acerca así a su primer título de Grand Slam sobre arcilla, luego de haber caído en la final del año pasado ante Coco Gauff.

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La número uno del mundo disputó el encuentro con dos collares de diamantes y granates y pendientes haciendo juego, sobre un vestido negro acampanado ligeramente transparente con una capa roja debajo. Osaka, por su parte, entró a la cancha con una chaqueta bomber dorada sobre un vestido con lentejuelas, con una cola escalonada y pompones de tul inspirados en la Torre Eiffel.

*El resumen del partido

El atuendo de la japonesa fue conversación obligada en París, aunque la arcilla roja terminó por imponerse sobre el brillo del diseño: Osaka no encontró su lugar en la superficie y cayó en 1 hora y 27 minutos.

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Fue el primer partido nocturno femenino en Roland Garros en tres años, y solo el quinto en la historia de los 64 encuentros nocturnos disputados en la cancha central. La brevedad del partido reavivó el debate sobre si la inclusión de las mujeres en estos horarios estelares representa una propuesta atractiva para el público y las televisoras.

Los organizadores del torneo habían recibido críticas por no programar más encuentros femeninos en sesión nocturna; su respuesta fue que los partidos al mejor de tres sets -el formato del circuito femenino- no ocupan suficiente tiempo en pantalla en comparación con los duelos masculinos al mejor de cinco.

En el plano estrictamente deportivo, Sabalenka impuso su juego desde la línea de fondo y ejecutó una potente devolución de derecha en su primer punto de partido, que Osaka apenas alcanzó a tocar con la raqueta. La bielorrusa, cuatro veces campeona de Grand Slam, extendió su registro personal ante la japonesa a 3-1, en un duelo entre dos tenistas con el mismo número de títulos grandes en su palmarés. Para Osaka fue, no obstante, la primera vez que alcanzó la cuarta ronda en Roland Garros.

Tras el final, la celebración tomó un cariz festivo: durante la entrevista en cancha, el público pidió a Sabalenka uno de sus bailes característicos. La bielorrusa invitó a todos a ponerse de pie y ejecutó varios pasos del moonwalk al ritmo de “Thriller” de Michael Jackson. No era la primera vez que mostraba sus habilidades: ya había protagonizado un reto de baile con Novak Djokovic durante el torneo. Entonces, se podría decir que Sabalenka festejó su victoria ante la japonesa “a lo Michael Jackson”.

“Naomi es una jugadora magnífica, siempre son partidos difíciles contra ella, juega un tenis agresivo”, afirmó Sabalenka. “Estoy contenta con mi servicio y con haberle devuelto toda esa presión.” Sobre la experiencia en la sesión nocturna, agregó: “Fue mi primera vez. Tengo muchas ganas de seguir. Gracias a todos por crear un ambiente increíble.”

El miércoles, Sabalenka se medirá a la rusa Diana Shnaider, de 22 años, quien derrotó por 6-3, 6-3 y 6-0 a Madison Keys, la última estadounidense que seguía en competencia.

En el otro lado del cuadro, la polaca Maja Chwalinska -quien nunca había superado la segunda ronda de un Grand Slam y llegó a la instancia tras superar tres rondas de clasificación- eliminó a la francesa Diane Parry por 6-3 y 6-2, y se medirá a la rusa Anna Kalinskaya, quien alcanzó los cuartos de final del torneo por primera vez al vencer 6-4, 2-6 y 7-6 (10-7) a Anastasia Potapova. Varias de las principales favoritas ya quedaron eliminadas, entre ellas Gauff, la cuatro veces campeona Iga Swiatek y la número dos del ranking, Elena Rybakina.

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