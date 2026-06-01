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Las declaraciones de Fede Bal sobre su escandalosa separación de Barbie Vélez: “El tiempo me dio la razón”

El conductor se refirió en Blender a la difícil ruptura actriz y reivindicó su postura. Los dichos que molestar a su expareja

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El conductor habló de la denuncia que realizó su expareja y que terminó en el sobreseimiento de ambos (Video: Blender at night/ Blender)

Fede Bal volvió a poner sobre la mesa uno de los escándalos más resonantes de la última década en el mundo del espectáculo argentino: su separación de Barbie Vélez, marcada por denuncias cruzadas, exposición mediática sin precedentes y un prolongado conflicto judicial que mantuvo a ambos en el centro de la tormenta. En una reciente entrevista en Blender At Night, el ciclo de José María Listorti, el actor sorprendió al referirse nuevamente a esa etapa de su vida y aseguró, sin vueltas: “El tiempo me dio la razón”.

Bal, que hoy disfruta de un presente más calmo y consolidado junto a Evelyn Botto, no esquivó el tema cuando Listorti lo consultó sobre las graves acusaciones que recibió por parte de Barbie, especialmente las vinculadas a violencia de género. “Cuando vas con la verdad…”, comenzó diciendo, y explicó cómo eligió manejar la situación judicial lejos de los sets de televisión y de las cámaras. “Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado”, relató.

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El actor también cuestionó el impacto que tuvo la cobertura televisiva del conflicto. “La tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez”, reflexionó, diferenciando el tratamiento mediático del judicial. Para Fede, el tiempo y la Justicia terminaron por decantar la verdad: “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”.

Fede Bal revivió su escandalosa separación de Barbie Vélez y afirmó que el tiempo le dio la razón en la Justicia
Fede Bal revivió su escandalosa separación de Barbie Vélez y afirmó que el tiempo le dio la razón en la Justicia

Bal recordó que, tras la explosiva separación en 2016, tanto él como Barbie Vélez iniciaron demandas mutuas: ella lo acusó de lesiones agravadas y violencia de género, mientras que él respondió con una contrademanda por lesiones, destrozos en su departamento y amenazas. El conflicto, alimentado por versiones cruzadas y una cobertura mediática incesante, se transformó en un fenómeno que ocupó portadas y programas durante meses. Finalmente, en 2017, el juez determinó el sobreseimiento de los dos actores y cerró el caso ante la falta de pruebas concluyentes.

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A la distancia, Federico reconoce el impacto que la situación tuvo en su vida y en la de su entorno. “Fue una relación durísima”, admitió, y aclaró que pudo salir adelante gracias a la terapia y al apoyo de sus amigos más cercanos. “Esto pasó hace mucho tiempo y yo no hablo de este tema, pero no me molesta tocarlo”, aseguró. En su análisis, subrayó que el verdadero desafío es enfrentar los conflictos y no huir: “Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá”.

En una clara referencia al caso de Juan Darthés y otros mediáticos que optaron por irse del país ante denuncias públicas, el conductor de Resto del Mundo (Eltrece) remarcó su decisión de quedarse, enfrentar la situación y no esconderse. “No hay que irse, hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes”, sentenció.

La actriz realizó un descargo entre lágrimas luego de que su expareja recordara su escandalosa separación que terminó en la Justicia (Video: Storytime/ Bondi Live)

La mención del tema por parte de Fede no pasó desapercibida y reavivó viejas heridas en Barbie Vélez, que no tardó en reaccionar. La actriz, visiblemente afectada, realizó un descargo entre lágrimas en el ciclo Storytime (Bondi Live), donde dejó claro que la situación le sigue generando dolor: “Él lo habla desde una impunidad y una soberbia terrible... cuando en mí generó el trauma más grande de mi vida”, confesó. Barbie pidió que Fede no vuelva a hablar del tema y, si lo hace, que sea para pedir perdón.

La batalla legal y mediática entre ambos dejó secuelas que, a pesar del paso del tiempo, siguen presentes para los protagonistas y para el público. Barbie, que hoy lleva una vida más reservada y centrada en su familia, insistió en que prefiere no hablar del asunto porque la afecta emocionalmente: “Ya no soy esa nena de 20 años que no sabía hablar y tenía vergüenza. Tengo 30 años, pasaron 10 años en mi vida y mucha terapia de por medio, así que no me rompas más las pelotas. Estoy harta de cerrar la boca. Es un tema que me hace pésimo, pero cortala, un límite. Dejame de romper los huevos, no hables más”.

El caso Fede Bal–Barbie Vélez fue uno de los más cubiertos y debatidos en la historia reciente del espectáculo argentino. No solo por la gravedad de las denuncias y el nivel de exposición, sino también por las consecuencias que tuvo a nivel familiar: las madres de ambos, Carmen Barbieri y Nazarena Vélez, tampoco volvieron a recomponer su relación y la grieta entre las dos familias sigue vigente.

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