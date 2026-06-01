Panamá refuerza campaña para que la población disponga de información clara sobre los alimentos que consume

Funcionarios de Salud reafirman campaña para fortalecer la inocuidad de los alimentos. (Cortesía)

El Ministerio de Salud (MINSA) continúa desarrollando la normativa que exige el registro sanitario digital y controles más estrictos para alimentos y suplementos, medida que impacta a la industria local e importadores.

El objetivo, según las autoridades, es fortalecer la vigilancia y la seguridad en la cadena alimentaria en todo el país.

Advierte que al aumentar las temperaturas y la inestabilidad del tiempo se atenta contra la disponibilidad de los alimentos por pérdidas de cultivos, baja producción, empobrecimiento del suelo y aumento de los precios.

Recuerda que la actualización del marco regulatorio introduce procesos digitalizados para el registro, control y vigilancia de alimentos, tanto nacionales como importados.

La regulación contempla además la supervisión de establecimientos, recogida y análisis de muestras y la expedición de licencias de operación sanitaria, todo bajo estándares técnicos y científicos. Las autoridades revisarán periódicamente la normativa y las tarifas para adaptarlas a los cambios del sector y a la evolución de los riesgos sanitarios.

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Los alimentos deben ser inocuos, libres de parásitos, de químicos y de bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ratificó el compromiso con la promoción de entornos alimentarios seguros.

Boyd Galindo sostuvo que la política pública debe asegurar que la población disponga de información clara sobre los alimentos que consume.

“Los alimentos deben ser inocuos, deben llegar sanos al consumidor, libres de parásitos, de químicos, de bacterias”, señaló por su parte Magally Bullen, jefa del departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria de la región de Salud de la provincia de Coclé.

En una actividad que dio inicio al mes de la inocuidad de alimentos, agregó que el consumidor debe estar atento sobre dónde compra sus alimentos, de la vestimenta del personal, cómo están las manos del manipulador de alimentos y cómo protege los alimentos, entre otras consideraciones.

Desde el MINSA se indicó que en Panamá fabricantes, importadores, distribuidores y operadores deben seguir cumpliendo con nuevos requisitos de documentación y responsabilidades, que abarca a todos los productos industrializados y suplementos dietéticos.

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Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, favorece que la población tenga información clara sobre los alimentos que consume.

El registro sanitario ahora es obligatorio y se gestiona íntegramente a través de una plataforma digital administrada por las autoridades sanitarias.

El documento obtenido bajo la nueva regulación tiene una validez de 5 años y las empresas deberán presentar las solicitudes de renovación al menos 2 meses antes de la fecha de vencimiento.

Además, la normativa establece que cualquier modificación a los registros debe tramitarse con antelación, evitando cambios cercanos al periodo de expiración.

Las importaciones requieren notificaciones formales al menos 48 horas antes del arribo del producto al país, todo mediante el sistema digital unificado.

Uno de los aspectos destacados es la adopción de nuevos estándares de etiquetado, que incluyen la divulgación obligatoria de alérgenos, conforme a las guías internacionales del Codex Alimentarius.

Aconsejan a los consumidores estar atentos cuando consumen comidas callejeras. - crédito PlanetaJuan/YouTube

Estas normativas buscan garantizar que los consumidores panameños accedan a información transparente y fiable sobre los productos que adquieren.

El Ministerio de Salud también cuenta con la potestad de realizar muestreos aleatorios y análisis de laboratorio en cualquier etapa de la cadena de distribución, incrementando el monitoreo posterior a la comercialización.

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Esta vigilancia se extiende a productos agrupados, empaques promocionales, materias primas y artículos para uso personal.

En cuanto a los costos, la entidad estableció una tabla de tarifas para los servicios relacionados con la inocuidad alimentaria.

El Decreto Ejecutivo No.4 de 5 de febrero de 2026, publicado en la Gaceta Oficial Digital, establece que los registros sanitarios para alimentos nacionales tienen un costo de $420, aunque existen tarifas diferenciadas para micro, pequeñas y medianas empresas, así como para productos importados y artesanales.