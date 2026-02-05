Salud

Por qué la avena es la aliada clave en el control del colesterol, la digestión y la saciedad

Su perfil nutricional único incluye minerales, vitaminas y compuestos antioxidantes que fortalecen defensas, estabilizan la energía y favorecen el funcionamiento óptimo del organismo en cualquier etapa de la vida

La avena es reconocida como uno de los alimentos más completos por sus múltiples propiedades nutricionales y funcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerada uno de los alimentos más completos, la avena destaca por sus propiedades nutricionales, funcionales y protectoras, recomendadas tanto para quienes buscan una dieta equilibrada como para personas con necesidades específicas.

Este cereal es valorado por aportar beneficios en distintas áreas de la salud, como el control del colesterol, la regulación de la glucosa, la mejora del bienestar digestivo y el apoyo al sistema nervioso, según explica Sport Life.

Vitaminas, minerales y compuestos clave

Consumir avena a diario permite obtener un aporte significativo de vitaminas y minerales esenciales. Una ración de 50 gramos de copos de avena aporta aproximadamente el 16% del fósforo recomendado al día, el 17% del magnesio, el 12% del hierro, el 78% del manganeso y el 19% de la vitamina B1, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Además, este cereal contiene potasio, calcio, selenio, silicio, cobre, zinc, vitaminas del grupo B y vitamina E en cantidades menores.

Entre sus compuestos destacan las avenantramidas, antioxidantes exclusivos del grano, reconocidos por sus efectos antiinflamatorios y por favorecer la protección cardiovascular. Según Sport Life, estos polifenoles frenan la oxidación celular y ayudan a controlar la presión arterial al facilitar la vasodilatación mediante el aumento de la producción de óxido nítrico.

Una ración diaria de 50 gramos de avena cubre el 25% de las necesidades de fósforo recomendadas para el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio sobre el consumo de avena en los Países Bajos publicado en Springer Nature revela que la ingesta diaria de este cereal y de fibra dietética sigue siendo baja en la población neerlandesa. El análisis, realizado con el Integrated Change Model (ICM), identifica los factores que facilitan o dificultan el consumo de avena y compara a los consumidores habituales con los de bajo o moderado consumo.

La investigación destaca que quienes no consumen avena tienden a ser menos conscientes de su salud, tienen menor conocimiento sobre sus hábitos alimentarios y los riesgos asociados, perciben menos beneficios, reciben menos apoyo social, enfrentan más obstáculos y muestran menor autoeficacia.

El modelo ICM explicó el 55% de la variación en la intención de consumir avena y el 38% en el comportamiento real. El estudio recomienda que las campañas para promover el consumo de avena se enfoquen en aumentar la conciencia, la motivación y facilitar la acción, abordando tanto las creencias como los factores sociales y personales que influyen en la elección de este alimento.

Salud cardiovascular y control del colesterol

La fibra soluble de la avena, especialmente los betaglucanos, es clave en el control del colesterol LDL. “Los betaglucanos de la avena ayudan con el ‘colesterol malo’, en parte reduciendo la absorción del colesterol que aportan otros alimentos”, indica el medio especializado. Las avenantramidas también contribuyen a evitar la oxidación del colesterol, sobre todo si la avena se consume junto a alimentos ricos en vitamina C.

La avena ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre gracias a su alto contenido de fibra alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulación de la glucosa y energía prolongada

Otro beneficio importante es la capacidad de la avena para regular los niveles de azúcar en sangre. Su consumo estimula la actividad pancreática y, debido a su fibra y a los polisacáridos de absorción lenta, promueve una liberación progresiva de energía.

Este perfil la hace recomendable para personas con diabetes no insulino dependiente, ya que ayuda a mantener estables los niveles de glucosa durante varias horas, especialmente si se incluye en el desayuno.

La avena proporciona energía de larga duración, un valor fundamental para quienes practican deporte o realizan esfuerzos físicos continuados. Sus polisacáridos aseguran una liberación moderada y constante de energía, lo que beneficia tanto a deportistas como a quienes tienen actividades laborales exigentes.

Otros beneficios para la salud

En el ámbito de la salud cardiovascular, el consumo regular de avena ayuda a prevenir enfermedades gracias a las avenantramidas. Estos antioxidantes ejercen funciones antiinflamatorias y mejoran la vasodilatación, contribuyendo al cuidado de las arterias y la reducción del riesgo cardiovascular.

La fibra de la avena regula el tránsito intestinal y previene el estreñimiento en personas con hábitos sedentarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la digestión, la avena ofrece ventajas para quienes experimentan molestias intestinales. “La avena es digestiva, facilita el tránsito intestinal y evita el estreñimiento”, señala Sport Life. El elevado contenido de fibra favorece una regulación natural del tránsito intestinal, lo que resulta útil para personas sedentarias o que sufren episodios de estreñimiento ocasional.

El control del apetito y el apoyo a la pérdida de peso se relacionan con el efecto saciante de la avena. Cerca del 60% de sus hidratos de carbono son polisacáridos de absorción lenta, lo que garantiza un aporte energético continuado tras la ingesta. La combinación con fibra prolonga la sensación de saciedad y ayuda a evitar comidas fuera de horario, facilitando así la gestión del peso.

Los betaglucanos presentes en la avena también favorecen el fortalecimiento del sistema inmunológico. Estos compuestos estimulan las defensas naturales y ayudan a proteger frente a infecciones y agresiones externas.

El sistema nervioso se beneficia igualmente de su consumo. “La vitamina B1, el calcio y los alcaloides... refuerzan el sistema nervioso a la vez que favorecen la capacidad para relajarse, concentrarse y prevenir el agotamiento mental”, describe la publicación. Así, esta combinación de nutrientes mejora el rendimiento mental y el bienestar emocional en situaciones de estrés.

El consumo de avena beneficia el sistema nervioso gracias a la presencia de vitamina B1, calcio y alcaloides en su composición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la avena contribuye al cuidado de la salud ósea y representa una fuente relevante de proteínas vegetales. Su contenido de calcio favorece la formación y el mantenimiento de los huesos, mientras que su perfil proteico, con casi todos los aminoácidos esenciales, la convierte en una alternativa adecuada para quienes optan por limitar el consumo de proteínas animales.

La avena se consolida como una opción práctica para quienes buscan mantener la regularidad en su alimentación diaria y evitar la ingesta desordenada entre comidas, tal y como recalca Sport Life.

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico