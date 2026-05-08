Economía

El dólar subió en la primera semana de mayo y se acercó a los 1.400 pesos

Este viernes el dólar mayorista avanzó a $1.398 y quedó siete pesos por encima del cierre de abril. Al público terminó ofrecido a $1.420 en el Banco Nación

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La divisa inició mayo con tendencia alcista, aunque cae 3,9% en 2026.
La divisa inició mayo con tendencia alcista, aunque cae 3,9% en 2026.

Pasó la primera semana de mayo y el dólar finalizó con balance positivo, con un fluctuante flujo de oferta de divisas en el mercado.

Con negocios que recuperaron el nivel en el segmento de contado -dada la estacionalidad del comercio exterior en mayo- se negociaron USD 573,6 millones, casi USD 180 millones o 45% más que el jueves. El dólar mayorista ganó dos pesos o 0,1%, a 1.398 pesos.

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En la primera semana operativa de mayo -dado el feriado del viernes 1- el tipo de cambio oficial avanzó siete pesos o 0,5%, con una demanda privada más activa y la continuidad de las compras del Banco Central en la plaza.

La banda superior del esquema cambiario oficial se situó en los $1.717,98, para dejar al dólar a 319,98 pesos o 22,9% de ese holgado límite.

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“El dólar mayorista continúa transitando una etapa de ligeras oscilaciones en torno a los $1.395, mientras los operadores prestan atención al ritmo de compras del BCRA, el cual en las últimas ruedas se estuvo desacelerando. Ocurre que dicha condición resulta necesaria en busca de que pueda avanzarse con decisión en la acumulación de reservas, lo cual no sólo ayudaría a seguir comprimiendo el riesgo país sino también a transitar un 2027 con menor volatilidad”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El dólar al público revirtió la baja de cinco pesos de la mañana y terminó ofrecido a $1.420 para la venta en el Banco Nación, sin variantes respecto del jueves. En la semana el dólar minorista subió diez pesos o 0,7 por ciento.

El dólar blue quedó estabilizado en el día a $1.400, también el mismo precio del cierre de abril. Para la compra las entidades tomaron al billete a $1.380, solo diez pesos por encima de los $1.370 que pagan los bancos a sus clientes.

“El mercado sigue atento a las compras de dólares del BCRA, con una cosecha gruesa que aun tarda en materializarse producto de lluvias que demoran la liquidación, aunque eso, sumado a exportaciones de energía y colocaciones de bonos en el exterior, deberían proveer de oferta. Dicho esto, la demanda debe también considerarse, y de la dinámica de oferta y demanda hacia adelante, junto a cuestiones monetarias, surgirá la dinámica del tipo de cambio y la inflación hacia los próximos meses”, explicó Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

El Banco Central publicó su más reciente REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado).

“Las expectativas del mercado continúan incorporando un proceso de desinflación más lento en 2026, sugiriendo que la inflación podría no perforar el 1,5% mensual este año. Respecto de las proyecciones del dólar respecto del peso, las expectativas volvieron a revisarse levemente a la baja, con un tipo de cambio esperado para fines de 2026 de $1.676, por debajo de la estimación previa de 1.700″, detalló Max Capital.

“Para mayo, la encuesta proyecta un tipo de cambio de $1.410, también inferior a la estimación previa de $1.449″, agregó.

“La noticia de la semana fue la exitosa colocación de deuda en los mercados internacionales por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Se colocaron USD 500 millones al 7,375%, el costo de financiamiento más bajo de su historia desde su autonomía en 1996. La operación registró una demanda superior a los USD 3.000 millones (un bid-to-cover que multiplicó por seis) y se concretó con un cupón de corte de 7,05%, reflejando el apetito de los inversores internacionales por crédito argentino de calidad", indicó un reporte de IEB.

En cuanto al futuro ingreso de divisas, el presidente Javier Milei anunció a través de un mensaje en la red social “X” que el Gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley estableciendo un nuevo esquema de “Súper RIGI”. Señaló que otorgará mayores beneficios que el RIGI original y que aplicará a sectores que “nunca han existido en Argentina”. Explicó que, bajo esta iniciativa, “se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”. Hasta el momento no se conocieron más detalles sobre el contenido del proyecto.

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