Salud

Qué hábitos favorecen el desarrollo del hígado graso y cuáles lo previenen, según expertos

Especialistas de Mayo Clinic explican las conductas que cuidan este órgano vital y las acciones que pueden dañarlo. Claves para actuar a tiempo y evitar complicaciones

Guardar
Mayo Clinic advierte que el
Mayo Clinic advierte que el peso corporal, la genética y la edad son factores clave en el desarrollo del hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado, ese órgano silencioso y vital, puede regenerarse y protegerse si recibe los cuidados adecuados a tiempo. Frente al avance del hígado graso, especialistas de Mayo Clinic presentan nuevas pautas que transforman la manera de entender y abordar esta enfermedad, cada vez más común en la población.

Saber qué hábitos lo fortalecen y cuáles lo ponen en riesgo puede marcar la diferencia entre una recuperación posible y la evolución hacia daños irreversibles.

Nuevas pautas para proteger el hígado y frenar el avance del hígado graso

Especialistas de Mayo Clinic han difundido recomendaciones orientadas a identificar hábitos que protegen el hígado y aquellos que pueden favorecer el desarrollo y la progresión del hígado graso. Los expertos sostienen que intervenir oportunamente en el estilo de vida permite revertir el daño hepático antes de que avance hacia etapas graves.

La enfermedad hepática esteatósica, conocida como hígado graso, abarca trastornos causados por la acumulación excesiva de grasa en el órgano. Entre sus formas se encuentra la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), que suele presentarse en personas que consumen poco o nada de alcohol.

La enfermedad hepática esteatósica, conocida
La enfermedad hepática esteatósica, conocida como hígado graso, se presenta por acumulación excesiva de grasa en el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra variante es la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), una manifestación más grave que añade inflamación y, en ocasiones, fibrosis o acumulación de líquido, además de los depósitos de grasa. Si esta condición progresa, aumenta la cicatrización del tejido, lo que puede derivar en cirrosis y elevar el riesgo de insuficiencia hepática o cáncer.

Los principales factores de riesgo incluyen la predisposición genética, la edad, el sexo y la etnia, aunque el peso corporal es el determinante más relevante. Mayo Clinic señala que hasta dos tercios de los adultos con obesidad, y la mitad de los menores con esta condición, pueden desarrollar MASLD. Alrededor del 20% de estos casos avanzan a MASH, la etapa más severa de la alteración.

Estrategias recomendadas para la salud hepática

La Dra. Blanca C. Lizaola-Mayo, directora médica del Centro de Trasplante de Hígado de Mayo Clinic, explica que estas enfermedades pueden tratarse. “El hígado es increíblemente resistente”, afirmó y agregó: “Incluso inflamado, puede eliminar grasa y regenerarse, si las intervenciones ocurren antes de la cirrosis”.

El control del peso es la principal medida sugerida. Una reducción mantenida de peso mejora los marcadores hepáticos, regula la insulina y favorece la estructura hepática, además de elevar la calidad de vida. El proceso suele comenzar con cambios en la alimentación y la actividad física, aunque en ciertos casos pueden considerarse opciones médicas o quirúrgicas.

El control de peso y
El control de peso y la adopción de una dieta saludable son estrategias fundamentales para revertir el hígado graso, según Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae).

Adoptar una dieta saludable constituye uno de los pilares esenciales. Según Mayo Clinic, la combinación de una alimentación equilibrada y actividad física regular produce mejoras notables en la evolución del hígado graso. Además, es fundamental controlar afecciones cardiometabólicas como la diabetes, la prediabetes, la hipertensión, alteraciones en los lípidos y la apnea del sueño.

La vacunación adquiere especial importancia para quienes padecen enfermedad hepática. La Dra. Lizaola-Mayo advierte que las hepatitis A y B aumentan el riesgo de complicaciones, por lo que recomienda las vacunas correspondientes, además de otras indicadas en contextos crónicos.

El consumo moderado de café negro con cafeína también se destaca entre las prácticas recomendadas. “Tres tazas al día mantienen al hepatólogo alejado”, comentó la especialista, en referencia a investigaciones que vinculan este hábito con una progresión más lenta de la fibrosis hepática.

Conductas a evitar para preservar el hígado

Existen conductas que conviene evitar. La ingesta de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, se relaciona con una aceleración de la cicatrización hepática y un mayor riesgo de cirrosis. Tras una cirugía bariátrica, dosis aún menores pueden provocar efectos intensos en el hígado.

El consumo moderado de café
El consumo moderado de café negro con cafeína favorece una progresión más lenta de la fibrosis hepática, según estudios citados por expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra recomendación relevante es evitar los productos destinados a desintoxicar el hígado. Aunque su uso se ha popularizado, la Dra. Lizaola-Mayo fue enfática: “Normalmente no recomiendo ningún tipo de suplemento. De hecho, hay muchos suplementos que afirman ayudar al hígado, pero en realidad pueden perjudicarlo”.

Los expertos subrayan que cualquier decisión sobre cambios importantes en el estilo de vida debe tomarse en consulta con el equipo médico. Un enfoque personalizado y sostenido es esencial para preservar la salud hepática a largo plazo.

Como señaló la Dra. Lizaola-Mayo, el hígado es el principal responsable de su propia depuración y bienestar, siempre que se mantengan hábitos saludables.

Temas Relacionados

Hígado grasoMayo ClinicEnfermedad hepática esteatósicaHábitos saludablesDra. Blanca C. Lizaola-MayoSalud hepáticaobesidadNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los abuelos que cuidan nietos preservan mejor sus habilidades mentales

Científicos de Europa analizaron durante seis años a casi tres mil hombres y mujeres que realizan esos cuidados. Cómo el acompañamiento de las generaciones más jóvenes puede ayudar a preservar la agilidad mental

Los abuelos que cuidan nietos

Guía para cuidar a los bebés en la playa: hidratación, sol y seguridad en el agua

Los recién nacidos y lactantes requieren medidas especiales para disfrutar de la temporada estival sin sobresaltos

Guía para cuidar a los

Más allá del peso: cuáles son las funciones esenciales de la grasa para el organismo

Desde impulsar la respuesta inmune hasta potenciar la salud cardiovascular, estas células adiposas participan en procesos clave que redefinen el valor de este tejido dentro del cuerpo humano

Más allá del peso: cuáles

La educación de los nietos es buena para el cerebro, según un estudio

Healthday Spanish

La educación de los nietos

El ejercicio evita el estrés de la mediana edad, según un estudio

Healthday Spanish

El ejercicio evita el estrés
DEPORTES
Se cerró el libro de

Se cerró el libro de pases del fútbol argentino: los movimientos más importantes y rumores de las últimas horas

En qué equipos jugarán los 24 futbolistas de Boca Juniors que se fueron del club por no tener lugar

Toni Nadal apuntó contra Djokovic y criticó su falta de autocontrol tras la polémica en el Australian Open: “Hay que aplicar la norma”

Vélez le ganó sobre la hora 2-1 a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura

San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza y logró su primera victoria en el Torneo Apertura

TELESHOW
Flor Torrente brilla en “Mi

Flor Torrente brilla en “Mi amiga y yo”: arte, familia y resiliencia

Rulo Schijman vuelve con Desencriptados, el ciclo de Infobae Studio que pone a prueba el pasado de los famosos

La vida simple de Elina y Eduardo Costantini en José Ignacio: paseos, playa y familia

Marley en Pinamar: de su convivencia con Florencia Peña a los días de playa con Mirko y Milenka

Evangelina Anderson y Maxi Kilates, en medio de rumores de acercamiento: “Hubo un encuentro nocturno”

INFOBAE AMÉRICA

Condenaron a la ex primera

Condenaron a la ex primera dama de Corea del Sur a 20 meses de prisión por corrupción

El FMI visitará Honduras en febrero para evaluar opciones de financiamiento para proyectos del nuevo gobierno de Asfura

María Corina Machado y Masih Alinejad discutieron sobre los regímenes de Irán y Venezuela: pidieron una acción internacional más enérgica

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 6 heridos

Siria y Estados Unidos reforzaron la importancia de coordinar fuerzas para prevenir el resurgimiento del Estado Islámico