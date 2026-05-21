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Adolescentes recurren a la creatina, no a los esteroides, para desarrollar músculo

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MIÉRCOLES, 20 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Adolescentes estadounidenses que intentan desarrollar sus músculos están pasando de los esteroides a los suplementos de creatina, según un nuevo estudio.

El uso de creatina aumentó un 90% entre los niños y un impresionante 168% entre las niñas entre 2019-2020 y 2023-2024, según informan los investigadores en la edición de agosto de la revista Annals of Epidemiology.

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Esto ocurrió incluso cuando el uso de esteroides se redujo a más de la mitad, según los investigadores.

"Lo que aún está por determinar es si esto acabará traduciéndose en el uso de esteroides a medida que envejezcan hacia la edad adulta temprana", dijo el autor principal Philip Veliz, profesor asociado de investigación en la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

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El uso de creatina probablemente está aumentando debido al "looksmaxxing" y otras tendencias en redes sociales que se centran en maximizar la atracción física, según los investigadores.

"Hice este estudio dado el aumento de las tendencias en redes sociales que glorifican la cultura tóxica de los gimnasios, junto con el auge de los 'looksmaxxers'", dijo Veliz en un comunicado de prensa.

La creatina es un suplemento formado a partir de otros tres aminoácidos verdaderos: arginina, glicina y metionina, según la Facultad de Medicina de Harvard.

Contribuye a una rápida producción de energía y podría acelerar la recuperación muscular tras un ejercicio intenso, según Harvard. Sin embargo, no desarrolla músculo directamente.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 875.000 adolescentes que participaron en una encuesta regular a estudiantes estadounidenses de octavo, décimo y duodécimo curso.

En general, el uso de creatina en el último año aumentó de poco menos del 9% a casi el 17% entre los niños entre 2019-2020 y 2023-2024, según el estudio. Del mismo modo, el uso de creatina aumentó de aproximadamente un 1% a más del 3% entre las niñas durante el mismo periodo.

Al mismo tiempo, el estudio encontró que el uso de esteroides del año pasado disminuyó de alrededor del 2% a menos del 1% entre todos los encuestados.

"Lo que me sorprendió fue que el uso de esteroides no aumentó en los últimos cinco años entre los adolescentes", dijo Veliz. "Es un hallazgo positivo, pero se necesita más investigación."

El uso de creatina en adolescentes no es necesariamente motivo de alarma, dijo, pero podría significar que algunos están usando suplementos para mejorar sus músculos o su rendimiento.

Eso podría llevar a conductas más riesgosas: consumo excesivo de bebidas energéticas, uso de otros suplementos o pruebas de esteroides.

El contenido de Looksmaxxing suele estar dirigido a chicos y hombres, pero estas presiones sobre la imagen corporal afectan tanto a chicos como a chicas, dijo Veliz.

"Hay un gran énfasis en la imagen corporal independientemente del sexo, especialmente en las chicas", dijo.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre la creatina.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 14 de mayo de 2026; Annals of Epidemiology, en línea, 4 de mayo de 2026

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