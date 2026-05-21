¿Más inflación o tasas bajas?: la trampa que enfrenta el mundo y que complica a la Argentina

La Argentina no escapa de la "Trampa 22" que desafía al mundo por el conflicto en Medio Oriente.

La volatilidad de los mercados ha dejado de ser un período de excepción para transformarse en la rutina. La Argentina tuvo un martes negro con suba del riesgo país y una inflación mayorista excesivamente alta, pero el miércoles logró revertir buena parte de esa caída.

Estados Unidos vivió el mismo escenario porque la tasa de los Bonos del Tesoro en el nivel más alto desde 2007 para los bonos a 30 años y la más elevada en dos años para los títulos a 10 años por la fuerte caída de la cotización. Cabe aclarar que medio punto de alza en la tasa de los bonos, significa un crecimiento de la deuda de EE.UU. de 2 billones de dólares.

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Una declaración de Donald Trump, en la que afirmó que el acuerdo con Irán está próximo, trajo calma a los mercados. Sin embargo, estos continúan enfrentando un problema de fondo, ya que, incluso si se firma la paz, las consecuencias persistirán a largo plazo. Esta situación se conoce como la “Trampa 22” donde cualquier opción da como resultado una pérdida.

La baja de casi 6% en el precio del crudo registrada ayer no modifica el hecho de que la nafta en Estados Unidos acumula un incremento del 44% desde el inicio del conflicto. Además, las proyecciones indican que el alza continuará hasta septiembre, cuando se espera que el galón alcance los USD 4,80, lo que representaría una suba total del 51 por ciento.

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Es imposible entender a la Argentina sin tener en consideración este escenario. De hecho, la política interna también está pasando factura en los mercados locales.

Con la frase pacífica de Trump los mercados se calmaron, pero no abandonaron el estado de pesimismo porque los daños colaterales mantendrán a la economía al borde de la recesión.

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Las minutas de la reunión pasada de la Reserva Federal refirmaron el pesimismo de que el fin de la guerra soluciones los problemas. Señalaron que mantendrán las tasas de interés sin cambios durante más tiempo del que se estimaba y que era posible una suba si la situación económica persistía.

En tanto, el oro y los bonos del Tesoro de Estados Unidos dejaron de ser refugios de las crisis. Hubo fondos que salieron de EE.UU. para invertir en la región. De hecho, el índice de países emergentes registró un aumento cercano al 2% y acumula una suba del 20% en lo que va del año, un valor significativo al compararlo con el índice de energía, que avanzó un 33% en el mismo período impulsado por la suba del petróleo.

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Mega inversores como Stanley Druckenmiller, del fondo Duquesne Family Office, y Robert Citrone, de Discovery Capital Management, invirtieron parte de sus fondos en acciones argentinas.

En este escenario, los bonos argentinos se acoplaron a la suba y lograron torcer la tendencia del riesgo país. Los bonos largos subieron hasta 1,4% y los cortos, 0,6%. El riesgo país bajó 23 unidades (-4,2%) a 524 puntos básicos.

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La Argentina, además, se benefició con el crecimiento de las exportaciones que marcaron un récord de USD 8.914 millones con un superávit comercial de 2.711 millones de dólares. El dato, invalorable, no asegura una resurrección de la economía local y, mucho menos, una baja en la inflación.

Por otra parte, los morosos argentinos son comparables con los de Estados Unidos. Las familias norteamericanas deben a los bancos entre créditos y tarjetas, 18,8 billones de dólares. El problema es que la minuta de la Reserva Federal les anuncia que podrían pagar tasas más altas en el futuro.

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En materia cambiaria, la Argentina tuvo como símbolo distintivo que fue uno de los pocos países del mundo que apreció su moneda contra el dólar. Y esto se vio ayer en el Mercado Libre de Cambios (MLC) donde el dólar mayorista bajó $1 a 1.397 pesos. El Banco Central tomó ventaja de la situación y compró USD 328 millones que le darán más liquidez a la plaza y estimularán una baja de la tasa en pesos.

El objetivo de reducir la inflación parece haber perdido prioridad, aunque esto representa una desventaja para el consumo si no se acompaña con una recuperación de los salarios. Actualmente, flexibilizar las reglas del ajuste dejó de considerarse un tabú global. En Europa ya se implementan controles sobre los precios de los alquileres y, en algunos casos, incluso se proponen regulaciones para los precios de los alimentos. La “Trampa 22” está instalada.

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En la plaza financiera, el dólar MEP bajó poco más de $2 (+0,1%) a $1.432, mientras el contado con liquidación (CCL) cerró sin cambios en 1.491 pesos. El “blue” cedió $5 (-0,4%) a 1.430 pesos.

El informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini destacó que “se incrementaron las exportaciones de Combustible y Energía, Manufactura de Origen Argo e Industrial mientras que retrocedieron la de Productos Primarios contra el mes anterior. Las importaciones también se incrementaron, aunque en menor medida producto de una caída en Bienes de Capital, algo que no es para celebrar. De esta manera, la balanza comercial sigue desafiando al tipo de cambio habida cuenta de que con este nivel de apreciación no se registran saldos tan altos en toda la serie, sino que, por el contrario, lo habitual es que son negativos”.

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El reporte agregó que había advertido que era posible la intervención del Banco Central a través de los bonos atados a la devaluación (dollar linked). “A su vez, las implícitas en futuros a lo largo de toda la curva mejorando el atractivo de los sintéticos y, por ende, de carry trade. Por lo todo esto, es probable que la intervención oficial se haya incrementado y esto haya servido de ayuda tanto para apuntalar al dólar como para esterilizar pesos ante la fuerte compra que realizó el BCRA”, señaló F2.

Las LECAP, bonos a tasa fija que marcan el ritmo de las tasas de interés, bajaron sus rendimientos en todos los plazos hasta fin de enero. El bono rinde entre 1,76% y 1,90% efectivo mensual. Una suba de tasas sería elogiable para bajar la inflación, pero significaría agravar la situación de los deudores morosos y los consumidores en general.

La Bolsa cerró la jornada con una leve suba. El S&P Merval avanzó 0,5%, impulsado por el repunte de los bancos tras el fuerte retroceso del día anterior. BBAR encabezó las subas con un alza del 5,7%, seguido por Galicia con 4,5% y Supervielle con 4,3 por ciento.

A pesar de este rebote, el mercado local sigue mostrando debilidad en comparación con la región, ya que se mantiene en los niveles más bajos del año. Solo tres acciones líderes registran ganancias en lo que va de 2026: YPF con un 27,8%, Grupo VALO con 25,3% y Transener con 8,3 por ciento.

Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, advirtió que “el mercado va a seguir de cerca la dinámica de tasas y el ritmo de compras del BCRA. Además, esta semana cobran relevancia varios indicadores de actividad y precios: el índice de salarios, el EMAE (índice de actividad económica) y las encuestas de autoservicios mayoristas. Estos datos van a ser importantes para evaluar si empieza a consolidarse una recuperación más homogénea del nivel de actividad y cómo sigue evolucionando la dinámica inflacionaria en la economía real”.

En el overnite, el mercado que opera en la noche hasta la apertura, las bolsas de Nueva York arrojaban rojos y el petróleo mostraba leves alzas. La confirmación por parte de la Reserva Federal de que puede haber una suba de tasas desalienta las inversiones de riesgo.