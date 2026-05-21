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Tras el empate ante RB Bragantino, qué necesita River Plate para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Millonario rescató un punto agónico gracias al gol de Lautaro Pereyra y se mantiene líder del Grupo H con 11 unidades.

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River empató 1-1 con Red Bull Bragantino con un equipo alternativo y deberá esperar a la última fecha del Grupo H para asegurar el primer puesto en la Copa Sudamericana.

El conjunto de Eduardo Coudet rescató un punto agónico en el estadio Más Monumental por la quinta jornada del grupo, gracias al gol de Lautaro Pereyra, y se mantiene como líder de la zona con 11 puntos. El resultado, pese a no alcanzar para sellar la clasificación directa a octavos de final, dejó al Millonario en una posición ventajosa de cara a la última jornada.

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Chacho Coudet apostó por una formación alternativa con la vista puesta en la final del Torneo Apertura del próximo domingo ante Belgrano. El técnico incluyó a Franco Armani en el arco, en reemplazo de Santiago Beltrán, quien no puede jugar por suspensión. Fue la visita quien abrió el marcador a través de Vinicius, pero Pereyra igualó sobre el final para evitar la derrota del Millonario.

Bragantino quedó segundo en el grupo con 7 puntos, a cuatro del líder. El tercero es Carabobo de Venezuela, que este jueves enfrenta a Blooming de Bolivia por la misma fecha. Ese resultado será determinante para saber con qué panorama llega River a la última jornada.

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Si Carabobo no gana ante Blooming, el Millonario se asegura el primer puesto y la clasificación directa a octavos de final sin necesidad de jugar. Si los venezolanos se imponen, llegarán a la última fecha con 9 unidades, y River deberá sumar al menos un punto ante Blooming en el Monumental para conservar el liderazgo. En ese escenario, el criterio de desempate favorece al conjunto de Núñez: los partidos directos entre River y Carabobo resultaron favorables al Millonario.

La última fecha del Grupo H se disputará el miércoles 27 de mayo, con ambos partidos en simultáneo a partir de las 21:30 (hora de Argentina). River recibirá a Blooming en el Monumental, mientras que Bragantino se medirá con Carabobo en Brasil.

El camino hacia la final está trazado: los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales entre el 13 y el 21 de octubre, y la gran final está prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El sorteo del cuadro se realizará en la semana del 6 de junio.

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