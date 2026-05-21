Honduras

Honduras supera los 100 femicidios en 2026 tras brutal crimen de mujer embarazada en Tegucigalpa

La violencia contra las mujeres en Honduras volvió a quedar bajo la lupa tras el hallazgo de una joven embarazada asesinada y abandonada en un barranco de Tegucigalpa, mientras organizaciones feministas advierten un alarmante incremento de femicidios y denuncian que el país registra una muerte violenta de mujer cada 30 horas.

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El cuerpo de una mujer embarazada fue encontrado en un barranco de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa. (FOTO: Infobae)
El cuerpo de una mujer embarazada fue encontrado en un barranco de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa. (FOTO: Infobae)

El hallazgo del cuerpo de una mujer embarazada en un barranco de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, volvió a encender las alarmas por la violencia contra las mujeres en Honduras, país donde organizaciones feministas denuncian un aumento de los femicidios y una creciente brutalidad en los crímenes.

La víctima, de aproximadamente 25 años de edad y aún no identificada oficialmente, fue encontrada sin vida y con aparentes signos de tortura en una zona de difícil acceso de la capital hondureña. El hecho causó conmoción entre vecinos y usuarios en redes sociales debido a la crueldad con la que habría sido asesinada.

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Según los primeros reportes, la mujer se encontraba en estado de embarazo y su cuerpo habría sido lanzado a un abismo en la colonia Villa Nueva tras ser atacada violentamente.

El caso ocurre en medio de fuertes denuncias realizadas por organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, quienes advierten que Honduras enfrenta una escalada de violencia letal contra la población femenina.

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La coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Cristina Alvarado, alertó que actualmente en Honduras se registra aproximadamente una muerte violenta de mujer cada 30 horas.

La representante feminista señaló además que muchos de los crímenes recientes reflejan niveles extremos de violencia y ensañamiento contra las víctimas.

“Estamos viendo casos con torturas, mutilaciones y escenas viscerales que reflejan una peligrosa normalización del femicidio en nuestra sociedad”, expresó Alvarado.

La activista mencionó precisamente el asesinato de la mujer embarazada encontrado en Villa Nueva como uno de los hechos que evidencian la falta de protección institucional hacia las mujeres hondureñas.

El crimen ha provocado indignación en distintos sectores sociales debido a la vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y por las condiciones violentas en las que fue hallado el cuerpo.

Mientras tanto, las autoridades policiales mantienen abierta una investigación para determinar la identidad de la mujer y dar con los responsables del crimen.

Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

El caso de la joven embarazada asesinada generó indignación en distintos sectores sociales. (FOTO: La Tribuna)
El caso de la joven embarazada asesinada generó indignación en distintos sectores sociales. (FOTO: La Tribuna)

<b>Más de 100 femicidios en 2026</b>

Organizaciones feministas y el Observatorio Nacional de la Violencia reportan que Honduras ya registra alrededor de 102 femicidios en lo que va de 2026, cifras que continúan generando preocupación entre defensores de derechos humanos.

De acuerdo con representantes de colectivos feministas, los operativos de seguridad implementados por el Estado no han logrado reducir la violencia contra las mujeres ni garantizar protección efectiva para las víctimas.

Cristina Alvarado cuestionó la efectividad de las estrategias de seguridad impulsadas por las autoridades y aseguró que las mujeres continúan expuestas a altos niveles de violencia e impunidad.

“La violencia contra las mujeres sigue creciendo y las respuestas institucionales no están siendo suficientes”, denunció.

Diversos sectores han señalado que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos para las mujeres en América Latina, especialmente por los altos niveles de impunidad en casos de femicidio y violencia doméstica.

Organizaciones feministas alertan que en Honduras ocurre una muerte violenta de mujer cada 30 horas. (FOTO: Blogs UNAH)
Organizaciones feministas alertan que en Honduras ocurre una muerte violenta de mujer cada 30 horas. (FOTO: Blogs UNAH)

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han advertido que muchos crímenes quedan sin resolver y que las familias de las víctimas enfrentan largos procesos judiciales sin resultados concretos.

Mientras tanto, colectivos feministas reiteraron el llamado al Estado hondureño para fortalecer las políticas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.

El asesinato de la joven embarazada en Tegucigalpa volvió a colocar en el centro del debate nacional la crisis de violencia de género que atraviesa Honduras y la exigencia de acciones más contundentes para frenar los femicidios en el país.

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