Salud

Píldora que se toma una vez al día es eficaz para tratar la apnea del sueño sin CPAP, según un ensayo clínico

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen A7XT3AAWKBCUVOBICWVYERI3FM

MIÉRCOLES, 20 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Algunas personas con apnea del sueño podrían dejar de usar la mascarilla CPAP en favor de una pastilla que solo tome por la noche, según un nuevo estudio.

La píldora experimental, llamada AD109, ayuda a tratar la apnea del sueño haciendo que las vías respiratorias de la persona sean resistentes al colapso, según los investigadores.

PUBLICIDAD

En ensayos clínicos, las personas que tomaban la píldora vieron cómo sus interrupciones respiratorias disminuían aproximadamente un 44% en comparación con casi un 18% para quienes tomaban placebo, informaron los investigadores el 18 de mayo en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Es importante destacar que casi el 18% logró un control total sobre su apnea del sueño, según los investigadores.

PUBLICIDAD

"Estos resultados proporcionan pruebas alentadoras de que dirigirse a la disfunción neuromuscular puede traducirse en resultados clínicos significativos, alineándose con nuestra comprensión evolutiva de la biología de la enfermedad", dijo el investigador principal , Dr. Patrick John Strollo, médico especialista en medicina del sueño en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando los músculos de la garganta de una persona se relajan y bloquean las vías respiratorias, lo que provoca breves pausas intermitentes durante el sueño, según la Clínica Mayo.

Las máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) son el tratamiento estándar de oro para la apnea del sueño, pero muchos pacientes las encuentran intolerables, dijo Strollo. La gente debe dormir con una mascarilla atada a la cara, junto a una máquina que puede ser ruidosa.

Esta nueva pastilla podría ser una alternativa a la CPAP, según los investigadores.

"En muchas otras enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, el asma o la diabetes tipo 2, sería impensable que la mayoría de los pacientes diagnosticados permanecieran sin tratar o en casos insuficientes. Sin embargo, esa sigue siendo la realidad en la OSA", dijo Strollo en un comunicado de prensa.

"Una pastilla oral que actúe sobre los factores neuromusculares subyacentes que causan el colapso de las vías respiratorias durante el sueño podría ayudar a cubrir esta brecha y ampliar el abanico de opciones efectivas para los pacientes que hoy siguen sin tratamiento", afirmó.

La píldora combina dos medicamentos, aroxibotitina y atomoxetina, que juntos actúan para resistir la tendencia de los músculos de las vías respiratorias a relajarse durante el sueño, según los investigadores.

El nuevo ensayo clínico involucró a 318 personas con apnea del sueño que fueron seleccionadas aleatoriamente para tomar AD109, junto con otras 319 personas que recibieron un placebo.

Los resultados mostraron que la AD109 redujo la gravedad de la apnea del sueño en más del 40% de los pacientes y condujo a un control completo de la enfermedad en casi el 18%.

Los investigadores descubrieron que los pacientes también experimentaban menos caídas nocturnas en sus niveles de oxígeno en sangre.

Los efectos secundarios más comunes del fármaco eran sequedad bucal, náuseas, insomnio y dificultad para orinar. Alrededor del 21% de los pacientes dejaron la terapia debido a efectos secundarios.

AD109 ha recibido la designación Fast Track de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para su revisión acelerada. Su desarrollador, Apnimed, ha presentado una solicitud de nuevo medicamento a la FDA.

Apnimed financió este ensayo clínico.

Más información

La Fundación del Sueño tiene más información sobre la apnea obstructiva del sueño.

FUENTE: Sociedad Americana de Torácica, comunicado de prensa, 18 de mayo de 2026; American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 18 de mayo de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Niños que comen verduras sin protestar? Un estudio reveló qué define las preferencias alimentarias infantiles

Experimentos con ecografías y observación de reacciones faciales en recién nacidos mostraron que la exposición a sabores durante el embarazo tendría un efecto más profundo del que se creía

¿Niños que comen verduras sin protestar? Un estudio reveló qué define las preferencias alimentarias infantiles

Por qué el caldo de huesos es “oro líquido”: los beneficios para la piel, las articulaciones y las defensas

Este alimento reúne colágeno, aminoácidos y minerales esenciales con bajo aporte calórico, según especialistas de Harvard y la Cleveland Clinic. Paso a paso, cómo hacerlo en el hogar

Por qué el caldo de huesos es “oro líquido”: los beneficios para la piel, las articulaciones y las defensas

Los hábitos clave para progresar en el running, según entrenadores

Desde la incorporación de sesiones de fuerza hasta la planificación flexible de la semana, la ciencia del ejercicio respalda que las prácticas simples y sostenidas en el tiempo son las que producen mejoras reales

Los hábitos clave para progresar en el running, según entrenadores

Esclerosis múltiple: factores de riesgo, sus 5 tipos y los síntomas que no deben ignorarse

La enfermedad afecta a 2,8 millones de personas en el mundo, puede manifestarse con fatiga, debilidad muscular o alteraciones visuales, y su detección temprana es clave para preservar la autonomía, según The Lancet y la Clínica Mayo

Esclerosis múltiple: factores de riesgo, sus 5 tipos y los síntomas que no deben ignorarse

El cannabis en la medicina: evidencia, límites y riesgos, según Conrado Estol

El neurólogo analizó en Infobae al Mediodía el alcance real, sus aplicaciones comprobadas y las precauciones para el uso recreativo y terapéutico

El cannabis en la medicina: evidencia, límites y riesgos, según Conrado Estol

DEPORTES

Con la vuelta de Armani, River Plate pierde contra Bragantino por la quinta fecha de la Copa Sudamericana

Con la vuelta de Armani, River Plate pierde contra Bragantino por la quinta fecha de la Copa Sudamericana

Cuáles son las mejoras que Alpine llevará en el auto de Colapinto para el GP de Canadá de F1

San Lorenzo empató 2-2 ante Santos y quedó a un paso de clasificar a los octavos de la Copa Sudamericana

La frase del agente de Nández que enfrió su llegada a Boca: el jugador de selección con pasado en un grande que suena como Plan B

El festejo alocado del Dibu Martínez tras ganar la Europa League: la aparición de un DT argentino y la lesión a 22 días del Mundial

TELESHOW

Adabel Guerrero mostró el refugio que encontró tras su separación de Martín Lamela: “Cuando se te desarma la vida”

Adabel Guerrero mostró el refugio que encontró tras su separación de Martín Lamela: “Cuando se te desarma la vida”

El recuerdo de Malena Guinzburg y la cruda reacción de su padre: “Me dieron antidepresivos a los 15 años”

Florencia Peña mostró la espectacular vista que tiene desde su casa de Salta: "Llegar al lugar que te hace bien"

Sofía Pachano reflexionó sobre la maternidad tras las críticas a su cuerpo en redes: “Es una renuncia muy grande”

Daniela Christiansson mostró cómo es la nueva casa de Nordelta a la que se mudó junto a Maxi López y sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

Organismo de Investigación Judicial allanó asilo de ancianos en Costa Rica tras denuncias de maltrato a adultos mayores

Organismo de Investigación Judicial allanó asilo de ancianos en Costa Rica tras denuncias de maltrato a adultos mayores

Estados Unidos anunció el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe en medio de las tensiones con Cuba

El America Business Forum regresa a Miami en 2026 con una nueva edición enfocada en el liderazgo global

El gobierno guatemalteco y la Unión Europea refuerzan cooperación en comercio y seguridad

Peter Thiel eligió el este de Uruguay para construir una residencia de USD 10 millones en un exclusivo complejo de Maldonado