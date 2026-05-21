Píldora que se toma una vez al día es eficaz para tratar la apnea del sueño sin CPAP, según un ensayo clínico

MIÉRCOLES, 20 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Algunas personas con apnea del sueño podrían dejar de usar la mascarilla CPAP en favor de una pastilla que solo tome por la noche, según un nuevo estudio.

La píldora experimental, llamada AD109, ayuda a tratar la apnea del sueño haciendo que las vías respiratorias de la persona sean resistentes al colapso, según los investigadores.

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En ensayos clínicos, las personas que tomaban la píldora vieron cómo sus interrupciones respiratorias disminuían aproximadamente un 44% en comparación con casi un 18% para quienes tomaban placebo, informaron los investigadores el 18 de mayo en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Es importante destacar que casi el 18% logró un control total sobre su apnea del sueño, según los investigadores.

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"Estos resultados proporcionan pruebas alentadoras de que dirigirse a la disfunción neuromuscular puede traducirse en resultados clínicos significativos, alineándose con nuestra comprensión evolutiva de la biología de la enfermedad", dijo el investigador principal , Dr. Patrick John Strollo, médico especialista en medicina del sueño en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando los músculos de la garganta de una persona se relajan y bloquean las vías respiratorias, lo que provoca breves pausas intermitentes durante el sueño, según la Clínica Mayo.

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Las máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) son el tratamiento estándar de oro para la apnea del sueño, pero muchos pacientes las encuentran intolerables, dijo Strollo. La gente debe dormir con una mascarilla atada a la cara, junto a una máquina que puede ser ruidosa.

Esta nueva pastilla podría ser una alternativa a la CPAP, según los investigadores.

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"En muchas otras enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, el asma o la diabetes tipo 2, sería impensable que la mayoría de los pacientes diagnosticados permanecieran sin tratar o en casos insuficientes. Sin embargo, esa sigue siendo la realidad en la OSA", dijo Strollo en un comunicado de prensa.

"Una pastilla oral que actúe sobre los factores neuromusculares subyacentes que causan el colapso de las vías respiratorias durante el sueño podría ayudar a cubrir esta brecha y ampliar el abanico de opciones efectivas para los pacientes que hoy siguen sin tratamiento", afirmó.

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La píldora combina dos medicamentos, aroxibotitina y atomoxetina, que juntos actúan para resistir la tendencia de los músculos de las vías respiratorias a relajarse durante el sueño, según los investigadores.

El nuevo ensayo clínico involucró a 318 personas con apnea del sueño que fueron seleccionadas aleatoriamente para tomar AD109, junto con otras 319 personas que recibieron un placebo.

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Los resultados mostraron que la AD109 redujo la gravedad de la apnea del sueño en más del 40% de los pacientes y condujo a un control completo de la enfermedad en casi el 18%.

Los investigadores descubrieron que los pacientes también experimentaban menos caídas nocturnas en sus niveles de oxígeno en sangre.

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Los efectos secundarios más comunes del fármaco eran sequedad bucal, náuseas, insomnio y dificultad para orinar. Alrededor del 21% de los pacientes dejaron la terapia debido a efectos secundarios.

AD109 ha recibido la designación Fast Track de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para su revisión acelerada. Su desarrollador, Apnimed, ha presentado una solicitud de nuevo medicamento a la FDA.

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Apnimed financió este ensayo clínico.

Más información

La Fundación del Sueño tiene más información sobre la apnea obstructiva del sueño.

FUENTE: Sociedad Americana de Torácica, comunicado de prensa, 18 de mayo de 2026; American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 18 de mayo de 2026