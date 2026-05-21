El Salvador

El Salvador busca extender el subsidio al gas para amortiguar el impacto en la economía doméstica hasta 2027

La iniciativa legislativa contempla que el Ministerio de Hacienda continúe regulando los precios máximos de referencia, reforzando la protección ante incrementos abruptos del mercado global

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El pleno revisará la propuesta remitida por el órgano Ejecutivo, que pretende extender el marco legal vigente y mantener el actual mecanismo de subsidio destinado a proteger a la población ante variaciones en el mercado global (Foto cortesía Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas )
El pleno revisará la propuesta remitida por el órgano Ejecutivo, que pretende extender el marco legal vigente y mantener el actual mecanismo de subsidio destinado a proteger a la población ante variaciones en el mercado global (Foto cortesía Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas )

La Asamblea Legislativa de El Salvador analizará la propuesta del gobierno central para prorrogar hasta el 31 de mayo de 2027 la ley que permite la estabilización de los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el objetivo de amortiguar el impacto de la volatilidad del mercado internacional sobre los consumidores locales.

Según la documentación recibida este miércoles 20 de mayo, la extensión de la medida busca mantener el subsidio a las familias salvadoreñas a través del denominado Mecanismo Temporal de GLP, vigente desde 2023.

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La solicitud presentada por el Ejecutivo, encabezado por el presidente de El Salvador a través del Ministerio de Hacienda, contempla la continuidad de los efectos del Decreto Legislativo No. 761.

La normativa establece que el subsidio se activa cuando los precios de mercado exceden los precios máximos de referencia fijados por la autoridad competente, lo que garantiza la protección del consumidor ante incrementos abruptos.

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De acuerdo con el contenido del decreto, el Ministerio de Hacienda tendrá la facultad para dictar las disposiciones necesarias que aseguren la aplicación efectiva de la prórroga.

Desde su implementación en 2023, el mecanismo ha funcionado como un amortiguador frente a la fluctuación del precio internacional de los hidrocarburos.

El Decreto Legislativo No. 761 fue emitido para dar continuidad a los beneficios que previamente establecieron otras normas, como el Decreto Legislativo No. 168 de 2021.

Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó prórrogas adicionales mediante los decretos No. 23 de 2024 y No. 301 de 2025, lo que refleja la preocupación sostenida por el impacto de los precios internacionales en la economía doméstica.

La solicitud, presentada por el Ministerio de Hacienda, fundamenta la necesidad de ampliar la vigencia de la medida con base en informes técnicos que advierten la persistencia de condiciones inestables en el entorno internacional (Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas )
La solicitud, presentada por el Ministerio de Hacienda, fundamenta la necesidad de ampliar la vigencia de la medida con base en informes técnicos que advierten la persistencia de condiciones inestables en el entorno internacional (Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas )

El documento oficial detalla que la medida ha permitido mantener una razonable estabilidad en la economía de las familias salvadoreñas, al contrarrestar los efectos negativos de la volatilidad global.

Las evaluaciones técnicas realizadas por el gobierno concluyeron que los factores que motivaron la emisión del decreto original persisten, junto a condiciones exógenas que siguen afectando a la economía nacional.

Por ello, el Ejecutivo considera procedente que la Asamblea Legislativa prorrogue los efectos de la ley especial y transitoria hasta 2027.

La iniciativa estipula que el nuevo decreto entraría en vigor el 1 de junio de 2026 y caducaría el 31 de mayo del año siguiente. Durante este período, el Ministerio de Hacienda podrá modificar o emitir disposiciones complementarias para garantizar la estabilidad de precios y la disponibilidad del recurso a través del Mecanismo Temporal de GLP.

Según el texto del decreto, la prórroga tiene como finalidad continuar beneficiando a la economía de las familias y a los agentes económicos de todo el territorio nacional, evitando que la volatilidad internacional del gas licuado de petróleo se traduzca en aumentos desproporcionados para los consumidores finales.

La discusión legislativa sobre la extensión de esta política se realizará en las próximas sesiones plenarias, luego de la recepción formal de la solicitud del Ejecutivo.

Esta pieza de correspondencia fue enviada a estudio de los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, citada para sesionar el lunes de la próxima semana.

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