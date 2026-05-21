Del ahorro al derroche: las claves para manejar un auto híbrido enchufable sin gastar de más

Los híbridos enchufables permiten salvar un porcentaje de electricidad para su uso exclusivamente eléctrico en ámbitos urbanos

Los SUV siguen creciendo a una velocidad inesperada, lo que marca el pulso de las ventas en mayo en el mercado automotor argentino. Y más allá de ser tendencia en todo el mundo, una razón de peso para que esto suceda en la Argentina es un diferencial muy importante que tienen en la oferta: la propulsión electrificada.

Esta tecnología, por sus cualidades y costos, prácticamente no tiene muchos modelos en la categoría de autos compactos de pasajeros, y todavía no llegó consistentemente a la categoría de las pickups, al menos en esta primera etapa de apertura de las importaciones, y no existe todavía ninguna fábrica en el país que produzca modelos con este tipo de propulsión.

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Existen un par de excepciones pero no es común de encontrar todavía. En 2027, sin embargo, Ford, Volkswagen y Toyota lanzarán sus versiones electrificadas de Ranger, Amarok y Hilux, respectivamente, y esta tecnología estará presente en más de uno de esos modelos.

Así, a la moda de los SUV se suma el fuerte impulso que tiene la electromovilidad, con lo cual entre los modelos compactos (segmento B) y los medianos (segmento C), el parque de este tipo de automóviles está tocando el 48% del total de patentamientos en este quinto mes del año, cuando restan siete días hábiles para cerrar las altas en los Registros del Automotor.

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Los SUV del segmento mediano son los vehículos perfectos para adoptar el sistema híbrido enchufable. Tienen una autonomía de más de 1.000 kilómetros combinando ambos motores

Diferencias entre híbridos y enchufables

Dentro de los SUV con batería de litio, hay dos tipos de tecnología que priman sobre la electricidad pura: los híbridos (HEV) y los híbridos enchufables (PHEV). Los primeros, los más conocidos de los usuarios, son aquellos que no necesitan ser conectados a la red eléctrica para recargar su pequeña batería, que va desde 0,8 hasta los 1,8 kWh. Estos son más baratos por esa menor capacidad de acumular energía eléctrica, pero tienen la contra de tener poca autonomía eléctrica, que va desde los 300 a los 1.500 metros en el mejor de los casos.

En cambio, los híbridos enchufables son la “estrella” del momento. No sólo porque su precio sigue siendo accesible sino porque resuelven el problema de los eléctricos puros, que necesitan estar conectados a la red al menos 6 o 7 horas si se los enchufa a la red hogareña común, o más de dos horas en cargadores públicos de alta potencia.

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El híbrido enchufable multiplica por 10 o por 20 la capacidad de la batería de litio que lleva a bordo, ya que, según el modelo, van desde los 18 hasta los 26 kWh. Se pueden enchufar para tener la capacidad de respuesta y autonomía eléctrica disponible al 100%, pero permite seguir circulando con gasolina sin problemas, aunque consumiendo más combustible porque mientras el motor le da propulsión a las ruedas, también actúa como un generador para la batería. Esta es una de la principales características que la mayoría de los usuarios desconoce ante la alternativa de comprar un híbrido enchufable.

La sigla PHEV representa a los autos híbridos enchufables en idioma inglés. Cada vez hay más oferta en Argentina gracias al cupo habilitado por el Gobierno que no paga arancel de importación

Lo que hay que saber de los PHEV

Si bien los híbridos convencionales también generan carga eléctrica por su funcionamiento, esta se produce principalmente por el frenado regenerativo, es decir, cada vez que se suelta el pedal de acelerador o se aplican los frenos mecánicos.

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Sin embargo, en un híbrido enchufable, el rol del motor de combustión es esencial a punto tal de permitir que una batería que está en un 20% de carga, alcance el 75 u 80% casi exclusivamente por acción del propulsor.

Por ese motivo, todos los PHEV tienen en su pantalla un sistema que permite bloquear el uso de energía eléctrica, que generalmente está establecido en el 25% de la capacidad de la batería, de modo tal que se pueda reservar el uso exclusivamente eléctrico para cuando la conducción sea a bajas velocidades, como ocurre en ámbitos urbanos. En ese caso, el vehículo deja de utilizar el motor de nafta y solo es eléctrico con un rango de uso que va desde los 50 a los 70 km, y en algunos casos hasta los 100 km.

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En 2027, Ford lanzará la pickup Ranger PHEV producida en Argentina. Hasta ahora es la única camioneta mediana que confirmó esta tecnología para el mercado local

Sin embargo, lo que tienen que saber los propietarios de los híbridos enchufables, es que si no tienen la batería cargada cuando salen a recorrer distancias mayores a esa y bloquean el consumo eléctrico para tener la reserva mencionada, sus vehículos estarán consumiendo más combustible del que gastaría un vehículo similar naftero, porque el peso de la batería es de aproximadamente 300 kilos y arrastrarlos implica mayor consumo.

Por esa razón, esta tecnología fue eliminada en muchos países de Europa de los subsidios para la compra de autos electrificados, ya que varias mediciones demostraron que casi el 70% de los usuarios no cargaban la batería, con lo cual sus vehículos generaban más emisiones de CO2 que los de motores de combustión, por el mal uso del sistema.

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La verdadera eficiencia de un PHEV es tener la batería siempre cargada a más del 70%, y reservar un 20% para trayectos urbanos. De ese modo, la autonomía total del vehículo podrá ser superior a los 1.000 kilómetros con ahorro de combustible incluido.