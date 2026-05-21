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¿Cómo afectan la cafeína, el alcohol, la marihuana y la nicotina a los síntomas de la EM?

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MIÉRCOLES, 20 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Hay muchas sustancias legales que la gente usa regularmente para cambiar su estado de ánimo: alcohol, cafeína, nicotina y, en algunos lugares, marihuana.

Pero, ¿cómo afectan estas sustancias a las personas con esclerosis múltiple (EM)?

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La mayoría presentan inconvenientes asociados a sus beneficios, según un estudio publicado recientemente en los Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.

"Así como muchas personas buscan una taza de café por la tarde para animarme, las personas con esclerosis múltiple pueden buscar cafeína para ayudar con la fatiga o el alcohol para controlar el dolor", dijo la investigadora principal Anna Kratz, profesora de medicina física y rehabilitación en la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

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"Las ideas de estudios como este podrían llevar a una persona con esclerosis múltiple a reflexionar sobre lo que está introduciendo en su cuerpo y cómo esto afecta a sus síntomas", afirmó en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores pidieron a 258 personas con EM que informaran de la gravedad de sus síntomas y el uso de estas sustancias cuatro veces al día durante dos semanas. Los participantes informaron de sus niveles de dolor, estrés, fatiga y depresión.

Los resultados mostraron que por cada beneficio había un inconveniente:

El consumo de alcohol mostró una disminución del estrés, pero un aumento de la fatiga. El consumo de cafeína mostró una disminución de la fatiga, pero un aumento del estrés. El consumo de cannabis mostró beneficios en el manejo del dolor, pero se relacionó con un aumento de la fatiga.

Solo que la nicotina no mostraba nada bueno. Solo aumentaba la fatiga, sin producir ningún beneficio.

Kratz anima a los pacientes con EM a hablar con su médico sobre las sustancias que usan habitualmente, incluso aquellas tan inocuas como la cafeína.

"Tener una mejor comprensión de cómo estas sustancias afectan a los pacientes con esclerosis múltiple será beneficioso para los profesionales", afirmó.

"Poder comprender el papel que juegan estas sustancias y los pros y contras de cada una permitirá a los proveedores asesorar mejor a sus pacientes en cuanto al uso de estos productos", dijo Kratz.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre la esclerosis múltiple.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 18 de mayo de 2026; Archivos de Medicina Física y Rehabilitación, abril de 2026

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