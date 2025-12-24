España

Cómo limpiar el hígado de forma natural

El estilo de vida, como una buena alimentación o un descanso adecuado, ayuda al correcto funcionamiento del hígado

Guardar
Modelo de hígado graso (AdobeStock)
Modelo de hígado graso (AdobeStock)

Cuando pensamos en órganos esenciales, es natural que el corazón y el cerebro encabecen nuestra lista mental. De la misma manera debería aparecer el hígado, cuyas fundaciones son fundamentales para la vida al actuar como un gran filtro que depura la sangre, metaboliza los nutrientes que obtenemos de los alimentos y produce bilis, indispensable para la digestión de las grasas.

El hígado también participa activamente en la eliminación de toxinas que ingresan al organismo a través de la alimentación, el ambiente o ciertos medicamentos. Su importancia es tal que cualquier alteración en su funcionamiento puede afectar a todo el equilibrio del organismo.

Una de las características más sorprendentes del hígado es su capacidad de regeneración y de autolimpieza. En condiciones normales, este órgano puede depurarse por sí mismo sin necesidad de procedimientos extremos. Sin embargo, los hábitos de vida actuales, marcados por el estrés, el sedentarismo y el consumo de alimentos ultraprocesados, pueden sobrecargarlo, por lo que adoptar rutinas saludables se convierte en una estrategia clave para apoyar su funcionamiento y mantenerlo en buen estado a largo plazo.

Alimentos para limpiar el hígado

La alimentación juega un papel central en la salud hepática, explican los profesionales de la clínica Oncosalud. De hecho, existen alimentos naturales que aportan antioxidantes, vitaminas y compuestos bioactivos capaces de proteger las células del hígado y favorecer sus procesos de desintoxicación.

De esta manera, verduras como el brócoli, los espárragos y las alcachofas, junto con frutas como la manzana y grasas saludables como las del aguacate, ayudan a reducir la inflamación y a estimular la función hepática. Además, especias como la cúrcuma también son valoradas por su potencial protector frente al daño celular.

Del mismo modo, es importante prestar atención a lo que se evita. El consumo excesivo de alcohol, bebidas azucaradas, café en exceso y alimentos altamente procesados puede representar una carga adicional para el hígado. Por ello, reducir estos productos y priorizar una dieta basada en frutas, verduras, cereales integrales y alimentos frescos permite que el órgano trabaje de manera más eficiente y sin sobreesfuerzos innecesarios.

La hidratación es otro pilar fundamental para la limpieza natural del hígado. Beber suficiente agua a lo largo del día facilita la eliminación de toxinas a través de la orina y apoya el funcionamiento general del metabolismo. Las infusiones, como el té verde, también pueden ser una buena alternativa a los refrescos industriales, ya que aportan antioxidantes que ayudan a combatir el daño oxidativo en el organismo.

Hígado Graso - Romi Pereiro

Cómo limpiar el hígado más allá de la dieta

Además de la dieta, el estilo de vida influye de forma directa en la salud hepática, puesto que la práctica regular de ejercicio físico contribuye a mantener un peso adecuado, mejora la circulación sanguínea y favorece la digestión. Dormir bien y reducir los niveles de estrés también resulta clave, ya que el descanso insuficiente y la tensión constante pueden alterar procesos hormonales y metabólicos que impactan negativamente en el hígado.

Desde Oncogen señalan la necesidad de ser prudente con el uso de medicamentos y la exposición a sustancias químicas, ya que muchas de ellas se metabolizan en el hígado y pueden dañarlo si se consumen sin control. Antes de iniciar cualquier protocolo de limpieza o cambio drástico en la dieta, es recomendable consultar con un profesional de la salud. Con hábitos sencillos y sostenidos en el tiempo, es posible cuidar el hígado de forma natural y favorecer su correcto funcionamiento.

Temas Relacionados

HígadoEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

