Panamá

Más de 560 mil familias ponen el plato de comida gracias a la gestión del IMA, afirma el gobierno panameño

El ahorro de quienes acuden a las ferias libres para comprar alimentos de la canasta básica lo estima en un 54%

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Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), detalló los aportes de la entidad que dirige. Archivo
Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), detalló los aportes de la entidad que dirige. Archivo

A pesar de que persisten las largas filas que deben hacer los panameños para obtener alimentos accesibles al bolsillo en las ferias que a lo largo del país organiza el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la entidad señala que mediante esta actividad más de 560 mil familias aseguran el plato de comida.

Esta política, que la entidad cataloga como “exitosa”, aduce que se debe a las medidas de seguridad alimentaria que adelanta la administración de José Raúl Mulino.

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“Esta política exitosa de conectar directamente al productor nacional con el consumidor se logra a través de las Agroferias y las Tiendas del Pueblo a lo largo del año, al igual que con las Naviferias durante las fiestas de fin de año”, explicó Nilo Murillo, director del IMA.

En las 154 Naviferias desarrolladas en la temporada navideña de 2025, se vendieron 500 mil jamones tipo picnic, de los cuales 300 mil fueron de producción nacional, manifestó Murillo, quien agregó que el 100% de los jamones serán panameños.

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Insistió en que estas políticas han logrado que los panameños que recurren a las tiendas permanentes y temporales del IMA compren productos de la canasta con un 54% de ahorro.

En 2025 en las Naviferias se vendieron 500 mil jamones tipo picnic.
En 2025 en las Naviferias se vendieron 500 mil jamones tipo picnic.

De igual forma, Murillo destacó, de acuerdo con una nota de prensa oficial, que 57 mil productores nacionales han ofrecido sus productos en las diferentes tiendas y ferias de la institución.

Aseguró también que el IMA ha trabajado cerca del gremio que produce el principal rubro alimenticio del país, el arroz, y que en el último año la entidad que dirige ha comprado 1.2 (millones) de quintales de la producción nacional.

En Panamá el consumo per cápita de arroz se estima en unas 154.32 libras, uno de los más altos de la región.

El abastecimiento nacional del grano presenta niveles suficientes para garantizar la seguridad alimentaria del país, siempre que se respeten los parámetros históricos de consumo e inventarios, advirtió en su momento el productor Omar Spiegel.

Para este 2026 el análisis evidencia que, con un consumo mensual promedio de 719,000 quintales y un nivel de abastecimiento superior al promedio histórico al 7 de febrero, el mercado puede atender la demanda interna sin requerir importaciones adicionales por desabastecimiento.

Productos que se ofertan en las ferias libres del Instituto de Mercadeo Agropecuario.
Productos que se ofertan en las ferias libres del Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Solo las inversiones de la entidad en este rubro han significado una inversión de entre $90 y $95 millones, aseguró Murillo.

Como parte de la red de atención, la institución cuenta con 13 de las llamadas Tiendas del Pueblo, seis Agro-distribuidoras ubicadas en las comarcas indígenas y se han realizado más de 2,800 Agro-ferias anuales.

Durante el desglose de las actividades del IMA, Murillo sostuvo que el sector lechero también ha recibido un fuerte apoyo, comprando 1,843,806 litros directamente a los productores.

“Las Tiendas del Pueblo han operado con gran éxito…con ofertas para una alimentación completa y nutritiva en productos como arroz, leche, cebolla, maíz, frijol, sopa de tomate con pollo o en lata, chili chiricano en lata, guandú en lata y jamón.

El director del IMA anunció que pronto abrirán nuevas ferias en distintos lugares del país, como Río Hato, Aguadulce, Monjarás Calobre, Atalaya, Cañazas y Alcalde Díaz.

Panameños compran alimentos en la Tienda del Pueblo del IMA.
Panameños compran alimentos en la Tienda del Pueblo del IMA.

En el periodo 2025-2026 se han desarrollado 2,800 Agroferias, en las cuales se han vendido más de 1.6 millones de quintales de arroz, la mayor parte proviene de productores locales, indica una nota oficial.

“Todo esto se logra con un apoyo decidido al sector agrícola y agroindustrial panameño, lo que se manifiesta en un flujo de pago inmediato al productor, la habilitación de espacios directos de venta en las ferias y tiendas del pueblo y en el plan de fortalecimiento de proteínas panameñas”, alega la información.

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