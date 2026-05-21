Economía

El Indec publica el dato de actividad económica de marzo: los consultores y el Gobierno esperan un repunte

Hoy se publica el Estimador Mensual de Actividad Económica del tercer mes tras la caída de 2,1% interanual en febrero. La apuesta de Caputo para el bimestre mayo-junio con la construcción

Guardar
Google icon
Actividad automotriz
El Gobierno apuesta a que la obra pública y las reformas impulsen una recuperación más marcada en los próximos meses.

Luego de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tuvo una caída interanual del 2,1% en febrero, hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer qué pasó en marzo. Un mes en donde el ministro de Economía, Luis Caputo, ya sostuvo que los indicadores mostraron una recuperación, aunque su apuesta sigue siendo lo que va a suceder en mayo/junio por el impulso que dará la concesión de rutas nacionales, la implementación de la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal.

“Los indicadores de marzo ya mostraron recuperación. El Indice de Producción Industrial (IPI) Manufacturero estuvo 3,2% en términos desestacionalizados, 5% en términos interanuales, el índice de la construcción, 12,7% en términos interanuales. Ahora va a salir el EMAE el jueves; ahí vamos a tener una mejor noción”, afirmó Caputo en una entrevista.

PUBLICIDAD

También subrayó que los datos de recaudación comenzaron a mostrar señales de repunte, con el impuesto al cheque entre los tributos que acompañaron esta tendencia. No obstante, advirtió que la recuperación más intensa podría observarse recién a partir de mayo y junio, cuando entren en vigor una serie de medidas como las nuevas concesiones viales, la reforma laboral y el régimen de Inocencia Fiscal.

El dato de actividad de marzo resulta clave luego de lo que sucedió en febrero. Mes en donde el Indec reportó un retroceso de 2,6% respecto de enero, mientras que ocho de los sectores que conforman el EMAE lograron subas. Entre ellos, se destacaron la pesca, con un crecimiento interanual de 14,8%, y la explotación de minas y canteras, que avanzó 9,9%. Estos datos sectoriales ofrecieron algunos matices positivos dentro de un marco general de contracción.

PUBLICIDAD

Relevamientos privados

Entre las consultoras privadas, el Índice Líder de Actividad (ILA) de Analytica estimó que la actividad subió 0,9% en marzo. El reporte de Analytica señaló que marzo mostró una recuperación extendida, aunque con diferencias entre sectores. La industria y el frente externo encabezaron el repunte, el sector automotriz revirtió su caída previa y la construcción también evidenció señales de sostén. El agro, en cambio, mostró una baja mensual pero se mantuvo en niveles históricamente elevados. Analytica remarcó que la demanda del hogar no experimentó un rebote: el consumo privado, el crédito a familias y la confianza del consumidor continuaron cayendo, lo que limita la magnitud de la recuperación.

Gráfico de línea azul sobre fondo blanco que muestra un índice de actividad económica desde nov-24 a mar-26, con un aumento proyectado del 0,9%
Según Analytica, la actividad tuvo un repunte de 0,9% en marzo.

En el análisis sectorial, Analytica puntualizó que la industria fue la más dinámica. La siderurgia revirtió las contracciones de febrero, la molienda oleaginosa avanzó 21,6% y la producción de aceites creció 19,8%, impulsada por el procesamiento récord de girasol desde fines del año pasado. Además, la demanda de electricidad de grandes usuarios aumentó 3,2%, acompañando el movimiento de sectores industriales de mayor consumo energético.

El informe también destacó que la producción de autos se incrementó 5,5%, las ventas a concesionarios subieron 4,9% y el patentamiento de motos avanzó 6,3%. En la misma línea, la demanda de maquinaria agrícola creció 8% y la construcción acompañó con un alza de 1,3% en el Índice Construya y un repunte de 4,1% en el consumo de cemento.

En el frente externo, las exportaciones de bienes aumentaron 19,8%, especialmente por los complejos de maíz y girasol, que alcanzaron los mayores volúmenes para un mes de marzo desde que existen registros. El agro, medido por la Bolsa de Comercio de Rosario, bajó 2,3% mensual, aunque el nivel de marzo se ubicó como el tercer registro más alto de la serie. El análisis de Analytica concluyó que los motores de la recuperación se concentraron en la industria y el sector externo, mientras que el mercado interno permaneció deprimido.

Por su parte, Fundación Capital describió que 2026 comenzó con una dinámica débil, similar al promedio de 2025, y presentó un comportamiento tipo serrucho mes a mes. Pero tras la caída de 2,6% en febrero, la consultora estimó que marzo registró un rebote de 1,6%, acompañado de mejoras en los indicadores adelantados.

Sin embargo, los primeros datos de abril generaron dudas sobre la persistencia de esa recuperación. Fundación Capital detalló que la recaudación real de IVA DGI se contrajo 0,5% mensual y el patentamiento de autos bajó 7%, aunque el de motos creció 3,9% por quinto mes consecutivo. El crédito a las familias continuó mostrando una evolución negativa, con una baja real desestacionalizada de 0,1% mensual.

Así, mientras los datos oficiales y privados ofrecen señales de recuperación en algunos sectores, la demanda interna y el consumo todavía no muestran un repunte sostenido. El dato de marzo que publicará el Indec servirá como referencia clave para evaluar si la economía argentina empieza a dejar atrás la fase de caída experimentada en el primer bimestre, o si la recuperación necesita de los motores adicionales que el Gobierno proyecta para los próximos meses.

Temas Relacionados

EMAEIndecLuis CaputoIndustriaConstrucciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Disparidad en el crédito: caen fuerte las tasas para empresas, pero se mantienen muy altas las líneas a las personas

Los bancos tienen fondeo de sobra, pero se mantienen muy cautos por el pico de morosidad que se registró en la primera parte del año. Por ahora privilegian préstamos de corto plazo a compañías de primera línea o con avales firmes

Disparidad en el crédito: caen fuerte las tasas para empresas, pero se mantienen muy altas las líneas a las personas

Cómo cambiarán los subsidios de gas si se modifica el régimen de Zona Fría y cuánto aumentarán las tarifas

La reforma en debate en Diputados prevé limitar el beneficio solo a zonas con clima extremo y hogares vulnerables. Se podría duplicar el costo de la factura en varias ciudades del país

Cómo cambiarán los subsidios de gas si se modifica el régimen de Zona Fría y cuánto aumentarán las tarifas

Del ahorro al derroche: las claves para manejar un auto híbrido enchufable sin gastar de más

Es la tecnología que más está creciendo en el mercado argentino ante la apertura de las importaciones. Por ahora son casi todos SUV, pero el año que viene llegarán las primera pickups nacionales también

Del ahorro al derroche: las claves para manejar un auto híbrido enchufable sin gastar de más

¿Más inflación o tasas bajas?: la trampa que enfrenta el mundo y que complica a la Argentina

La economía global y los mercados financieros operan bajo una “Trampa 22”: cada solución parece generar nuevos problemas y las medidas para calmar la volatilidad no logran disipar la incertidumbre de fondo

¿Más inflación o tasas bajas?: la trampa que enfrenta el mundo y que complica a la Argentina

Casi 9 de cada 10 argentinos consideran que su sueldo no alcanza para cubrir necesidades básicas, según un estudio

La mayoría de los trabajadores no logra ahorrar y destina casi todo su salario al alquiler y gastos básicos. El país se ubica entre los peores de la región en percepción de ingresos, solo superado por Panamá y Ecuador

Casi 9 de cada 10 argentinos consideran que su sueldo no alcanza para cubrir necesidades básicas, según un estudio

DEPORTES

8 frases de Coudet tras el empate de River ante Bragantino: el desgaste en los rivales, la vuelta de Armani y la final con Belgrano

8 frases de Coudet tras el empate de River ante Bragantino: el desgaste en los rivales, la vuelta de Armani y la final con Belgrano

Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

Tras el empate ante RB Bragantino, qué necesita River Plate para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana

River Plate empató 1-1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos de la Copa Sudamericana

El laberinto en el que la directiva del Galatasaray dejó atrapado a Mauro Icardi: la teoría de la “salida controlada”

TELESHOW

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

La salida al teatro de Wanda Nara junto a su mamá y sus hijas tras las criticas por su triunfo en los Martín Fierro

Repechaje, nuevos participantes y figuras polémicas en Gran Hermano Generación Dorada: todos los ingresos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El Salvador busca extender el subsidio al gas para amortiguar el impacto en la economía doméstica hasta 2027

Honduras supera los 100 femicidios en 2026 tras brutal crimen de mujer embarazada en Tegucigalpa

Sentencian a guatemalteco en California por explotar sexualmente a sus sobrinos

Más de 560 mil familias ponen el plato de comida gracias a la gestión del IMA, afirma el gobierno panameño