El Indec publica el dato de actividad económica de marzo: los consultores y el Gobierno esperan un repunte

El Gobierno apuesta a que la obra pública y las reformas impulsen una recuperación más marcada en los próximos meses.

Luego de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tuvo una caída interanual del 2,1% en febrero, hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer qué pasó en marzo. Un mes en donde el ministro de Economía, Luis Caputo, ya sostuvo que los indicadores mostraron una recuperación, aunque su apuesta sigue siendo lo que va a suceder en mayo/junio por el impulso que dará la concesión de rutas nacionales, la implementación de la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal.

“Los indicadores de marzo ya mostraron recuperación. El Indice de Producción Industrial (IPI) Manufacturero estuvo 3,2% en términos desestacionalizados, 5% en términos interanuales, el índice de la construcción, 12,7% en términos interanuales. Ahora va a salir el EMAE el jueves; ahí vamos a tener una mejor noción”, afirmó Caputo en una entrevista.

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También subrayó que los datos de recaudación comenzaron a mostrar señales de repunte, con el impuesto al cheque entre los tributos que acompañaron esta tendencia. No obstante, advirtió que la recuperación más intensa podría observarse recién a partir de mayo y junio, cuando entren en vigor una serie de medidas como las nuevas concesiones viales, la reforma laboral y el régimen de Inocencia Fiscal.

El dato de actividad de marzo resulta clave luego de lo que sucedió en febrero. Mes en donde el Indec reportó un retroceso de 2,6% respecto de enero, mientras que ocho de los sectores que conforman el EMAE lograron subas. Entre ellos, se destacaron la pesca, con un crecimiento interanual de 14,8%, y la explotación de minas y canteras, que avanzó 9,9%. Estos datos sectoriales ofrecieron algunos matices positivos dentro de un marco general de contracción.

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Relevamientos privados

Entre las consultoras privadas, el Índice Líder de Actividad (ILA) de Analytica estimó que la actividad subió 0,9% en marzo. El reporte de Analytica señaló que marzo mostró una recuperación extendida, aunque con diferencias entre sectores. La industria y el frente externo encabezaron el repunte, el sector automotriz revirtió su caída previa y la construcción también evidenció señales de sostén. El agro, en cambio, mostró una baja mensual pero se mantuvo en niveles históricamente elevados. Analytica remarcó que la demanda del hogar no experimentó un rebote: el consumo privado, el crédito a familias y la confianza del consumidor continuaron cayendo, lo que limita la magnitud de la recuperación.

Según Analytica, la actividad tuvo un repunte de 0,9% en marzo.

En el análisis sectorial, Analytica puntualizó que la industria fue la más dinámica. La siderurgia revirtió las contracciones de febrero, la molienda oleaginosa avanzó 21,6% y la producción de aceites creció 19,8%, impulsada por el procesamiento récord de girasol desde fines del año pasado. Además, la demanda de electricidad de grandes usuarios aumentó 3,2%, acompañando el movimiento de sectores industriales de mayor consumo energético.

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El informe también destacó que la producción de autos se incrementó 5,5%, las ventas a concesionarios subieron 4,9% y el patentamiento de motos avanzó 6,3%. En la misma línea, la demanda de maquinaria agrícola creció 8% y la construcción acompañó con un alza de 1,3% en el Índice Construya y un repunte de 4,1% en el consumo de cemento.

En el frente externo, las exportaciones de bienes aumentaron 19,8%, especialmente por los complejos de maíz y girasol, que alcanzaron los mayores volúmenes para un mes de marzo desde que existen registros. El agro, medido por la Bolsa de Comercio de Rosario, bajó 2,3% mensual, aunque el nivel de marzo se ubicó como el tercer registro más alto de la serie. El análisis de Analytica concluyó que los motores de la recuperación se concentraron en la industria y el sector externo, mientras que el mercado interno permaneció deprimido.

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Por su parte, Fundación Capital describió que 2026 comenzó con una dinámica débil, similar al promedio de 2025, y presentó un comportamiento tipo serrucho mes a mes. Pero tras la caída de 2,6% en febrero, la consultora estimó que marzo registró un rebote de 1,6%, acompañado de mejoras en los indicadores adelantados.

Sin embargo, los primeros datos de abril generaron dudas sobre la persistencia de esa recuperación. Fundación Capital detalló que la recaudación real de IVA DGI se contrajo 0,5% mensual y el patentamiento de autos bajó 7%, aunque el de motos creció 3,9% por quinto mes consecutivo. El crédito a las familias continuó mostrando una evolución negativa, con una baja real desestacionalizada de 0,1% mensual.

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Así, mientras los datos oficiales y privados ofrecen señales de recuperación en algunos sectores, la demanda interna y el consumo todavía no muestran un repunte sostenido. El dato de marzo que publicará el Indec servirá como referencia clave para evaluar si la economía argentina empieza a dejar atrás la fase de caída experimentada en el primer bimestre, o si la recuperación necesita de los motores adicionales que el Gobierno proyecta para los próximos meses.