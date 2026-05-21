Traumas infantiles ligados a un mayor riesgo de obesidad, pero un adulto que atento puede marcar la diferencia

MIÉRCOLES, 20 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- El trauma infantil puede aumentar el riesgo de obesidad en un niño, según un estudio.

El índice de masa corporal (IMC) de los niños aumentó de forma constante a medida que crecía su lista personal de traumas, incluyendo abuso, divorcio, pobreza, negligencia o acoso escolar, según informaron investigadores en JAMA Network Open.

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Sin embargo, una presencia cariñosa podría contrarrestar el estrés y el posterior aumento de peso, según los investigadores.

"Probablemente ni siquiera necesite ser un padre o cuidador en casa", dijo la investigadora principal, la Dra. Victoria Goldman, investigadora en endocrinología pediátrica en el Hospital Infantil de Los Ángeles.

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"Ya sea un profesor, un entrenador o otra persona, esto puede tener un gran impacto en cómo le va a un niño cuando solo tiene al menos un adulto estable y que apoye a su alguien", dijo Goldman en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 5.400 niños de 11 y 12 años de ascendencia latina e hispana. Los datos procedían de un estudio a largo plazo sobre el desarrollo cerebral y la salud infantil en Estados Unidos.

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Los resultados mostraron que 3 de cada 4 niños habían tenido al menos un evento adverso previo en la infancia, una cifra mucho mayor de lo que los investigadores anticipaban.

A medida que los traumas se acumulaban, también lo hacía el peso. Cada dos experiencias traumáticas adicionales provocaron un aumento de casi medio punto en el IMC, según los investigadores. El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

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"Estos factores estresantes pueden cambiar el cuerpo, biológica y hormonalmente, de formas que pueden aumentar el riesgo de aumento de peso", dijo la investigadora principal Shana Adise en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta en la Facultad de Ciencias de la Familia y del Consumidor de la Universidad de Georgia en Athens.

En general, aproximadamente la mitad de los niños latinos e hispanos podrían clasificarse como con sobrepeso u obesidad, en comparación con aproximadamente el 30% de sus compañeros no hispanos, según los investigadores.

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Un factor que contribuye podría ser que se ven afectados de forma desproporcionada por traumas infantiles, según los investigadores. Más del 83% de los niños latinos e hispanos reportaron al menos un trauma, en comparación con el 72% de los niños no hispanos.

"Cuando estás estresado, quizá quieras comerte ese trozo de pastel porque te hace sentir mejor", dijo Adise. "Sin embargo, también hay un mecanismo biológico que impulsa este comportamiento. Por ejemplo, el estrés te hace comer más, especialmente alimentos más calóricos."

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Sin embargo, los niños que decían tener al menos un adulto atento en sus vidas tendían a tener IMC más bajos, incluso si habían experimentado altos niveles de trauma, según el estudio.

El estudio señala la necesidad de detectar estos traumas y asegurarse de que los niños reciban la atención y el apoyo que necesitan, según los investigadores.

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"No queremos que estos niños se conviertan en adultos tempranos con una serie de problemas médicos que nosotros pasamos por alto", dijo Adise. "Los cribados clínicos ofrecen una ventana de oportunidad que podría prevenir esto. Si un niño obtiene un nivel alto de estas experiencias, podemos preguntarnos: '¿Qué apoyo necesita esta familia ahora mismo? ¿Cómo podemos conseguirles ese apoyo?' "

¿La conclusión?

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"Solo una pequeña diferencia puede tener un gran impacto en la salud de estos niños", dijo.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el peso saludable y el crecimiento infantil.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Georgia, 18 de febrero de 2026