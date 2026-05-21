Salud

Traumas infantiles ligados a un mayor riesgo de obesidad, pero un adulto que atento puede marcar la diferencia

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen GREOIRE2PVAOFJCA4PUDYOGYHQ

MIÉRCOLES, 20 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- El trauma infantil puede aumentar el riesgo de obesidad en un niño, según un estudio.

El índice de masa corporal (IMC) de los niños aumentó de forma constante a medida que crecía su lista personal de traumas, incluyendo abuso, divorcio, pobreza, negligencia o acoso escolar, según informaron investigadores en JAMA Network Open.

PUBLICIDAD

Sin embargo, una presencia cariñosa podría contrarrestar el estrés y el posterior aumento de peso, según los investigadores.

"Probablemente ni siquiera necesite ser un padre o cuidador en casa", dijo la investigadora principal, la Dra. Victoria Goldman, investigadora en endocrinología pediátrica en el Hospital Infantil de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

"Ya sea un profesor, un entrenador o otra persona, esto puede tener un gran impacto en cómo le va a un niño cuando solo tiene al menos un adulto estable y que apoye a su alguien", dijo Goldman en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 5.400 niños de 11 y 12 años de ascendencia latina e hispana. Los datos procedían de un estudio a largo plazo sobre el desarrollo cerebral y la salud infantil en Estados Unidos.

Los resultados mostraron que 3 de cada 4 niños habían tenido al menos un evento adverso previo en la infancia, una cifra mucho mayor de lo que los investigadores anticipaban.

A medida que los traumas se acumulaban, también lo hacía el peso. Cada dos experiencias traumáticas adicionales provocaron un aumento de casi medio punto en el IMC, según los investigadores. El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

"Estos factores estresantes pueden cambiar el cuerpo, biológica y hormonalmente, de formas que pueden aumentar el riesgo de aumento de peso", dijo la investigadora principal Shana Adise en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta en la Facultad de Ciencias de la Familia y del Consumidor de la Universidad de Georgia en Athens.

En general, aproximadamente la mitad de los niños latinos e hispanos podrían clasificarse como con sobrepeso u obesidad, en comparación con aproximadamente el 30% de sus compañeros no hispanos, según los investigadores.

Un factor que contribuye podría ser que se ven afectados de forma desproporcionada por traumas infantiles, según los investigadores. Más del 83% de los niños latinos e hispanos reportaron al menos un trauma, en comparación con el 72% de los niños no hispanos.

"Cuando estás estresado, quizá quieras comerte ese trozo de pastel porque te hace sentir mejor", dijo Adise. "Sin embargo, también hay un mecanismo biológico que impulsa este comportamiento. Por ejemplo, el estrés te hace comer más, especialmente alimentos más calóricos."

Sin embargo, los niños que decían tener al menos un adulto atento en sus vidas tendían a tener IMC más bajos, incluso si habían experimentado altos niveles de trauma, según el estudio.

El estudio señala la necesidad de detectar estos traumas y asegurarse de que los niños reciban la atención y el apoyo que necesitan, según los investigadores.

"No queremos que estos niños se conviertan en adultos tempranos con una serie de problemas médicos que nosotros pasamos por alto", dijo Adise. "Los cribados clínicos ofrecen una ventana de oportunidad que podría prevenir esto. Si un niño obtiene un nivel alto de estas experiencias, podemos preguntarnos: '¿Qué apoyo necesita esta familia ahora mismo? ¿Cómo podemos conseguirles ese apoyo?' "

¿La conclusión?

"Solo una pequeña diferencia puede tener un gran impacto en la salud de estos niños", dijo.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el peso saludable y el crecimiento infantil.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Georgia, 18 de febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Niños que comen verduras sin protestar? Un estudio reveló qué define las preferencias alimentarias infantiles

Experimentos con ecografías y observación de reacciones faciales en recién nacidos mostraron que la exposición a sabores durante el embarazo tendría un efecto más profundo del que se creía

¿Niños que comen verduras sin protestar? Un estudio reveló qué define las preferencias alimentarias infantiles

Por qué el caldo de huesos es “oro líquido”: los beneficios para la piel, las articulaciones y las defensas

Este alimento reúne colágeno, aminoácidos y minerales esenciales con bajo aporte calórico, según especialistas de Harvard y la Cleveland Clinic. Paso a paso, cómo hacerlo en el hogar

Por qué el caldo de huesos es “oro líquido”: los beneficios para la piel, las articulaciones y las defensas

Los hábitos clave para progresar en el running, según entrenadores

Desde la incorporación de sesiones de fuerza hasta la planificación flexible de la semana, la ciencia del ejercicio respalda que las prácticas simples y sostenidas en el tiempo son las que producen mejoras reales

Los hábitos clave para progresar en el running, según entrenadores

Esclerosis múltiple: factores de riesgo, sus 5 tipos y los síntomas que no deben ignorarse

La enfermedad afecta a 2,8 millones de personas en el mundo, puede manifestarse con fatiga, debilidad muscular o alteraciones visuales, y su detección temprana es clave para preservar la autonomía, según The Lancet y la Clínica Mayo

Esclerosis múltiple: factores de riesgo, sus 5 tipos y los síntomas que no deben ignorarse

El cannabis en la medicina: evidencia, límites y riesgos, según Conrado Estol

El neurólogo analizó en Infobae al Mediodía el alcance real, sus aplicaciones comprobadas y las precauciones para el uso recreativo y terapéutico

El cannabis en la medicina: evidencia, límites y riesgos, según Conrado Estol

DEPORTES

Con la vuelta de Armani, River Plate pierde contra Bragantino por la quinta fecha de la Copa Sudamericana

Con la vuelta de Armani, River Plate pierde contra Bragantino por la quinta fecha de la Copa Sudamericana

Cuáles son las mejoras que Alpine llevará en el auto de Colapinto para el GP de Canadá de F1

San Lorenzo empató 2-2 ante Santos y quedó a un paso de clasificar a los octavos de la Copa Sudamericana

La frase del agente de Nández que enfrió su llegada a Boca: el jugador de selección con pasado en un grande que suena como Plan B

El festejo alocado del Dibu Martínez tras ganar la Europa League: la aparición de un DT argentino y la lesión a 22 días del Mundial

TELESHOW

Adabel Guerrero mostró el refugio que encontró tras su separación de Martín Lamela: “Cuando se te desarma la vida”

Adabel Guerrero mostró el refugio que encontró tras su separación de Martín Lamela: “Cuando se te desarma la vida”

El recuerdo de Malena Guinzburg y la cruda reacción de su padre: “Me dieron antidepresivos a los 15 años”

Florencia Peña mostró la espectacular vista que tiene desde su casa de Salta: "Llegar al lugar que te hace bien"

Sofía Pachano reflexionó sobre la maternidad tras las críticas a su cuerpo en redes: “Es una renuncia muy grande”

Daniela Christiansson mostró cómo es la nueva casa de Nordelta a la que se mudó junto a Maxi López y sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

Organismo de Investigación Judicial allanó asilo de ancianos en Costa Rica tras denuncias de maltrato a adultos mayores

Organismo de Investigación Judicial allanó asilo de ancianos en Costa Rica tras denuncias de maltrato a adultos mayores

Estados Unidos anunció el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe en medio de las tensiones con Cuba

El America Business Forum regresa a Miami en 2026 con una nueva edición enfocada en el liderazgo global

El gobierno guatemalteco y la Unión Europea refuerzan cooperación en comercio y seguridad

Peter Thiel eligió el este de Uruguay para construir una residencia de USD 10 millones en un exclusivo complejo de Maldonado