Los deportes que aumentan la longevidad: por qué los de raqueta aportan más beneficios

Las disciplinas de raqueta, como el tenis y el bádminton, se asocian con el mayor aumento en la esperanza de vida según estudios internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular sigue siendo uno de los métodos más validados para favorecer un envejecimiento saludable y sumar años de vida, según un reciente análisis de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Sin embargo, entre las múltiples disciplinas que existen, los deportes de raqueta, con el tenis en primer plano, encabezan la lista de actividades asociadas a una mayor esperanza de vida.

Así lo demuestran diversos estudios internacionales, que atribuyen a estas disciplinas un impacto superior en la longevidad, situándolas por delante de alternativas tradicionales como el ciclismo, la natación o el fútbol.

Genética, ejercicio y longevidad: el peso de los hábitos

La actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes tipo 2 (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciencia estima que cerca del 25% de la longevidad depende de la genética, mientras que el resto está determinado por factores modificables como la alimentación, la actividad física y la sociabilidad.

En eso coinciden diversos especialistas consultados por Infobae, quienes destacan que “la edad biológica, es decir, la velocidad a la que se desgastan células, tejidos y sistemas, puede predecirse mejor que la edad cronológica”, según precisó en una nota a Infobae la médica especialista en Medicina Interna y Nutrición Marianela Aguirre Ackermann.

Los hábitos cotidianos, especialmente el ejercicio, influyen directamente en este proceso.

La actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes tipo 2, depresión y deterioro cognitivo, de acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, o 75 minutos de intensidad vigorosa, para adultos sanos.

El tenis y los deportes de raqueta: los más beneficiosos según estudios

El componente social de los deportes de raqueta contribuye a su impacto positivo en la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio danés que siguió a más de 8.500 personas durante hasta 25 años demostró que quienes practicaban tenis sumaban hasta 9,7 años a su esperanza de vida en comparación con quienes llevaban un estilo de vida sedentario.

Le siguieron el bádminton (6,2 años), el fútbol (4,7), el ciclismo (3,7), la natación (3,4), el atletismo (3,2), la gimnasia o calistenia (3,1) y las actividades de gimnasio (1,5). Estas diferencias se mantuvieron constantes independientemente del nivel socioeconómico o educativo.

El liderazgo de los deportes de raqueta se atribuye a su enfoque integral: entrenan todo el cuerpo, alternan esfuerzos intensos con pausas y mejoran el equilibrio y la salud ósea.

El epidemiólogo Steven Moore afirmó a The New York Times: “El tenis ofrece un entrenamiento de cuerpo completo, exige rápidos cambios de dirección y puede ayudar a reducir el riesgo de caídas”.

Además, alternar ráfagas intensas de movimiento con breves periodos de recuperación imita el entrenamiento por intervalos, una estructura eficiente para la condición física.

El componente social es clave en el impacto de estos deportes sobre la longevidad. Gianfranco Beltrami, vicepresidente de la Federación Italiana de Medicina del Deporte, explicó en un artículo de Corriere dela Sera: “El tenis se puede practicar durante toda la vida y fomenta la creación de lazos sociales, lo que facilita la constancia”. Mark Kovacs, científico del deporte, resaltó que la exigencia cognitiva y la interacción social son factores determinantes para un envejecimiento saludable.

¿Por qué el ejercicio retrasa el envejecimiento biológico?

El entrenamiento de fuerza previene la pérdida de masa muscular relacionada con el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular influye en la edad biológica del organismo. “El ejercicio actúa directamente sobre procesos celulares relacionados con el envejecimiento: protege los telómeros, reduce el estrés oxidativo y disminuye la inflamación sistémica, ayudando a retrasar el envejecimiento celular”, explicó en una nota a Infobae la profesora de Educación Física Claudia Lescano, licenciada en Alto Rendimiento Deportivo y especialista en Medicina del Ejercicio y Salud.

Para ella, mantener la masa muscular y alternar ejercicios aeróbicos, anaeróbicos y de fuerza fortalece la biología mitocondrial y la reparación del ADN.

El cardiólogo Gabriel Lapman agregó en la misma nota a este medio que “el ejercicio es un antiinflamatorio natural, combate la inflamación sistémica de bajo grado y potencia el sistema inmunológico, contribuyendo a una mayor longevidad y mejor calidad de vida”. Entre los beneficios menos conocidos se incluyen la mejora de la función cognitiva, el estado de ánimo, la calidad del sueño y el fortalecimiento óseo.

Más allá de las raquetas: la importancia de la variedad y la sociabilidad

La constancia y el disfrute personal son claves para sostener la actividad física a largo plazo (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque el tenis y los deportes de raqueta encabezan los rankings, otras actividades como el ciclismo, la natación, el golf y el fútbol también aportan ventajas para la longevidad, aunque los aumentos en los años de vida suelen ser más modestos. Los expertos insisten en la importancia de combinar ejercicios aeróbicos, entrenamiento de fuerza y actividades que promuevan el equilibrio.

Desde la Escuela de Salud Pública de Harvard subrayan que el entrenamiento de fuerza ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular asociada a la edad, mientras que el trabajo aeróbico es clave para la salud cardiovascular y metabólica.

Para sostener la práctica deportiva en el tiempo, la dimensión social resulta fundamental. “El disfrute y la interacción social aumentan la probabilidad de mantener la actividad física a largo plazo, lo que potencia sus efectos sobre la longevidad”, según los especialistas consultados por Infobae.

Rochelle Eime, profesora de la Federation University Australia, señaló en The New York Times: “Variar de actividad puede facilitar la adherencia a largo plazo a medida que cambian las condiciones físicas de cada persona”.

El impacto de los pequeños cambios y la constancia

La ciencia destaca que la edad biológica puede ser más relevante que la edad cronológica al evaluar la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las directrices internacionales recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, alternando con entrenamientos más exigentes si se desea. “La articulación sostenida de hábitos saludables como una alimentación nutritiva, el ejercicio regular, un sueño suficiente, la minimización de tóxicos y el manejo del estrés retrasa el envejecimiento”, resumió Aguirre Ackermann.

La constancia, la sociabilidad y el disfrute personal se consolidan como los principales determinantes para elegir y sostener cualquier disciplina física. Cada movimiento cuenta: la clave para vivir más y mejor está en mantenerse activo y encontrar una rutina que se adapte a cada etapa de la vida.