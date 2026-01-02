Las 3 estrategias recomendadas por nutricionistas para controlar los niveles de azúcar en sangre

Las estrategias de nutricionistas ayudan a estabilizar el azúcar en sangre tras las comidas y mejorar la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controlar los niveles de azúcar en sangre es un objetivo central para muchas personas, especialmente quienes buscan prevenir o manejar la diabetes.

Más allá de la selección de los alimentos, las acciones adoptadas inmediatamente después de cada comida resultan igualmente significativas para mantener una salud metabólica óptima.

Diversos estudios, además de nutricionistas y educadores en diabetes concuerdan en que pequeñas acciones tras cada comida pueden contribuir a evitar picos y caídas de glucosa, mantener la energía estable y favorecer el bienestar general.

Ejercicio ligero después de comer: la importancia de moverse

Caminar durante 10 minutos después de comer ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y previene picos de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las recomendaciones más constantes entre los especialistas es la realización de ejercicio ligero después de comer. Amy Kimberlain, nutricionista especializada y educadora en diabetes, afirma: “Es efectivo porque ayuda al cuerpo a utilizar la glucosa de la comida inmediatamente, en lugar de dejar que se acumule en el torrente sanguíneo”. Además, explica que la actividad física redirige el flujo sanguíneo, apartándolo del sistema digestivo y disminuyendo la absorción de glucosa.

Existen investigaciones que respaldan este consejo: se ha comprobado que una caminata breve después de comer disminuye de forma notable los niveles de glucosa en adultos jóvenes respecto a quienes optan por descansar. Incluso, el efecto de una caminata de 10 minutos es equiparable al de una de 30 minutos, por lo cual la versión corta se recomienda por su facilidad de incorporación en la rutina diaria. En personas con diabetes tipo 2, la actividad física breve pero inmediata también se relaciona con un mejor control glucémico a largo plazo, consolidándose como una estrategia útil sin necesidad de grandes esfuerzos.

En caso de no poder salir a caminar, los especialistas proponen alternativas dentro del hogar. Grace Derocha, nutricionista y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, recomienda: “Muévete por la casa, ya sea para hacer tareas domésticas ligeras, limpiar la mesa o lavar los platos”. Además, comparte su propio consejo: “Personalmente, yo guardo la ropa para ordenar después de comer, lo que me obliga a subir y bajar escaleras”. Según estudios, incluso acciones breves como subir escaleras entre uno y tres minutos tienen efectos positivos en la regulación de insulina y glucosa postprandial.

Importancia de la hidratación tras las comidas

Beber agua después de comer contribuye a diluir la glucosa en sangre y apoya la función renal para mantener cifras estables (Foto: Christin Klose/dpa)

El consumo de agua después de comer constituye otro hábito de apoyo relevante para el equilibrio glucémico. Kimberlain resalta: “Beber agua puede ayudar, pero no detendrá un pico de glucosa por sí solo; es más una estrategia de apoyo suave que una intervención potente como caminar”.

Además, explica que “la hidratación ayuda a los riñones a eliminar el exceso de glucosa del torrente sanguíneo” y que mantener un nivel de hidratación adecuado contribuye a sostener un volumen sanguíneo normal, “ya que diluye la concentración y mantiene cifras más estables”, agrega Kimberlain.

En palabras de los expertos, el agua tiene un efecto de dilución sobre la concentración de glucosa en la sangre, favoreciendo así cifras más estables. Este hábito, si bien no reemplaza el efecto directo del ejercicio ligero, sirve como complemento diario que favorece la estabilidad metabólica.

Incorporación de fibra y postres saludables después de comer

Incorporar alimentos ricos en fibra, como frutas frescas o postres saludables, ralentiza la absorción de carbohidratos y evita subidas bruscas de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al culminar la comida, los nutricionistas sugieren algunos alimentos claves en el control del azúcar en sangre. Grace Derocha recomienda: “Añadir fibra o fruta para terminar”, e insiste: “Ciertos alimentos pueden favorecer una respuesta más fluida de la glucosa, así como una mejor digestión”.

La fibra presente en estos alimentos ayuda a ralentizar la absorción de los carbohidratos ingeridos, lo que previene incrementos bruscos de azúcar en sangre. Para quienes prefieren una opción distinta, Derocha cita: “Una fruta rica en fibra (como frutos rojos) o un postre rico en fibra (como un pudín de semillas de chía)”.

En caso de no inclinarse por postres dulces, ella sugiere: “Otra idea es terminar la cena con un alimento fermentado como el kimchi”, ya que ofrecen beneficios probióticos que favorecen la digestión y, según investigaciones, pueden colaborar en la regulación del metabolismo de la glucosa y la reducción de la inflamación.

Hábitos cotidianos para mantener niveles saludables de azúcar en sangre

Desarrollar rutinas de sueño saludables y evitar el tabaco refuerza el control de la glucosa y el bienestar metabólico general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las acciones inmediatamente posteriores a las comidas, los expertos recomiendan una serie de hábitos diarios que ayudan a mantener el equilibrio glucémico:

Incrementar el consumo de fibra en cada comida, eligiendo alimentos como avena, legumbres, quinoa o boniatos. Kimberlain puntualiza: “ Una de las cosas más sencillas que puede hacer para reducir los picos de glucosa es consumir más fibra ”.

Preparar platos equilibrados que incluyan carbohidratos complejos ricos en fibra, proteínas magras y grasas saludables. Esta combinación favorece una liberación gradual de glucosa y, según Kimberlain, “las comidas ricas en fibra mantendrán estables los niveles de glucosa después de las comidas”.

Consumir primero las verduras y proteínas antes de los carbohidratos durante la comida: Derocha explica que “el orden en que comemos puede influir en la respuesta de la glucosa en el cuerpo” y aconseja: “Comer verduras y proteínas antes de alimentos ricos en carbohidratos para ralentizar la digestión y reducir los picos de glucosa”.

Mantener una vida activa, con al menos 50 minutos de ejercicio cardiovascular y de resistencia tres días a la semana, y limitar el tiempo sedentario frente a pantallas.

Evitar el consumo de tabaco en todas sus formas.

Desarrollar rutinas de sueño saludables, estableciendo horarios regulares de descanso, ambientes propicios y limitando las fuentes de alteración como los dispositivos electrónicos o el alcohol.

Perspectiva profesional sobre la eficacia de estos hábitos

En la visión de los expertos, caminar tras las comidas es una de las estrategias más eficaces para suavizar el aumento de glucosa, mientras que la hidratación y la incorporación de fibra, mediante frutas y postres saludables, complementan notablemente este efecto.

Kimberlain resume el enfoque con una recomendación general: mantener una alimentación equilibrada, moverse con regularidad e hidratarse adecuadamente son pilares del bienestar glucémico diario. Todas estas medidas funcionan mejor como conjunto e impulsan una gestión integral y efectiva del azúcar en sangre.