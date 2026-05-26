El historiador y ensayista Timothy Garton Ash recibe el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

El historiador, escritor y periodista británico Timothy Garton Ash El historiador británico Timothy Garton Ash recibe el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 por su análisis de la historia contemporánea de Europa (Foto: EFE/Julio César Rivas)

El historiador británico Timothy Garton Ash ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, según informó la Fundación Princesa de Asturias. Este reconocimiento consolida la posición de Garton Ash como referencia central para los estudios sobre la historia contemporánea de Europa y subraya la vigencia de su análisis sobre los desafíos actuales de la democracia liberal, un eje que ha desarrollado de manera recurrente en su obra ensayística y periodística.

La trayectoria de Garton Ash se caracteriza por una combinación de análisis académico, intervención en el debate público y presencia mediática. El comunicado de la Fundación Princesa de Asturias destaca la capacidad del investigador para integrar “un profundo análisis intelectual con el uso de un lenguaje sencillo y fresco que responde tanto a las exigencias del mundo académico como al lector general interesado”. Este posicionamiento ha permitido su incorporación regular como columnista en medios como The Guardian y The New York Review of Books, y una influencia que se remonta al menos a la lista de las 100 personalidades más influyentes del mundo de la revista Time en 2005.

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En 2020, cuando las primeras vacunas contra el coronavirus comenzaban su distribución y Joe Biden asumía la presidencia de Estados Unidos, Garton Ash publicó el ensayo El futuro del liberalismo. Esta obra advirtió sobre los riesgos de ceder ante el auge del autoritarismo y el populismo, e instó a restaurar y reformular los cimientos de las democracias liberales. El texto fue recibido como intervención clave en el debate transatlántico sobre el futuro de Occidente.

Fachada del Teatro Campoamor de la ciudad Oviedo, España, donde se entregan los premios Princesa de Asturias (Foto: Adobe Stock).

Garton Ash, historiador del presente

El perfil de Garton Ash se ha forjado en torno a la categoría de “historiador del presente”, una denominación sustentada en su habilidad para transformar eventos recientes en objeto de crónica y análisis estructural. Su acceso a figuras como Helmut Kohl, Madeleine Albright, Tony Blair o Aung Sang Suu Kyi y su relación directa con sindicatos como Solidarnosc en Polonia y políticos de transición como Vaclav Havel en Checoslovaquia han convertido su archivo personal y vivencial en una fuente inusual de documentación y testimonio de primera mano.

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Durante los años ochenta, el investigador estableció su residencia en Berlín, tanto en la parte occidental como oriental, lo que le permitió observar y documentar el proceso de emancipación del comunismo en la Europa Central. A través de viajes recurrentes al bloque oriental y el acompañamiento a movimientos sociales, su obra ha integrado testimonios directos y una perspectiva comparada difícilmente replicable por otros académicos británicos o europeos.

En términos de impacto editorial, títulos como Historia del presente: ensayos, retratos y crónicas de la Europa de los noventa (Tusquets, 2000), Mundo libre: Europa y Estados Unidos ante la crisis de Occidente (Tusquets, 2005), El Expediente: una historia personal (Barlin, 2019) y Libertad de palabra: diez principios para un mundo conectado (Tusquets, 2017), se han consolidado como textos de consulta obligatorio en programas universitarios y cursos de política internacional.

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La obra de Timothy Garton Ash subraya los desafíos actuales de la democracia liberal y explora el auge del autoritarismo y el populismo en Occidente (Foto: Europa Press)

La obra de Garton Ash

El historiador y ensayista británico ha mantenido una posición pública sostenida en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, una postura vinculada tanto a sus artículos publicados durante la Guerra Fría como a sus más recientes advertencias sobre las tendencias iliberales en Europa tras episodios como el Brexit. Su análisis parte frecuentemente de casos individuales y narrativas personales que, según ha sostenido, permiten “aprender del pasado sin necesidad de tener que atravesarlo por completo nosotros mismos”.

En una de sus intervenciones recientes, el propio ensayista relacionó el auge del populismo antiliberal en Europa con el efecto contagio del proceso de secesión política vivido en el Reino Unido. Esta línea de análisis conecta con la visión que el autor ha sostenido en su columna internacional: “Si Trump gana, veo un gran peligro de que Europa se divida en vez de unirse”, indicó en su momento a través de declaraciones recogidas en medios internacionales.

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La proyección internacional de Garton Ash se refleja también en sus cargos como profesor emérito de Estudios Europeos e investigador de la cátedra Isaiah Berlin del St. Antony’s College en la Universidad de Oxford, así como profesor senior en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford. El académico es, además, doctor honoris causa por cinco universidades europeas y ha sido condecorado con la Orden del Mérito en Alemania, Polonia y la República Checa, así como con la Orden de San Miguel y San Jorge del Reino Unido.