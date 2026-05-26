Qué es y cómo saber si un cálculo renal fue expulsado, aunque el dolor haya desaparecido

La expulsión del cálculo renal solo puede confirmarse con métodos fiables como la observación directa en la orina o estudios de imagen médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender qué significa expulsar un cálculo renal es fundamental para manejar los síntomas de manera precisa y reducir el riesgo de complicaciones. Según la Cleveland Clinic, muchas personas confunden el alivio del dolor con la eliminación definitiva de la piedra, aunque el proceso suele ser más complejo.

Expulsar un cálculo renal implica que la piedra se haya desplazado desde el riñón, atravesado el uréter y llegado a la vejiga, para ser finalmente eliminada a través de la orina. La única confirmación fiable de este proceso es observar el cálculo al orinar, extraerlo mediante un procedimiento médico o constatar su ausencia mediante estudios de imagen, como explica la Cleveland Clinic.

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Ante síntomas persistentes, agravamiento del dolor o signos de alarma como fiebre, vómitos recurrentes o dificultad para orinar, la consulta con un especialista es imprescindible.

“La única forma segura de saber que el cálculo ya no está es verlo en la orina, retirarlo en consulta o confirmar su ausencia en una imagen diagnóstica”, explicó la doctora Smita De, uróloga de Cleveland Clinic. El alivio de los síntomas puede inducir a conclusiones erróneas, por lo que el seguimiento médico resulta imprescindible.

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Síntomas del cálculo renal y cómo identificarlos

Los cálculos renales pueden causar síntomas como náuseas, vómitos y en hombres, malestar testicular dependiendo del lado afectado (NIDDK)

Los síntomas suelen aparecer cuando el cálculo abandona el riñón y entra en el uréter. El dolor, característico del cólico renal, habitualmente se localiza en el costado o la espalda y puede irradiar hacia la ingle o la parte baja del abdomen.

“El dolor aparece generalmente cuando el cálculo queda atascado, no durante su movimiento”, precisó De. Es frecuente que se presenten náuseas, vómitos y, en hombres, malestar testicular si el cálculo afecta ese lado.

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El dolor tiende a ser intermitente: puede disminuir si la orina logra pasar la obstrucción, para luego regresar si el cálculo persiste. Este patrón puede llevar a confusión, ya que el alivio temporal puede interpretarse erróneamente como la expulsión definitiva de la piedra.

En personas con antecedentes de cirugías urológicas o alteraciones anatómicas —como una próstata aumentada de tamaño—, la expulsión completa puede dificultarse y requerir intervención médica especializada.

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Cuándo buscar ayuda médica por un cálculo renal

El dolor en el costado o la espalda es el síntoma más frecuente del cálculo renal, especialmente cuando el cálculo bloquea el paso de orina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo inicial recomendado por la Cleveland Clinic incluye hidratación, analgésicos como ibuprofeno o paracetamol y, bajo indicación médica, medicamentos que faciliten el paso del cálculo. Es esencial seguir estrictamente las indicaciones del profesional de la salud para minimizar riesgos. No existe evidencia científica que avale remedios caseros, como cambiar de posición o consumir determinados jugos o cerveza, para acelerar la expulsión del cálculo. “No existe una ‘mejor posición’ ni bebidas milagrosas que aceleren el proceso”, indicó De.

El tiempo para la expulsión es variable: puede ocurrir en horas, días o prolongarse durante semanas. Controlar el dolor y respetar las indicaciones del médico contribuye a un proceso más seguro.

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La mayoría de los episodios pueden tratarse en el domicilio, pero hay señales que requieren atención especializada. Fiebre, escalofríos, orina turbia, dolor intenso que no cede con analgésicos, vómitos severos o dificultad para orinar exigen consulta urgente.

Otros factores de alarma incluyen contar con un solo riñón funcional, antecedentes de enfermedad renal o sospecha de infección. De acuerdo con la Cleveland Clinic, un cálculo acompañado de infección constituye una emergencia médica. Si los síntomas persisten más allá de dos o tres semanas o si es el primer episodio de cálculo renal, se aconseja consultar al urólogo incluso si el malestar es leve.

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El tratamiento inicial del cálculo renal, recomendado por la Cleveland Clinic, incluye hidratación y analgésicos bajo control médico especializado

Tratamiento médico si el cálculo no pasa por sí solo

Alrededor del 80% de los cálculos renales se expulsan de manera espontánea, pero dejar sin tratar los que no logran salir puede provocar complicaciones, como daño renal irreversible. “No recomendamos que la obstrucción se prolongue más de seis semanas”, enfatizó De.

En estos casos, pueden ser necesarias intervenciones para fragmentar o extraer el cálculo, procedimientos habitualmente ambulatorios que permiten al paciente regresar a su domicilio el mismo día. Las técnicas actuales descritas por la Cleveland Clinic han mejorado la rapidez y el confort de la fragmentación y extracción de cálculos.

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Consultar precozmente también facilita la detección de posibles complicaciones, como infecciones o deterioro de la función renal, lo que permite intervenir oportunamente y preservar la salud del paciente.

Además, el control médico regular posibilita ajustar el tratamiento según la evolución del cuadro y las características individuales de cada paciente, optimizando así los resultados y minimizando riesgos a largo plazo.

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