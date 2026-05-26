Kicillof busca garantizarse respaldo interno y abre lugares en el Gobierno para intendentes

Kicillof suma intendentes a su gestión y amplía el MDF en todo el país (Fuente)

Mientras transita la gestión, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manda señales hacia la interna del peronismo. En las últimas semanas incorporó a dos dirigentes territoriales a su gestión. Se trata del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk y el ex intendente de Ituzaingó y armador nacional del Movimiento Derecho al Futuro, Alberto Descalzo. El primero asumió como presidente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento, un nuevo organismo dependiente del ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que conduce Augusto Costa. En tanto que el dirigente del oeste bonaerense será el nuevo presidente de Provincia Seguros.

La incorporación oficializa, en rigor, la participación de ambos dirigentes en la expansión y construcción política en la que trabaja Kicillof. Lo de Sujarchuk asoma más novedoso. Presidente del PJ de su distrito, estuvo cerca del Frente Renovador de Sergio Massa cuando este era ministro de Economía de la Nación. De hecho, ocupaba un cargo nacional de similares características con Massa como ministro. En agosto de 2022, el líder del Frente Renovador lo nombró como Secretario de Economía del Conocimiento. Su cargo en el Consejo provincial será ad honorem.

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Semanas atrás, recibió a Kicillof en su distrito y mantuvo un encuentro no tan difundido con el empresario Eduardo Constantini. Los tres visitaron el Museo Malba del Puerto, del cual Constantini es propietario. Quien pidió esa reunión fue el hombre de negocios impulsor, entre proyectos, de Nordelta o el Parque Temaikén que está situado en Escobar. Sujarchuk estuvo a cargo de la coordinación. Con un bajo perfil, el jefe comunal de Escobar se fue acoplando a las actividades más políticas del mandatario bonaerense, como cuando suele reunir a intendentes y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en La Plata.

El gobernador Axel Kicillof, el empresario Eduardo Constantini y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk

En rigor, los nombramientos, están atados también al esquema político del gobernador y los planes de expansión de su figura por fuera de la provincia de Buenos Aires. De hecho, tanto Descalzo como Sujarchuk también integran el consejo del Partido Justicialista bonaerense por la Primera sección electoral. “Desde hace no mucho que se mueven juntos”, plantea un dirigente del norte del conurbano que los trata con frecuencia. Hay dirigentes que ya están en diálogo con referentes de otras provincias para expandir la figura de Kicillof y consolidar una candidatura. Alberto Descalzo es uno de ellos.

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El ahora titular de Provincia Seguros estuvo en la provincia de Corrientes junto a otro dirigente del mundo de los intendentes que también forma parte del gobierno de Kicillof, con un lugar en el Directorio del Banco Provincia, como lo es el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra. Ambos, ya en el mes de marzo, lanzaron el MDF en Corrientes. Según supo este medio, las conversaciones siguen con referentes de las ciudades de Salta, Santa Fe, Rosario.

También se trabaja en la construcción del MDF en la provincia de Mendoza, aunque allí la responsabilidad del armado corre más por cuenta del ministro de Infraestructura y Servicio Públicos, Gabriel Katopodis. A mediados de junio se espera que se inaugure la casa del MDF en Mendoza. La referencia provincial será el diputado nacional, Martín Aveiro.

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El caso de Descalzo y Sujarchuk también tiene un antecedente relativamente cercano. Kicillof “le pagó” políticamente. En el cierre de listas del año pasado, el exintendente de Ituzaingó tenía todo para integrar la boleta a senadores por la Primera sección electoral en el tercer lugar. Sin embargo, tuvo el veto del kirchnerismo e incluso, en aquellas negociaciones febriles entre la madrugada del 20 de julio y el 21 del mismo mes, la exclusión de la nómina puso en riesgo el acuerdo que se terminó sellando. De hecho, el entonces ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, que luego firmaría su postulación para encabezar la boleta por la Primera sección electoral, había amenazado con bajarse de la cabeza de la lista“si Descalzo no firmaba”.

En esa ocasión, el exintendente de Ituzaingó se “automarginó” de la negociación, para que siguieran las conversaciones, con la promesa de que tendría un lugar en la lista de diputados nacionales. Sin embargo, esto tampoco sucedió. A Kicillof apenas le dieron tres lugares entables que fueron para Jorge Taiana -que encabezó la nómina-, Hugo Moyano (h) y Hugo Yasky. Sin candidatura alguna, Descalzo siguió participando en el armado y la construcción del MDF fuera del territorio bonaerense. Días atrás, el exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán estuvo en Tucumán donde llevó las banderas del MDF en la antesala del lanzamiento MDF Salud.

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Kicillof, Hugo Moyano (h) y el intendente de La Plata, Julio Alak

Los nombramientos también se dan en el marco de la interna que atraviesa el peronismo: Kicillof, de un lado, y el kirchnerismo, del otro. “A los que estamos trabajando en la construcción de Axel nos va bien en otras provincias, pero el tema es que sigue la interna”, sincera un dirigente kicillofista. Admite, además, que es un tema que “habrá que resolver”. El método de resolución para buena parte del kicillofismo es mediante una elección PASO, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, donde también emerge un debate sobre cómo será el proceso de definición de candidaturas para la sucesión de Kicillof. La o el candidato que tenga el peronismo probablemente tenga que medirse en las urnas contra el actual ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, quien en Provincia ganó las dos últimas elecciones legislativas como cabeza de lista, aunque perdió la interna dentro del PRO en 2023, a manos de Héctor Grindetti.