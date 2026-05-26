La cooperación España-SICA: veinticinco años de integración y resiliencia ante los desafíos centroamericanos

SICA y la Cooperación Española acordaron priorizar iniciativas clave en cambio climático, gestión del riesgo y fortalecimiento del conocimiento regional./(SICA)

En el marco de la conmemoración de los 25 años de la cooperación España-SICA, el Equipo Directivo de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) participó en el 24º Comité de Gestión del Fondo España-SICA. La reunión contó con la presencia del Subdirector de Cooperación para México, Centroamérica y el Caribe, Álvaro Borrega de Sande; el Coordinador General de la Cooperación Española en El Salvador, Fernando Rey Yébenes; y la Asesora Principal del Fondo España-SICA, Olga del Pino Escobar.

Durante esta sesión de coordinación y seguimiento, se revisaron los avances y resultados de las iniciativas en ejecución bajo el Programa de Cooperación Regional España-SICA. Las partes priorizaron algunos proyectos estratégicos que serán ejecutados durante el próximo ciclo de gestión, centrándose en áreas clave para la región.

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Uno de los acuerdos principales fue avanzar en el trabajo técnico sobre las iniciativas preidentificadas del Fondo España-SICA, alineadas con las líneas estratégicas de Cambio Climático, Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Gestión del Conocimiento para la Integración. Esta orientación responde a los desafíos compartidos por los países miembros del SICA en materia de desarrollo sostenible y resiliencia ante fenómenos naturales.

El Fondo España-SICA se consolida como instrumento esencial para canalizar recursos y apoyo técnico a los países miembros del SICA./ (SICA)

El espacio facilitó la coordinación, articulación y alineación estratégica entre los equipos de SICA y la cooperación española, con el objetivo de potenciar las acciones regionales conjuntas. La relación se ha consolidado como una alianza estratégica para la región SICA, permitiendo la ejecución de proyectos con impacto directo en el bienestar de la población centroamericana.

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El memorándum de entendimiento de 2001: inicio y evolución de la relación España-SICA

La relación entre España y el SICA se formalizó en 2001 con la firma del Memorándum de Entendimiento. Este acuerdo sentó las bases para una Alianza Estratégica orientada a la cooperación para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en Centroamérica. Desde entonces, la cooperación España-SICA ha promovido proyectos en áreas como la gobernanza democrática, la integración regional, la gestión ambiental, la reducción de riesgos de desastres y la innovación.

A lo largo de estos 25 años, la alianza ha impulsado iniciativas que han fortalecido las capacidades institucionales del SICA y sus Estados miembros. Entre los logros se encuentran la implementación de mecanismos regionales para la respuesta ante emergencias, la promoción de programas de formación y transferencia de conocimiento, y la articulación de estrategias conjuntas frente al cambio climático.

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La alianza España-SICA cumple 25 años impulsando el desarrollo sostenible y la integración en Centroamérica a través de proyectos conjuntos./(SICA)

Uno de los avances más destacados ha sido la adaptación de la cooperación a las nuevas necesidades regionales, integrando enfoques transversales como la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Además, el acompañamiento técnico y financiero de España ha permitido la continuidad de proyectos emblemáticos y la expansión de la cooperación a nuevos ámbitos de acción.

Desde 2024, la relación cuenta con un renovado marco estratégico, contemplado en el Programa de Cooperación Regional España-SICA 2024-2028. Este programa refuerza las prioridades de integración y sostenibilidad, con énfasis en la gestión del conocimiento, el fortalecimiento institucional y la respuesta coordinada a los retos de la región.

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La alianza España-SICA representa un referente de cooperación internacional, basada en la confianza mutua, la corresponsabilidad y la búsqueda de resultados concretos para el desarrollo regional. En la actualidad, el Fondo España-SICA continúa como instrumento clave para canalizar recursos y apoyo técnico, contribuyendo a la transformación y resiliencia de la región centroamericana.