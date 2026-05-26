Economía

La compraventa de propiedades se estancó en abril: las escrituras no crecieron y las hipotecas se derrumbaron 50%

El mercado inmobiliario porteño presentó un estancamiento luego de un año marcado por una fuerte recuperación

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El monto total involucrado en las operaciones ascendió a $861.110 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires registró en abril un empate técnico respecto al año pasado, con 5.472 actos frente a los 5.471 de igual mes de 2025, lo que da cuenta de una pausa en la reactivación del sector.

Según el Colegio de Escribanos porteño, el monto total involucrado en las operaciones ascendió a $861.110 millones, lo que representa un incremento interanual del 18,4% en moneda local, aunque en dólares cayó un 2,5% respecto al año previo.

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El monto medio por acto fue de $157.366.631, equivalentes a USD 111.857 al tipo de cambio oficial promedio de abril.

La entidad remarcó que el comportamiento de las escrituras muestra que los primeros cuatro meses de 2026 se mantuvieron prácticamente iguales a los del año pasado.

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Gráfico de barras: escrituras de compraventa de propiedades en CABA, abril 1998-2026. Muestra datos anuales, pico histórico en rojo (2002), y 2026 en naranja
Evolución anual de las escrituras de compraventa de propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires)

En la comparación mensual, los actos de compraventa descendieron 2,1% frente a marzo de 2026, cuando se habían registrado 5.590 escrituras. La leve baja intermensual acompaña una tendencia de estancamiento en la cantidad de transacciones.

Un dato relevante lo aporta el segmento de operaciones formalizadas con hipoteca. En abril hubo 609 escrituras bajo esta modalidad, lo que representa una baja del 48,9% frente al mismo mes de 2025.

El porcentaje de operaciones con crédito hipotecario sobre el total de compraventas se ubicó en 11,1%, reflejando una caída en el acceso al financiamiento bancario para la adquisición de viviendas.

Diagrama de líneas que muestra el porcentaje de hipotecas sobre el total de compraventas en CABA para 2024 (gris), 2025 (azul) y 2026 (naranja) por mes
Evolución del porcentaje de hipotecas sobre el total de compraventas en CABA (Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires)

Más en detalle, de acuerdo a Empiria, abril fue el peor mes para el otorgamiento de préstamos hipotecarios desde octubre de 2024, con una caída del 56% respecto del mismo mes del año anterior.

Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad, señaló: “A nivel general de compraventas, claramente es un empate respecto al mismo mes de 2025. Pero en materia de hipotecas, hubo la mitad de operaciones que hace 12 meses: esto explica que el mercado sigue generando un movimiento más allá de la desaceleración en préstamos”.

“Si medimos los 4 meses acumulados en compraventas, también es una tendencia muy igualada a 2025. Por eso es que insistimos en encontrar nuevas formas de financiamiento privado para generar incentivos”, agregó.

Vale mencionar que, según el último informe de Zonaprop, el valor medio de los departamentos en CABA se ubica en 2.460 dólares por metro cuadrado, lo que representa una suba acumulada de 0,4% en lo que va del año y un alza interanual del 2,2%.

La tendencia alcista se extiende a la mayoría de los barrios porteños: el 83% de los barrios muestra aumentos interanuales en los valores de venta. Los mayores incrementos anuales se concentran en la zona noroeste y oeste, con Saavedra a la cabeza (11,3%), seguido por Villa Real y Agronomía (ambos con un crecimiento del 7%).

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El valor medio de los departamentos en CABA se ubica en 2.460 dólares por metro cuadrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al analizar la tipología, el informe de Zonaprop detalla que un monoambiente cotiza en USD 108.377, un departamento de dos ambientes se ubica en USD 130.295 y una unidad de tres ambientes alcanza los 179.134 dólares.

Respecto al segmento de casas, el reporte de Zonaprop indica que el precio promedio en la Ciudad es de 1.822 dólares por metro cuadrado. Una casa de tres dormitorios tiene un valor de USD 303.649, mientras que una de cuatro dormitorios llega a los USD 483.236.

Por zonas, el Corredor Norte se posiciona como el sector más costoso, con 2.879 dólares/m², mientras que el Sur presenta los valores más bajos, con 843 dólares/m².

El contexto de precios se complejiza por el costo de construcción, que también muestra subas. Medido en dólares, el costo de edificación aumentó 3,9% en abril y acumula una suba del 13,6% en 2026. Desde las elecciones presidenciales de octubre de 2023, el índice registra un avance del 131%, ubicándose 45% por encima del promedio histórico 2012-2025.

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