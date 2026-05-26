Panamá acumula 41 muertes por influenza y más de 14 mil casos de síndrome gripal

Ninguna de las personas fallecidas por influenza contaba con vacunación en la temporada actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá acumula 41 muertes por influenza en lo que va de 2026, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) actualizara dos defunciones correspondientes a la semana epidemiológica 17.

Aunque durante la semana epidemiológica 18 no se notificaron nuevos fallecimientos, la actualización elevó el balance nacional de una enfermedad que sigue golpeando especialmente a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes sin vacunación.

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Las estadísticas del Departamento de Epidemiología muestran que el 54% de las muertes se registró en personas de 65 años y más, mientras que el segundo grupo más afectado fueron los menores de un año.

Además, el informe revela que el 100% de los fallecidos no había recibido la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada actual y que el 82% tampoco se había vacunado durante la temporada 2025. A ello se suma que el 75.6% presentaba factores de riesgo asociados a enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

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Infografía que detalla los agentes transmisores y los síntomas clave de la malaria y la leishmaniasis, dos enfermedades transmitidas por insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influenza es una infección respiratoria causada por virus que afectan nariz, garganta y pulmones. Aunque en muchos casos se presenta como una enfermedad autolimitada, puede evolucionar hacia cuadros graves de neumonía, insuficiencia respiratoria, descompensación de enfermedades crónicas e incluso la muerte.

Entre sus síntomas más comunes figuran fiebre alta, dolor muscular, tos, dolor de garganta, congestión nasal, escalofríos y cansancio extremo.

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A diferencia del resfriado común, cuyos síntomas suelen ser más leves y progresivos, la influenza aparece de forma repentina y suele generar fiebre elevada, dolores corporales intensos y una sensación general de agotamiento. En personas mayores, embarazadas, niños pequeños y pacientes con enfermedades preexistentes, el riesgo de complicaciones es considerablemente más alto.

El reporte también muestra una importante circulación de enfermedades respiratorias en el país. El síndrome gripal registró 674 nuevos casos durante la semana analizada, para un acumulado de 14,530 casos y una tasa de 314.3 por cada 100 mil habitantes.

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En términos prácticos, esta tasa significa que de cada 100 mil personas en Panamá, aproximadamente 314 han presentado síntomas compatibles con gripe o infecciones respiratorias similares durante el año.

a malaria suma 3,564 casos acumulados tras la notificación de 47 nuevas infecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, también mantienen una presencia importante. El acumulado alcanza 6,323 casos, con una tasa de 136.8 por cada 100 mil habitantes. Estas enfermedades suelen representar las formas más severas de las infecciones respiratorias y son una de las principales causas de hospitalización durante la temporada lluviosa.

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Malaría y leishmaniasis

Otro foco de preocupación es la malaria. El Minsa reportó 47 nuevos casos durante la semana epidemiológica 18, elevando el acumulado nacional a 3,564 infecciones. La enfermedad es causada por parásitos del género Plasmodium, transmitidos por la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, náuseas y fatiga. Cuando no se diagnostica ni se trata a tiempo, puede afectar órganos vitales y convertirse en una enfermedad potencialmente mortal.

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La leishmaniasis también continúa expandiéndose. Durante la semana estudiada se notificaron 72 nuevos casos, para un acumulado de 984 en lo que va del año. Esta enfermedad es transmitida por la picadura de insectos conocidos como flebótomos o “jején”.

La leishmaniasis alcanzó 984 casos acumulados en el país durante la semana epidemiológica 18. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su forma más frecuente provoca lesiones ulcerativas en la piel, pero algunas variantes pueden comprometer órganos internos como el hígado, el bazo y la médula ósea, aumentando significativamente el riesgo de muerte si no reciben tratamiento oportuno.

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El dengue sigue siendo la enfermedad transmitida por mosquitos con mayor número de casos reportados. El acumulado nacional alcanza 2,468 infecciones. De ellas, 2,162 corresponden a casos sin signos de alarma, 291 presentan signos de alarma y 15 han evolucionado a dengue grave. Esta última forma puede ocasionar hemorragias, daño de órganos y choque, convirtiéndose en una emergencia médica.

En cuanto a otras enfermedades bajo vigilancia epidemiológica, Panamá registra cuatro casos acumulados de chikungunya, siete de virus Oropouche, nueve de fiebre por hantavirus, ocho de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, 19 de leptospirosis, 45 de gusano barrenador en humanos y cuatro de viruela símica o mpox. En el caso del zika, el país no reporta casos acumulados durante 2026.

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Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación, el lavado frecuente de manos, el consumo de agua potable, la eliminación de criaderos de mosquitos y la limpieza de los entornos siguen siendo las principales herramientas para reducir el riesgo de contagio y evitar que estas enfermedades continúen afectando a la población panameña.