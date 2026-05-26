Deportes

Naomi Osaka volvió a sorprender con un particular look en su debut de Roland Garros

La tenista nipona sorprendió a todos los presentes al desfilar por la arcilla con un vestido de gala antes de su triunfo frente a la alemana Laura Siegemund por 6-3 y 7-6 (3)

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La tenista japonesa Naomi Osaka volvió a captar la atención internacional en su debut en la primera ronda de Roland Garros 2026 al presentarse en la cancha Suzanne Lenglen con un atuendo que combinó alta costura y funcionalidad deportiva. Osaka eligió un vestido negro con detalles brillantes, ideado especialmente para ella por Kevin Germanier, como parte de una colaboración con la marca que la viste. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del torneo.

El acceso de Naomi Osaka a la pista se asemejó a una aparición propia de las pasarelas de moda. Mientras el público y la prensa fijaban la atención en su figura, la jugadora se dirigió a su banca portando un conjunto que lucía pesado y caluroso, entendiendo que las temperaturas durante la jornada en la capital francesa alcanzaron los 32 grados, un registro más de 11 grados por encima de la media habitual para el Abierto de Francia.

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La rutina previa al partido incluyó un gesto que ya se ha vuelto característico para Osaka. Al llegar a su banca, la tenista se quitó el vestido de alta costura y reveló su equipación de juego, compuesta por un short y un top dorado. El conjunto, también diseñado por Germanier, presentaba un tono brillante que combinaba con los colores del polvo de ladrillo de Roland Garros.

Su atuendo despertó el debate rápidamente en redes sociales. “¿No es la naturaleza reflectante del vestido una distracción para el oponente?“, preguntó un usuario. ”Ella se está divirtiendo, está generando titulares positivos con sus outfits, que el tenis NECESITA justo ahora, y no está haciendo nada malo. Realmente no veo el problema", escribió otro, en la misma línea. “Hay tantas opiniones controvertidas... personalmente, me encanta lo que aporta”, consideró un tercero.

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Naomi Osaka, de pie en una cancha de tenis de arcilla, viste un top de lentejuelas doradas y falda larga negra transparente, con guantes y aretes dorados, junto a una silla verde
Naomi Osaka compartió una foto del look en sus redes sociales

No es la primera vez que Naomi Osaka sorprende en un torneo de Grand Slam con su sentido de la moda. Durante el Australian Open 2026, la jugadora colaboró con el diseñador Robert Wun para crear un atuendo que, según declaró en la previa a su partido con la croata Antonia Ruzic, estaba inspirado en la elegancia y el poder de la medusa y la mariposa. “Yo lo diseñé. La idea es de una medusa. Quiero saludar y felicitar a Robert Wun por el diseño”, explicó entonces la propia Osaka. Aquella aparición también generó una ola de comentarios y fue tendencia en redes sociales y medios especializados en moda y deporte.

En el ámbito deportivo, el debut de Naomi Osaka en Roland Garros 2026 resultó exitoso. La japonesa, preclasificada número 16 en el cuadro femenino, venció a la alemana Laura Siegemund por 6-3 y 7-6 (3) en la emblemática cancha Suzanne Lenglen. Osaka sumó cuatro aces y logró una efectividad del 71% de puntos ganados con su primer servicio, un rendimiento que le permitió desactivar el juego sobre arcilla de su experimentada rival. Tras la victoria, ya tiene programado su encuentro de segunda ronda frente a la croata Donna Vekić.

Una mujer, Naomi Osaka, golpea una pelota de tenis con una raqueta azul y amarilla en una cancha al aire libre, vistiendo un traje marrón brillante
Naomi Osaka jugó con una vestimenta deportiva con detalles dorados (Reuters)

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