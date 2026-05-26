Honduras

Honduras y Estados Unidos fortalecen cooperación para combatir el crimen organizado

Autoridades de Seguridad de Honduras sostuvieron una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos para exponer las estrategias implementadas contra la criminalidad organizada

Guardar
Google icon
El ministro Gerzon Velásquez presentó los avances operativos de la Policía Nacional frente a delitos como narcotráfico, extorsión y tráfico de armas.
El ministro Gerzon Velásquez presentó los avances operativos de la Policía Nacional frente a delitos como narcotráfico, extorsión y tráfico de armas.

La Secretaría de Seguridad de Honduras y la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa sostuvieron una reunión de alto nivel para revisar avances operativos de la Policía Nacional contra el crimen organizado transnacional.

El encuentro incluyó al ministro Gerzon Velásquez y a una delegación encabezada por el senador Bernie Moreno, según informaron las autoridades hondureñas.

PUBLICIDAD

La agenda incluyó cooperación bilateral en seguridad, asistencia técnica e intercambio de inteligencia, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad. El Gobierno hondureño expuso el impacto de delitos como el narcotráfico y la extorsión y detalló intervenciones en zonas con picos de violencia.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por el senador Bernie Moreno, integrante del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales de Estados Unidos, y por la encargada de Negocios de la embajada en Tegucigalpa, Colleen Hoey, según la información oficial difundida tras la reunión.

PUBLICIDAD

Estrategia de seguridad

Durante el encuentro, Velásquez expuso un panorama de la estructura estratégica y operativa de la Policía Nacional y el trabajo coordinado entre direcciones y unidades especiales desplegadas en distintas regiones del país, según la Secretaría de Seguridad.

Las operaciones de la Policía Nacional en Honduras incluyen el trabajo coordinado de direcciones y unidades especiales desplegadas en distintas regiones del país.
Las operaciones de la Policía Nacional en Honduras incluyen el trabajo coordinado de direcciones y unidades especiales desplegadas en distintas regiones del país.

El ministro indicó que las autoridades mantienen operaciones permanentes contra delitos vinculados a redes transnacionales, entre ellos narcotráfico, extorsión, secuestro y tráfico de armas, de acuerdo con el reporte oficial del Ministerio de Seguridad.

Velásquez sostuvo que Honduras enfrenta cambios en las dinámicas criminales por el fortalecimiento de controles regionales contra el narcotráfico, lo que empujó a algunos grupos a modificar operaciones y a diversificar actividades hacia delitos de impacto local, según la versión oficial.

El titular de Seguridad afirmó que varias estructuras incrementaron su participación en extorsión y secuestros, además de disputas territoriales, con efectos directos sobre la población y sobre sectores sociales y económicos del país, siempre de acuerdo con la Secretaría de Seguridad.

Intervención por violencia

Otro punto del encuentro fue la situación de violencia en el Bajo Aguán, una zona bajo vigilancia por hechos criminales recientes, según señalaron las autoridades hondureñas tras la reunión.

La Secretaría de Seguridad indicó que se ejecutan intervenciones focalizadas en coordinación con el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y organismos defensores de derechos humanos, con el objetivo de recuperar control territorial y reducir los niveles de violencia.

La Secretaría de Seguridad y la Embajada de Estados Unidos revisan cooperación contra el crimen organizado
La Secretaría de Seguridad y la Embajada de Estados Unidos revisan cooperación contra el crimen organizado

Cooperación con Estados Unidos

La Secretaría de Seguridad informó que ambas partes abordaron mecanismos para sostener una cooperación estrecha entre Honduras y Estados Unidos, orientada a fortalecer capacidades institucionales frente a organizaciones criminales con operación regional.

En ese marco, se discutieron opciones de intercambio de inteligencia y apoyo estratégico para mejorar acciones de prevención y combate contra el crimen organizado transnacional, según la comunicación oficial hondureña.

Velásquez agradeció el apoyo de Estados Unidos en materia de seguridad y señaló que el intercambio de experiencias y recursos busca fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades de ambos países coincidieron en que el fortalecimiento institucional, la cooperación internacional y las acciones conjuntas seguirán siendo fundamentales para enfrentar las amenazas del crimen organizado en la región.

Temas Relacionados

HondurasEstadosUnidosCooperaciónSeguridadEstrategias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Quien no adopte la educación STEM quedará condenado al atraso”: la advertencia de científico salvadoreño

El experto internacional Carlos Vela subraya que el país debe abandonar la enseñanza memorística y apostar por el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas para evitar el rezago frente a otras naciones

“Quien no adopte la educación STEM quedará condenado al atraso”: la advertencia de científico salvadoreño

Panamá prohíbe por 10 años la captura de caracoles marinos ante el colapso de sus poblaciones

La medida busca recuperar especies afectadas por décadas de extracción y comercio. Algunas poblaciones han desaparecido de zonas donde antes eran abundantes.

Panamá prohíbe por 10 años la captura de caracoles marinos ante el colapso de sus poblaciones

Escuelas intervenidas en El Salvador: infraestructura renovada y nuevas tecnologías impulsan la educación

La iniciativa, instruida por el presidente Nayib Bukele, contempla mejoras en accesibilidad, laboratorios, distribución de computadoras y condiciones de higiene en los recintos escolares, en beneficio de estudiantes y docentes

Escuelas intervenidas en El Salvador: infraestructura renovada y nuevas tecnologías impulsan la educación

Sujeto recibe condena de 34 años de prisión por violación de menor, mientras otros son procesados por diferentes delitos en El Salvador

El sistema judicial ha emitido diversas sentencias en las últimas horas y mantiene procesos en curso por diversos delitos registrados en diferentes zonas del país, como homicidio y extorsión.

Sujeto recibe condena de 34 años de prisión por violación de menor, mientras otros son procesados por diferentes delitos en El Salvador

Vaguada y onda tropical provocan fuertes aguaceros y oleaje peligroso en República Dominicana

La combinación simultánea de una vaguada atmosférica y el paso de una onda tropical al sur de la isla ha creado el escenario meteorológico perfecto para tormentas severas en el país

Vaguada y onda tropical provocan fuertes aguaceros y oleaje peligroso en República Dominicana

TECNO

Cinco hábitos con el teléfono móvil que debes evitar para no dañar tu relación

Cinco hábitos con el teléfono móvil que debes evitar para no dañar tu relación

GTA 6 podría hacer mucho más difícil el robo de vehículos, según una filtración en GTA Online

Sobrecargar el electrodoméstico, no separar la ropa y más errores al usar la lavadora

Cuál es el costo real de rechazar cookies en la publicidad digital, según un estudio de Boston University

La incertidumbre electoral ya preocupa a las empresas: buscan proteger su dinero con tecnología

ENTRETENIMIENTO

La tajante respuesta de Zayn Malik tras ser criticado por abrirse paso entre una multitud: “No son fans, son acosadores”

La tajante respuesta de Zayn Malik tras ser criticado por abrirse paso entre una multitud: “No son fans, son acosadores”

Tiro al Blanco hablará por primera vez en “Toy Story 5″

La película “Michael” se acerca a los USD 800 millones y se convierte en el fenómeno mundial de 2026

“The Testaments”: a qué hora se estrena el final de temporada en América Latina

El peculiar nexo entre Pebble, el bulldog viral, y Paul McCartney que nadie vio venir

MUNDO

Israel lanzó un ataque contra el nuevo líder militar de Hamas en Gaza

Israel lanzó un ataque contra el nuevo líder militar de Hamas en Gaza

Nació de un error y fue una catástrofe, pero se volvió atracción turística: la Puerta del Infierno se está apagando después de más de 50 años

Alemania y Francia blindan el control militar de Europa y llevan adelante la mayor estatización de defensa desde la posguerra

Tensión en Turquía: la policía dispersó una protesta opositora tras la destitución de Ozgur Ozel

Kazajistán se propone como mediador en el conflicto de Medio Oriente: su ventaja respecto a otros países