Honduras y Estados Unidos fortalecen cooperación para combatir el crimen organizado

El ministro Gerzon Velásquez presentó los avances operativos de la Policía Nacional frente a delitos como narcotráfico, extorsión y tráfico de armas.

La Secretaría de Seguridad de Honduras y la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa sostuvieron una reunión de alto nivel para revisar avances operativos de la Policía Nacional contra el crimen organizado transnacional.

El encuentro incluyó al ministro Gerzon Velásquez y a una delegación encabezada por el senador Bernie Moreno, según informaron las autoridades hondureñas.

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La agenda incluyó cooperación bilateral en seguridad, asistencia técnica e intercambio de inteligencia, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad. El Gobierno hondureño expuso el impacto de delitos como el narcotráfico y la extorsión y detalló intervenciones en zonas con picos de violencia.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por el senador Bernie Moreno, integrante del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales de Estados Unidos, y por la encargada de Negocios de la embajada en Tegucigalpa, Colleen Hoey, según la información oficial difundida tras la reunión.

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Estrategia de seguridad

Durante el encuentro, Velásquez expuso un panorama de la estructura estratégica y operativa de la Policía Nacional y el trabajo coordinado entre direcciones y unidades especiales desplegadas en distintas regiones del país, según la Secretaría de Seguridad.

Las operaciones de la Policía Nacional en Honduras incluyen el trabajo coordinado de direcciones y unidades especiales desplegadas en distintas regiones del país.

El ministro indicó que las autoridades mantienen operaciones permanentes contra delitos vinculados a redes transnacionales, entre ellos narcotráfico, extorsión, secuestro y tráfico de armas, de acuerdo con el reporte oficial del Ministerio de Seguridad.

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Velásquez sostuvo que Honduras enfrenta cambios en las dinámicas criminales por el fortalecimiento de controles regionales contra el narcotráfico, lo que empujó a algunos grupos a modificar operaciones y a diversificar actividades hacia delitos de impacto local, según la versión oficial.

El titular de Seguridad afirmó que varias estructuras incrementaron su participación en extorsión y secuestros, además de disputas territoriales, con efectos directos sobre la población y sobre sectores sociales y económicos del país, siempre de acuerdo con la Secretaría de Seguridad.

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Intervención por violencia

Otro punto del encuentro fue la situación de violencia en el Bajo Aguán, una zona bajo vigilancia por hechos criminales recientes, según señalaron las autoridades hondureñas tras la reunión.

La Secretaría de Seguridad indicó que se ejecutan intervenciones focalizadas en coordinación con el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y organismos defensores de derechos humanos, con el objetivo de recuperar control territorial y reducir los niveles de violencia.

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La Secretaría de Seguridad y la Embajada de Estados Unidos revisan cooperación contra el crimen organizado

Cooperación con Estados Unidos

La Secretaría de Seguridad informó que ambas partes abordaron mecanismos para sostener una cooperación estrecha entre Honduras y Estados Unidos, orientada a fortalecer capacidades institucionales frente a organizaciones criminales con operación regional.

En ese marco, se discutieron opciones de intercambio de inteligencia y apoyo estratégico para mejorar acciones de prevención y combate contra el crimen organizado transnacional, según la comunicación oficial hondureña.

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Velásquez agradeció el apoyo de Estados Unidos en materia de seguridad y señaló que el intercambio de experiencias y recursos busca fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades de ambos países coincidieron en que el fortalecimiento institucional, la cooperación internacional y las acciones conjuntas seguirán siendo fundamentales para enfrentar las amenazas del crimen organizado en la región.

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