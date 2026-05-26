Metallica impulsa la donación de sangre en Reino Unido durante su gira

La legendaria banda estadounidense sorprende a sus seguidores británicos invitándolos a donar sangre antes de sus esperados conciertos

Al acercarse el tramo final de su gira europea, la banda de rock internacional Metallica llamó a sus seguidores del Reino Unido a sumarse a una campaña de donación de sangre antes de los conciertos que ofrecerá en Glasgow, Cardiff y Londres. El grupo, liderado por James Hetfield, concretó una alianza con los principales servicios de donación británicos para impulsar la captación de donantes en una etapa clave del año.

Según Associated Press, agencia de noticias estadounidense, la banda busca contribuir en las comunidades anfitrionas durante su visita al país y, a la vez, reforzar la importancia de la donación regular para el sistema de salud.

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La colaboración involucra a NHS Blood and Transplant (Inglaterra), Welsh Blood Service (Gales) y Scottish National Blood Transfusion Service (Escocia), entidades responsables de la gestión de sangre y plasma en sus respectivas regiones. Además, la acción amplía el trabajo de la organización benéfica de la banda, All Within My Hands.

De acuerdo con AP, la sangre y el plasma poseen una vida útil de solo 35 días, lo que obliga a mantener una base activa de donantes para responder a emergencias, tratamientos de cáncer, atención a madres recientes y pacientes con enfermedades crónicas.

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El impacto de la donación: datos y testimonios

La banda Metallica se asocia con el Scottish National Blood Transfusion Service para lanzar una campaña de donación de sangre que busca salvar vidas. (Metallica)

En cuanto al alcance de la campaña, el portal de noticias informó que cada donación puede salvar hasta tres vidas. El propósito principal es incentivar a los seguidores de Metallica a donar sangre de manera voluntaria antes de los conciertos. Un portavoz del grupo destacó: “Vayamos donde vayamos de gira, queremos devolver algo a las comunidades que nos acogen”.

Según el mismo representante, las experiencias previas en EE.UU. y Australia demostraron que trabajar junto a los servicios de donación permitió incrementar la conciencia y el apoyo a los pacientes.

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La banda, además, pidió a sus fans que “den un paso al frente y formen parte de algo más grande que el propio concierto. Cuidarnos unos a otros y apoyar a quienes dependen cada día de la sangre donada es un gesto sencillo que puede marcar una gran diferencia”.

La importancia de la donación de sangre en Reino Unido

Más allá del espectáculo, la banda liderada por James Hetfield incentiva a quienes asistan a sus shows a convertirse en héroes anónimos, resaltando la importancia de ayudar a pacientes en todo el país (AP, archivo)

Alan Prosser, portavoz del Welsh Blood Service, destacó la iniciativa para la donación de sangre en todo el Reino Unido. “Colaborar con una banda del alcance global de Metallica nos permite conectar con nuevos públicos y poner el foco en la necesidad permanente de sangre”, expresó Prosser y añadió que “donar siempre es un acto voluntario y no remunerado en el Reino Unido, así que cada persona que decide dar realmente marca la diferencia para los pacientes y sus familias”.

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De acuerdo con un comunicado de prensa, Lars Ulrich, cofundador y batería de Metallica, señaló que la banda se encuentra “muy emocionada por compartir esta nueva etapa con el mundo dentro de seis meses”.

El cronograma para los próximos meses

En cuanto al cronograma de la gira, Metallica actuará el 25 de junio en el Hampden Park de Glasgow, el 28 de junio en el Principality Stadium de Cardiff y el 3 y 5 de julio en el London Stadium de Londres. Estas fechas forman parte del tramo final del M72 World Tour en Europa, con la participación confirmada de bandas invitadas como Gojira y Pantera, según la información oficial de la banda en su sitio web. Los conciertos en el Reino Unido se sumarán a una gira que recorre varios países europeos, con paradas previas en ciudades como Dublín, Budapest y Berlín.

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La agrupación de heavy metal ya prepara una experiencia tecnológica sin igual para sus fans - REUTERS/Caitlin Ochs

Posteriormente, la banda dará inicio a una extensa residencia en el Sphere de Las Vegas, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 11 de marzo de 2027. Según Business Insider y el calendario oficial de la banda, la residencia, titulada “Life Burns Faster”, incluirá al menos una docena de fechas confirmadas, muchas de ellas ya agotadas por la alta demanda.

La serie de conciertos en el Sphere representa una apuesta tecnológica sin precedentes para la banda, con una experiencia inmersiva para el público gracias a la pantalla LED de mayor resolución del mundo. De acuerdo con Euronews, la residencia también marcará el regreso de Metallica a los escenarios de Estados Unidos tras el cierre del tramo europeo de su gira.

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