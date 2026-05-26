Salud

Mantener horarios regulares de sueño reduce en más de un 20% el riesgo de infarto, afirma un estudio

Un análisis con más de dos millones de casos asegura que alterar el ciclo natural del descanso daña las arterias, desregula las hormonas y multiplica las chances de sufrir enfermedades cardiovasculares graves

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La American Heart Association relaciona los trastornos circadianos con mayor incidencia de arritmias, presión arterial alta y eventos cardiovasculares agudos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reloj biológico, conocido científicamente como ritmo circadiano, regula procesos esenciales en el organismo y su desincronización puede tener severas consecuencias en la salud cardiovascular. Según informó el medio de noticias europeo Euronews, especialistas advierten que modificar los horarios de sueño y vigilia eleva notablemente la probabilidad de padecer afecciones cardíacas, hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Esta alteración repercute con mayor fuerza en personas que realizan trabajos nocturnos o turnos rotativos, así como en quienes enfrentan jet lag, insomnio crónico o una exposición excesiva a la luz artificial. El ritmo circadiano constituye el ciclo interno de aproximadamente 24 horas que coordina y regula el sueño, la alimentación, la secreción hormonal y la temperatura corporal.

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El sistema cardiovascular obedece con precisión estos patrones: la presión arterial y la frecuencia cardíaca suelen descender durante la noche para permitir la recuperación del tejido miocárdico, y se elevan de forma natural al despertar. Las perturbaciones persistentes en este ciclo provocan desajustes hormonales en sustancias críticas como el cortisol y la melatonina, lo que puede incentivar la inflamación sistémica, el estrés oxidativo y la disfunción endotelial, el paso previo a la rigidez de las arterias.

La relación entre el ritmo circadiano y la salud cardíaca

La sociedad científica estadounidense American Heart Association (AHA) destaca que los trastornos circadianos incrementan el riesgo de arritmias y eventos cardiovasculares agudos. Un artículo de la propia AHA publicado en Circulation sostiene que los cambios repentinos de horario, la falta de sueño y la exposición a luminiscencia artificial durante la noche pueden conducir a aumentos súbitos en la tensión arterial y el ritmo cardíaco.

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Mujer joven acostada en la cama en una habitación oscura, con la pantalla brillante de su teléfono móvil iluminando su rostro y mano.
Las alteraciones crónicas del reloj biológico favorecen la inflamación sistémica y la disfunción endotelial, factores clave en la enfermedad cardiovascular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A este criterio se suman investigaciones de la Escuela de Medicina de Harvard publicadas por la revista Circulation Research, las cuales demostraron que la desincronización circadiana induce una peligrosa desconexión entre el reloj central del cerebro y los relojes periféricos situados en los tejidos del corazón.

Esta falta de coordinación altera la producción de óxido nítrico en las arterias, disminuyendo la capacidad de los vasos sanguíneos para relajarse y propiciando un estado de estrés vascular perpetuo que acelera la aterosclerosis. Asimismo, un macroestudio de la misma universidad publicado en el Journal of the American College of Cardiology (JACC) determinó que mantener horarios de sueño estables y adecuados reduce en más de un 20% el riesgo de sufrir un infarto, consolidando la regularidad como un escudo protector.

Estudios respaldados por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH) y publicados por la revista científica SLEEP señalan que la calidad y la regularidad del sueño se relacionan de forma directa con una menor incidencia de patologías coronarias.

De hecho, los científicos utilizan el término “jet lag social” para describir la discrepancia entre el reloj biológico de una persona y sus obligaciones sociolaborales; una variación de apenas dos horas en el horario de sueño entre los días hábiles y el fin de semana se asocia con un incremento del 11% en el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, debido a la alteración simultánea en el metabolismo de la glucosa. En este sentido, dormir menos de seis horas o mantener horarios caóticos se consolida como un detonante directo de diabetes tipo 2, obesidad y síndrome metabólico.

Impacto en grupos expuestos y la alerta global

Los efectos negativos del desajuste circadiano se observan con mayor nitidez en trabajadores con turnos rotativos, personal sanitario, pilotos, empleados de transporte y viajeros frecuentes.

Una ventana grande con cortinas transparentes deja pasar la luz suave de la mañana a un dormitorio con una cama hecha, almohadas y una mesita de noche con una taza.
Trabajadores con turnos rotativos, personal sanitario y viajeros frecuentes son los grupos más afectados por los desajustes del ritmo circadiano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la Clínica Mayo advierten que el trabajo nocturno crónico actúa como un disruptor endocrino severo. Al suprimirse la producción de melatonina —que, además de regular el sueño, funciona como un potente antioxidante celular—, se produce una activación sostenida del sistema nervioso simpático durante las horas en que el cuerpo debería descansar, impidiendo el descenso de la presión arterial nocturna y dañando de forma silenciosa las paredes arteriales.

La dimensión del problema es de escala global. Un macroanálisis publicado por la prestigiosa revista médica British Medical Journal (BMJ), que evaluó los registros de más de dos millones de personas, concluyó que los trabajadores sometidos a turnos rotativos presentan un 23% más de probabilidades de sufrir un infarto de miocardio en comparación con quienes cumplen horarios diurnos estables.

Ante evidencias de este calibre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado formalmente el trabajo nocturno que altera el ritmo circadiano como un “probable carcinógeno y un factor de riesgo metabólico mayor”, enfatizando que la pérdida de sincronización biológica no debe considerarse un simple cuadro de fatiga o cansancio, sino una crisis de salud pública silenciosa.

Recomendaciones de los expertos

Para mitigar el impacto metabólico y proteger la función cardíaca, la American Heart Association y los principales centros clínicos internacionales sugieren adoptar pautas estrictas de higiene circadiana:

  • Preservar la regularidad: mantener horarios fijos para acostarse y levantarse, procurando que los días de descanso no varíen significativamente respecto a la rutina semanal.
  • Sincronizar con la luz solar: priorizar la exposición a la luz natural durante las primeras horas del día y disminuir drásticamente la exposición a pantallas y luces artificiales intensas por la noche.
  • Modulación de hábitos: limitar el consumo de cafeína, alcohol y alimentos copiosos o abundantes en las horas previas al momento de dormir.
  • Estilo de vida activo: realizar actividad física regularmente, preferiblemente durante las horas del día y evitando el ejercicio de alta intensidad cerca de la hora del descanso.
  • Consulta médica: acudir a un profesional de la salud ante trastornos persistentes del sueño, insomnio prolongado o síntomas relacionados con alteraciones de la frecuencia cardíaca.

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