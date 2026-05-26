10 beneficios comprobados de las almendras

El consumo regular de almendras reduce el colesterol LDL y la presión arterial, favoreciendo la salud cardiovascular según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de almendras se ha consolidado en la mesa cotidiana como una de las elecciones predilectas para quienes buscan cuidar su salud a través de la alimentación. Este fruto, valorado tanto por su sabor como por su versatilidad, es mucho más que un simple snack: su perfil nutricional lo coloca entre los alimentos recomendados por especialistas en nutrición y medicina preventiva.

Estos frutos secos aportan una combinación singular de nutrientes esenciales, entre los que destacan las grasas saludables, la fibra, las proteínas vegetales y una notable presencia de vitamina E, magnesio y calcio. Incluirlas regularmente en la dieta contribuye no solo a mantener la energía diaria, sino también a favorecer la salud cardiovascular, la regulación del azúcar en sangre y el control del peso. Diversos ensayos científicos han explorado y confirmado estos beneficios, subrayando el papel de las almendras en la prevención de enfermedades crónicas y en la promoción del bienestar físico integral.

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Además de su aporte nutricional, la flexibilidad de las almendras en la cocina ha permitido su integración en múltiples preparaciones, desde mezclas de frutos secos hasta platos principales y repostería. Este alimento ha ganado un lugar destacado en la dieta de quienes priorizan la salud sin renunciar al placer de comer.

Todos los beneficios de las almendras en el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios comprobados de las almendras para la salud

Favorecen la salud cardiovascular: el consumo regular de almendras se asocia con una reducción del colesterol LDL (“malo”) y la presión arterial, disminuyendo el riesgo de enfermedades coronarias e infarto gracias a su contenido de fitoesteroles y grasas insaturadas, explica la Mayo Clinic. Contribuyen al control del azúcar en sangre: su aporte de proteína, fibra y grasa vegetal, junto con minerales como el zinc y el magnesio, ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que resulta adecuado para personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, según expertos consultados por The Telegraph. Mejoran la salud de la piel: la vitamina E y la niacina presentes en las almendras están vinculadas con la reducción de arrugas y la mejora de la pigmentación cutánea, especialmente en mujeres posmenopáusicas. recuperación física: un Current Developments in Nutrition indica que el consumo diario de almendras favorece la conservación de la fuerza muscular y reduce el dolor y la fatiga después del ejercicio intenso, además de mejorar el estado de ánimo. Apoyan la: un estudio publicado en la revistaindica que el consumo diario de almendras favorece la conservación de la fuerza muscular y reduce el dolor y la fatiga después del ejercicio intenso, además de mejorar el estado de ánimo. Regulan el peso corporal: la fibra, proteínas y grasas saludables de las almendras prolongan la sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito y prevenir el consumo excesivo de calorías. Promueven la salud digestiva: la ingesta diaria de almendras modifica el microbioma intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas y la producción de ácidos grasos de cadena corta, mejorando el metabolismo y la absorción de nutrientes, según indica la investigación de 2025. Aportan vitamina E antioxidante: según el perfil nutricional recogido por The Telegraph, una porción de almendras proporciona aproximadamente el 47% del valor diario recomendado de vitamina E, que protege las células del daño oxidativo y refuerza las defensas del cuerpo. Mejoran la salud ósea: el contenido de calcio y magnesio contribuye a la función muscular y nerviosa, y puede desempeñar un papel relevante en la prevención de la osteoporosis, según un estudio publicado en la Journal of the American College of Nutrition por la Universidad de Pensilvania. Facilitan la regulación del colesterol: reemplazar grasas saturadas por las grasas saludables de las almendras reduce el colesterol total y mejora el equilibrio entre el colesterol “bueno” HDL y el “malo” LDL, detallan expertos de la Fundación Carlos Slim. fuente vegetal de nutrientes clave: una Nutrients destaca al fruto seco por su bajo contenido en carbohidratos y alto aporte de proteínas vegetales, fibra y grasas monoinsaturadas, lo que las convierte en un alimento completo y adecuado para dietas equilibradas. Ofrecen una: una revisión dedestaca al fruto seco por su bajo contenido en carbohidratos y alto aporte de proteínas vegetales, fibra y grasas monoinsaturadas, lo que las convierte en un alimento completo y adecuado para dietas equilibradas.

El aporte de vitamina E y niacina de las almendras contribuye a mejorar la salud de la piel y reducir arrugas en mujeres posmenopáusicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de ingesta y grupos de riesgo

La cantidad diaria de almendras recomendada por la mayoría de los expertos y estudios científicos se sitúa en torno a los 30 gramos al día, lo que equivale aproximadamente a un puñado o a 23 unidades sin sal. Esta porción resulta suficiente para obtener la mayoría de los beneficios nutricionales, según especialistas citados por The Telegraph y el estudio revisado en la revista Nutrients. Si bien ciertos trabajos experimentales evaluaron dosis mayores, de hasta 45 almendras diarias, los expertos coinciden en que incrementar la cantidad no aporta ventajas adicionales para la mayoría de las personas.

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El consumo puede realizarse de diferentes maneras: enteras, crudas, tostadas, como parte de mezclas de frutos secos, en manteca para untar, o integradas a ensaladas y otros platos. La recomendación general es optar por versiones sin sal ni azúcares añadidos para maximizar sus efectos positivos sobre la salud.

La fibra, proteínas y grasas saludables de las almendras prolongan la saciedad y facilitan la regulación del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupos de riesgo y precauciones en el consumo de almendras

Algunos grupos deben tener precaución al incorporarlas a su dieta. Las personas con alergia a los frutos secos deben evitarlas completamente, ya que su ingesta puede desencadenar reacciones graves. Además, quienes presentan dificultades para tragar enfrentan riesgo de asfixia al consumirlas enteras.

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El contenido de oxalatos puede favorecer la formación de ciertos tipos de cálculos renales. Por ello, quienes tengan predisposición a esta afección deberían moderar su consumo. También, quienes necesitan seguir una dieta baja en fibra o residuos podrían limitar su ingesta, aunque no necesariamente de manera permanente.

Por último, debido a su densidad calórica, aquellos que buscan reducir el consumo de calorías deben controlar la cantidad diaria de almendras y considerar alternativas, como semillas de girasol, chía o cereales integrales, que también proveen nutrientes esenciales, según lo recomendado por expertos citados en The Telegraph.

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