El MAGA refuerza acciones anticipatorias ante sequía en el agro guatemalteco

Manos de un agricultor tocan tierra agrietada, simbolizando el impacto de la sequía, mientras el MAGA refuerza acciones preventivas en el agro guatemalteco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MAGA activó acciones anticipatorias ante la sequía en el agro como parte de la actualización de su Plan Institucional de Respuesta 2026, con una estrategia que combina alimentos para familias vulnerables, asistencia técnica, alerta temprana y obras de captación de lluvia para actuar antes de que el riesgo hídrico alcance niveles críticos y reducir el impacto de la variabilidad climática en las áreas rurales.

Entre las medidas ya ejecutadas figura la instalación de cuatro reservorios de captación de agua de lluvia en Jutiapa, Jalapa y Chiquimula, con capacidad de 53 mil litros cada uno, que beneficiarán a 162 productores del corredor seco. Esos depósitos permiten almacenar agua en invierno para regar cultivos de frijol, maíz y otros alimentos básicos cuando disminuyen las lluvias.

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El ministerio informó además que dispone de 106 mil 610 raciones de alimentos para familias en condición de vulnerabilidad, que serán distribuidas de acuerdo con los protocolos del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La actualización del PIR-2026 sustituye el enfoque reactivo tradicional por un modelo de Acciones Anticipatorias sustentado en evidencia científica y sistemas de alerta temprana, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Funcionarios del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) donde se definieron acciones anticipatorias ante la variabilidad climática que impacta al sector agropecuario (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

La respuesta directa al problema planteado por el ministerio es esta: ante la falta de agua para cultivos en tiempo de sequía, las familias agricultoras del corredor seco podrán almacenar lluvia durante la temporada húmeda y usarla después en riego. El MAGA presentó esa solución como una forma de sostener la producción y reducir el daño de las sequías prolongadas sobre la seguridad alimentaria.

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El plan incorpora alerta temprana, asistencia técnica y seguro agrícola

La estrategia oficial incluye asistencia técnica especializada para agricultores con el objetivo de fortalecer el manejo de cultivos y mejorar las prácticas productivas frente a sequías y otros eventos climáticos adversos. Según el MAGA, ese acompañamiento busca elevar la resiliencia de los sistemas agrícolas antes de que se agrave el déficit de agua.

Los reservorios fueron instalados en cuatro comunidades del corredor seco (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala)

El plan también impulsa proyectos de siembra y cosecha de agua de lluvia, entre ellos el Programa Suelos y Agua para el Futuro, ejecutado bajo diseño hidrológico Keyline. De acuerdo con la cartera, ese esquema está orientado a fortalecer la resiliencia productiva en áreas rurales.

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Otro componente es la continuidad del seguro agrícola, presentado por el ministerio como una herramienta para reducir las pérdidas económicas de los productores, en especial de quienes se dedican a la agricultura de subsistencia. La cartera agregó que en el país operan 21 Mesas Técnicas Agroclimáticas, espacios en los que científicos, técnicos y productores elaboran recomendaciones adaptadas a las condiciones climáticas de cada región para los sectores agro y pecuario.

El MAGA señaló además que genera boletines y alertas agrometeorológicas especializadas que identifican niveles de riesgo y orientan la toma de decisiones en los sistemas productivos. Ese sistema forma parte del cambio de enfoque del PIR-2026 hacia intervenciones previas a la emergencia.

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Los reservorios fueron instalados en cuatro comunidades del corredor seco

Los cuatro depósitos forman parte del Proyecto de Cooperación Técnica de Frijol, impulsado por el MAGA por medio del VISAN en coordinación con Centro KOPIA Guatemala. La instalación se desarrolla como parte de las acciones de acompañamiento técnico orientadas a fortalecer la resiliencia y la producción de alimentos en comunidades vulnerables del corredor seco, según el ministerio.

Los reservorios fueron ubicados en El Quebracho, en Santa Catarina Mita, Jutiapa; Las Ánimas, en San Manuel Chaparrón, Jalapa; La Esperanza, en Ipala; y Guacamayas Arriba, en San José La Arada, Chiquimula. El objetivo es que las familias dispongan de agua almacenada para mantener activas sus parcelas durante más tiempo.

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El ministerio atribuyó la escasez hídrica que golpea a estas comunidades al fenómeno de El Niño, al que también identifica como “Súper Niño”, y señaló que afecta de forma constante al corredor seco. En ese escenario, los depósitos de lluvia fueron presentados como una alternativa para amortiguar la falta de agua en los periodos sin precipitación.

Además del apoyo directo a la producción agrícola, el MAGA sostuvo que esta tecnología mejora las condiciones de las familias rurales porque les permite sostener cultivos básicos por más tiempo. La cartera vinculó ese resultado con una menor exposición a las pérdidas que provocan las sequías prolongadas en la seguridad alimentaria.

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