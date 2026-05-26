Deportes

Las atletas rompen récords de inversión, pero la brecha salarial no cede

Pese al auge de las ligas y la inversión histórica, ninguna mujer figura en el top 50 de atletas mejor pagados según Forbes, que atribuye la brecha a diferencias en derechos comerciales y visibilidad

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Pintura al óleo muestra a A'ja Wilson sobre un pilar bajo con poco dinero y a LeBron James sobre un pilar alto con mucho dinero en maletas y pilas.
Las valoraciones de equipos en deportes femeninos superan los USD 100 millones, impulsadas por inversiones récord en la WNBA y la NWSL (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el negocio de los deportes femeninos ha vivido una expansión, impulsada por el aumento en las valoraciones de equipos y franquicias. Grandes ligas como la WNBA y la National Women’s Soccer League (NWSL) han registrado inversiones récord y ventas de equipos por cifras inéditas, lo que refleja el creciente interés del mercado.

Según Forbes, en 2024 la valoración promedio de un equipo de la WNBA superó los más de USD 100 millones, y las franquicias de la NWSL alcanzaron precios similares.

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Este fenómeno refleja la confianza de los inversores y el potencial comercial de los deportes femeninos. Estas cifras surgen en un contexto de mayor visibilidad mediática, acuerdos televisivos más sólidos y asistencia en aumento a los estadios. El alza en valoraciones y en inversiones sugiere una transformación estructural, donde las ligas femeninas comienzan a ocupar un lugar relevante a nivel internacional, según el análisis de Forbes.

A pesar del crecimiento del sector, la brecha salarial persiste, con deportistas mujeres recibiendo salarios muy inferiores a los de los hombres (Credit: Jerome Miron-Imagn Images)
A pesar del crecimiento del sector, la brecha salarial persiste, con deportistas mujeres recibiendo salarios muy inferiores a los de los hombres (Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

Brecha salarial entre atletas hombres y mujeres: cifras y causas

A pesar del crecimiento del sector, ninguna mujer figura entre los 50 atletas mejor pagados de 2026, según Forbes. Mientras que los deportistas masculinos de élite alcanzan ingresos anuales de más de USD 100 millones, los salarios máximos para mujeres en ligas como la WNBA apenas rondan los USD 250.000 al año. En la NWSL, el salario máximo supera los USD 100.000 anuales, una diferencia respecto a los varones en ligas equivalentes.

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La principal causa de esta brecha es la disparidad en los ingresos generados por derechos televisivos, patrocinadores y recaudación de entradas. Los deportes masculinos, especialmente el fútbol americano, el básquet y el béisbol en Estados Unidos, concentran la mayor parte de los contratos multimillonarios con cadenas de televisión y marcas globales.

Este desequilibrio en la generación de ingresos repercute directamente en la capacidad de las ligas femeninas para ofrecer salarios competitivos a sus jugadoras. La diferencia salarial entre atletas hombres y mujeres no responde solo a políticas internas de las ligas, sino que está profundamente relacionada con el volumen de negocio que cada disciplina es capaz de movilizar en el mercado global.

Ninguna atleta mujer figura entre los 50 deportistas mejor pagados de 2026, según el ranking de ingresos de Forbes (Credit: Maria Lysaker-Imagn Images)
Ninguna atleta mujer figura entre los 50 deportistas mejor pagados de 2026, según el ranking de ingresos de Forbes (Credit: Maria Lysaker-Imagn Images)

Comparación de ingresos en deportes individuales y de equipo

La brecha en los ingresos no se limita a los deportes de equipo. En disciplinas individuales como el tenis, donde las mujeres han alcanzado mayor visibilidad y premios destacados en torneos de Grand Slam, las diferencias persisten.

Aunque figuras como Serena Williams y Naomi Osaka han liderado listas de ingresos totales al combinar premios y patrocinios, en 2026 ninguna tenista figura entre los 50 deportistas mejor pagados del mundo. Este dato muestra que, incluso en deportes donde las mujeres han logrado avances, la desigualdad económica se mantiene.

En los deportes de equipo, el contraste es aún más marcado. Los jugadores de la NBA pueden firmar contratos superiores a los 50 millones de dólares anuales, mientras que el salario máximo en la WNBA está muy lejos de esa cifra.

A pesar de los progresos en negociaciones colectivas y acuerdos laborales, los límites salariales en las ligas femeninas siguen siendo menores. Esta tendencia también se repite en otras disciplinas, donde las restricciones presupuestarias y el menor acceso a contratos televisivos limitan el crecimiento salarial de las figuras principales, según el análisis de Forbes.

El diferencial de ingresos en los deportes femeninos se atribuye principalmente al menor volumen generado por contratos televisivos y patrocinadores (Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images)
El diferencial de ingresos en los deportes femeninos se atribuye principalmente al menor volumen generado por contratos televisivos y patrocinadores (Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

El rol de los patrocinios y negocios fuera del campo

Frente a la brecha salarial en la cancha, muchas atletas mujeres han encontrado en los patrocinios y los negocios personales una vía alternativa para incrementar sus ingresos. Deportistas de alto perfil han firmado contratos con marcas globales de ropa deportiva, productos de belleza y tecnología, logrando compensar en parte la diferencia respecto a sus colegas masculinos.

Según Forbes, la capacidad de las atletas femeninas para conectar con audiencias diversas y su impacto en redes sociales han llamado la atención de patrocinadores interesados en la autenticidad y el alcance de estas figuras. No obstante, los ingresos por patrocinio aún no igualan a los de los hombres, quienes suelen monopolizar los acuerdos de mayor envergadura, especialmente en deportes con gran exposición mediática.

El desarrollo de negocios propios, inversiones y colaboraciones comerciales representa una estrategia cada vez más común entre las principales deportistas femeninas, lo que les permite diversificar sus fuentes de ingresos y aumentar su independencia económica.

Las deportistas buscan aumentar sus ingresos diversificando negocios y firmando contratos con marcas de ropa, belleza y tecnología (Credit: Russell Lansford-Imagn Images)
Las deportistas buscan aumentar sus ingresos diversificando negocios y firmando contratos con marcas de ropa, belleza y tecnología (Credit: Russell Lansford-Imagn Images)

Perspectivas de crecimiento y futuro de los deportes femeninos

Las proyecciones para los próximos años indican un crecimiento sostenido en la industria de los deportes femeninos. El aumento en las valoraciones de equipos, junto con la expansión de acuerdos televisivos y el incremento en la asistencia a los eventos, auguran una mejora progresiva de las condiciones salariales y comerciales para las atletas mujeres.

Expertos citados por Forbes consideran que la clave para cerrar la brecha radica en el fortalecimiento de las ligas femeninas, la captación de nuevas audiencias y la consolidación de contratos comerciales de mayor magnitud. Si la tendencia actual se mantiene, es probable que en un futuro próximo figuras femeninas logren ingresar a los listados de los deportistas mejor pagados del mundo.

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