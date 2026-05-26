Crimen y Justicia

“Vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer”: un testigo habló de una supuesta emboscada a Fernández Lima en la casa de Graf

La declaración fue incorporada bajo reserva al expediente que investiga el crimen del adolescente cuyos restos fueron hallados hace un año en una casa de Coghlan

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Montaje de tres imágenes: retrato en blanco y negro de un hombre joven, efectivos de Gendarmería en un jardín, y retrato a color de un hombre mayor
Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984

A un año del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima en una casa de Coghlan, la investigación sumó una declaración reservada que podría reforzar una de las principales hipótesis que maneja la fiscalía de Martín López Perrando: que el adolescente fue llevado mediante un engaño hasta la vivienda de la familia Graf y asesinado allí.

Según pudo saber Infobae, un testigo se presentó la semana pasada de manera espontánea ante la fiscalía. Su declaración no es directa: relató una conversación que escuchó años atrás durante un asado y que, con el avance de la recolección de pruebas, cobró relevancia para los investigadores.

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De acuerdo con el acta incorporada a la causa, el hombre contó que en 2017 participó de una celebración junto a otras personas. Durante esa reunión, sostuvo, se habló sobre “la facilidad de matar a alguien y hacer desaparecer el cuerpo”. En ese contexto, uno de los invitados recordó otro asado realizado en 2011 junto a una persona de apellido alemán.

Siempre según la declaración, ese invitado habría contado que, durante aquella reunión, el hombre aseguró que “vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer sin problemas”.

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El testigo también relató que, según esa reconstrucción, el supuesto hombre de apellido alemán habló de un compañero de colegio de su hijo que le hacía bullying y que solía “molestarlo con sus manos”.

De acuerdo con la testimonial, el hombre habría dicho luego que, frente a esa situación, decidieron tenderle una trampa al alumno. La versión señala que lo citaron a una casa con la excusa de una reunión en la que iba a participar una chica que le gustaba.

Según el relato incorporado al expediente, cuando el adolescente llegó a la vivienda fue llevado violentamente a un baño de la propiedad. Allí habría sido reducido por padre e hijo y asesinado de una puñalada por la espalda.

La testimonial agrega que, posteriormente, el cuerpo fue enterrado en el jardín de la vivienda y que nunca había sido encontrado.

La aparición de este testimonio coincide con una línea que los investigadores ya venían reconstruyendo en el expediente: la existencia de conflictos entre Fernández Lima y compañeros de colegio vinculados al entorno de Cristian Graf.

En ese contexto, la fiscalía trabaja ahora sobre otro punto mencionado en el relato: la supuesta participación de una chica que habría sido utilizada como señuelo para convencer a Diego de ir hasta la casa. Según pudo saber este medio, los investigadores intentan identificarla y determinar si efectivamente existió una joven con esas características dentro del círculo escolar de la época.

Noticia en desarrollo...

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