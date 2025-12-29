¿La grasa corporal define el éxito deportivo? Cómo la masa muscular y la preparación física son clave en el alto rendimiento

La calidad del entrenamiento influye más en el rendimiento de atletas de resistencia que la composición corporal, según un estudio finlandés (Imagen ilustrativa Infobae)

La calidad del entrenamiento marca la diferencia en el rendimiento de atletas de resistencia, superando a la propia composición corporal como factor determinante.

Un reciente estudio de la Universidad de Jyväskylä y el Instituto Finlandés de Deporte de Alto Rendimiento (KIHU), subraya que, aunque la reducción del porcentaje de grasa puede asociarse a mejores resultados, el desarrollo de masa muscular y una adecuada preparación física resultan esenciales, especialmente en mujeres deportistas de élite.

Impacto de la composición corporal en el resultado deportivo

La investigación analizó a 52 atletas de élite finlandeses, compuestos por corredores y esquiadores de fondo, durante los principales ciclos de entrenamiento. Se evaluaron tanto la masa muscular, el peso, como otros parámetros, para determinar su influencia en el rendimiento durante las temporadas de preparación general y específica.

El desarrollo de masa muscular y una preparación física adecuada resultan esenciales para mujeres deportistas de élite (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las evaluaciones médicas incluyeron mediciones de composición corporal antes y después de los periodos de entrenamiento, permitiendo observar variaciones en la masa muscular y el porcentaje de grasa. Pese a la expectativa de cambios notables, los investigadores detectaron una tendencia a la estabilidad tanto en el peso como en la masa corporal de los atletas en ambos periodos.

Aun así, las pruebas en cinta mostraron mejoras en la velocidad máxima y la capacidad máxima de consumo de oxígeno, independientemente del sexo o disciplina. De acuerdo con Oona Kettunen, investigadora principal, “el rendimiento puede mejorar como resultado de un entrenamiento exitoso, incluso con una composición corporal inalterada”.

La masa muscular, clave para atletas femeninas

Uno de los hallazgos más destacados del equipo fue el efecto diferencial de la masa libre de grasa sobre el rendimiento, en especial entre mujeres.

El crecimiento de la masa muscular, más que la reducción de peso, beneficia especialmente a las atletas femeninas de resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis estadístico indicó que la reducción en el porcentaje y masa grasa contribuyó a alcanzar velocidades máximas superiores, pero la correlación entre el peso total y el rendimiento fue débil y estadísticamente irrelevante. El crecimiento de la masa muscular en grupos específicos, generada por el entrenamiento, presentó un beneficio claro particularmente en las atletas femeninas.

Kettunen puntualizó que la mayoría de las mujeres deportistas de resistencia experimentan mejoras apreciables cuando priorizan entrenamientos y alimentación que favorecen la conversión del tejido graso en masa muscular, por encima de la simple disminución del peso total corporal. Esta orientación es fundamental para optimizar el desempeño sin comprometer la salud.

El rol de la nutrición en jóvenes deportistas

El estudio subraya que los resultados no permiten atribuir exclusivamente al cambio en la composición corporal la mejora deportiva, ya que el entrenamiento también puede modificar ambos factores de forma simultánea. Además, la investigación se centró en adultos de élite, por lo que los hallazgos no se aplican directamente a jóvenes deportistas.

El estudio destaca la importancia de una dieta balanceada para jóvenes deportistas en etapa de crecimiento y desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A este respecto, la autora principal hizo hincapié en la importancia de una dieta balanceada para los atletas en edad de crecimiento. “Es extremadamente importante que los jóvenes atletas se centren en una nutrición adecuada para apoyar su entrenamiento, crecimiento y desarrollo”, afirmó Kettunen. Estas recomendaciones resultan decisivas para cimentar bases sólidas en el largo plazo.

Riesgos de la manipulación del peso

Los investigadores advierten sobre los peligros asociados a la búsqueda excesiva de optimización del peso y la composición corporal en el deporte de alto rendimiento. Intentar reducir el peso corporal sin supervisión puede desencadenar un déficit energético perjudicial para la salud y el rendimiento, especialmente en atletas en desarrollo o sin una carrera consolidada.

Ante esta realidad, los expertos aseguran que la manipulación del peso debería contemplarse únicamente bajo asesoramiento profesional y únicamente en las fases avanzadas de una trayectoria deportiva, cuando es indispensable optimizar cada aspecto del rendimiento. De lo contrario, priorizar la pérdida de peso por encima de la calidad del entrenamiento y el desarrollo de la masa muscular puede derivar en resultados contraproducentes.