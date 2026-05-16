El alcaucil, una fuente de fibra y micronutrientes clave para la salud

El alcaucil destaca por su alto contenido de fibra y su bajo aporte calórico, ideal para dietas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poco conocido en comparación con otros vegetales, el alcaucil está captando atención por su excepcional perfil nutricional y sus beneficios para la salud. Rica en fibra, aporta pocas calorías y contiene valiosas vitaminas y minerales, lo que la posiciona como una aliada para el cuidado digestivo y general, según especialistas citados por The New York Times.

El alcaucil destaca por su aporte de fibra, su bajo contenido calórico y la presencia de micronutrientes como ácido fólico, vitamina K, cobre, magnesio y vitamina C. Estas características contribuyen a la salud intestinal, cardiovascular e inmunológica.

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Especialistas coinciden en que el alcaucil sobresale tanto por su perfil nutricional como por su versatilidad culinaria. Teresa Eury, dietista en Cleveland Clinic Indian River Hospital, afirmó a The New York Times que el alcaucil es “alta en fibra, baja en calorías y repleta de vitaminas y minerales”.

Beneficios digestivos y aporte de fibra

Uno de los principales aportes del alcaucil es su alto contenido de fibra, un elemento esencial para mantener la salud digestiva y prevenir enfermedades crónicas.

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Alice H. Lichtenstein, profesora de nutrición en Tufts University, explicó a The New York Times que un alcaucil cocido mediano contiene aproximadamente siete gramos de fibra, lo que representa más de una cuarta parte de la ingesta diaria recomendada para mujeres y cerca de una quinta parte para hombres.

El alcaucil destaca como una fuente importante de fibra, fundamental para mantener la salud digestiva según nutricionistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte de fibra de los alcauciles supera incluso al de alimentos reconocidos por este nutriente, como la manzana o el brócoli. Además, las versiones en conserva —incluidos los corazones enlatados— mantienen buena parte de sus propiedades y aportan entre tres y cuatro gramos de fibra por media taza, según los datos citados.

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Consumir suficiente fibra, en rangos de 25 y 30 gramos diarios, ayuda a reducir el riesgo de diabetes tipo 2, cáncer colorrectal y contribuye a la regulación de la presión arterial y el colesterol.

El alcaucil contiene inulina, un tipo de fibra soluble que favorece la presencia de bacterias intestinales beneficiosas, las cuales producen ácidos grasos de cadena corta que disminuyen la inflamación y fortalecen el sistema digestivo, según Eury.

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Micronutrientes y proteínas: ¿Por qué el alcaucil resalta entre las hortalizas?

Además de la fibra, el alcaucil es una fuente de proteínas de origen vegetal. Una pieza mediana aporta 3,5 gramos de proteínas vegetales y únicamente 64 calorías, similar a la cantidad proteica de la clara de un huevo.

El Dr. Nate Wood, director de medicina culinaria en Yale School of Medicine, señaló en The New York Times que el alcaucil concentra ácido fólico, fundamental para la síntesis de ADN y el desarrollo fetal en el embarazo. Aportan también vitamina K, asociada a la salud ósea y cardiovascular, cobre para el sistema inmunológico y nervioso, magnesio para la función muscular y hormonal, así como vitamina C, que protege las células y apoya las defensas.

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Estos nutrientes hacen que el alcaucil se ubique entre las hortalizas de mayor densidad nutricional, factor que explica su revalorización actual como alimento funcional.

Formas prácticas de consumo y recomendaciones de expertos

El alcaucil destaca por su versatilidad culinaria, con opciones para consumir sus brácteos y corazones con diversos acompañamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcaucil ofrece gran versatilidad en la cocina: se pueden retirar los brácteos y consumir la pulpa con aceite, mantequilla o mayonesa, según explicó Eury. Los corazones de alcaucil, considerados la parte más valorada, pueden encontrarse frescos, en conserva o congelados.

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Wood aconsejó consumir el alcaucil junto con grasas saludables para facilitar la absorción de la vitamina K, aunque recomendó moderar la cantidad de grasas añadidas. Eury indicó, consultada por The New York Times, que quienes usen anticoagulantes deben dialogar con su médico antes de aumentar mucho el consumo de alcaucil.

Las presentaciones enlatadas, en cuartos o congeladas representan una alternativa práctica. Wood reconoció que prefiere estas versiones por comodidad: “Casi siempre las compro en conserva como corazones en cuartos”, explicó, añadiéndolos a ensaladas, pastas y huevos.

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Al retirar las diferentes capas del alcaucil se alcanza el corazón, la parte más apreciada y sabrosa, brindando así un cierre especial a la experiencia culinaria, como subrayan los especialistas consultados por The New York Times.