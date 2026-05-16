Salud

Detección del cáncer de próstata: un estudio indica que la prueba de PSA podría ayudar a reducir las muertes

Una revisión internacional muestra que los análisis de sangre para el antígeno prostático específico pueden prevenir fallecimientos, aunque persisten dudas sobre riesgos y sobrediagnóstico

Guardar
Google icon
El análisis de PSA puede reducir la mortalidad por cáncer de próstata, aunque los beneficios siguen siendo modestos, según un nuevo estudio (Freepik)
El análisis de PSA puede reducir la mortalidad por cáncer de próstata, aunque los beneficios siguen siendo modestos, según un nuevo estudio (Freepik)

El análisis de sangre para detectar cáncer de próstata podría reducir el riesgo de morir por esta enfermedad, según un nuevo estudio. El postulado, dado a conocer por la prestigiosa entidad médica Cochrane, genera un impacto en la comunidad médica internacional ante un posible cambio de paradigma sanitario.

El informe, realizado por el panel experto de la Biblioteca Cochrane, marca el fin de años de controversia en torno a la utilidad del cribado con la prueba de PSA (antígeno prostático específico) en la reducción de la mortalidad.

PUBLICIDAD

El cáncer de próstata figura entre los tumores más frecuentes en los hombres, con 1,5 millones de casos anuales a escala global.

Infografía ilustra a un hombre, un médico, una próstata bajo una lupa y un tubo de ensayo de sangre, junto a datos sobre el cribado de cáncer de próstata.
Una revisión de la Biblioteca Cochrane concluye que el cribado con la prueba de PSA puede evitar muertes por cáncer de próstata, generando un impacto en la comunidad médica internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, el debate sobre el valor del análisis de PSA se sostenía en la duda: mientras el test mostraba eficacia para localizar tumores en etapas iniciales, la evidencia sobre su impacto en la supervivencia resultaba insuficiente. Las revisiones previas de Cochrane en 2006 y 2013 no habían encontrado pruebas consistentes que justificaran la adopción de programas nacionales de cribado.

PUBLICIDAD

La última revisión, publicada en mayo de 2026, analizó los datos de seis grandes estudios con casi 800.000 participantes europeos y norteamericanos. Cochrane concluyó que el cribado con la prueba de PSA podría evitar la muerte por cáncer de próstata en uno o dos hombres de cada mil examinados.

“Dicho de otro modo, sería necesario invitar a 500 hombres a someterse a la prueba para prevenir una muerte por cáncer de próstata”, refuerza el informe publicado. Este hallazgo representa un giro relevante en la política de salud pública y las recomendaciones clínicas.

La evidencia, los matices y el peso de los riesgos

El cribado con análisis de sangre detectó un 30 por ciento más de cánceres de próstata, principalmente en etapas tempranas según los nuevos datos
El cribado con análisis de sangre detectó un 30 por ciento más de cánceres de próstata, principalmente en etapas tempranas según los nuevos datos

El profesor Philipp Dahm, de la Universidad de Minnesota y autor principal de la nueva revisión, subrayó: “Con los nuevos datos disponibles, ahora podemos afirmar con certeza moderada que la prueba de detección del PSA reduce las muertes por cáncer de próstata en hombres con una esperanza de vida suficiente”. Dahm insistió en que se trata de “un cambio importante en la evidencia que los futuros desarrolladores de guías y responsables políticos deberán tener en cuenta”.

Estos resultados se apoyan en ensayos de seguimiento prolongado. El estudio más influyente, con 162.241 hombres seguidos durante 23 años, permitió identificar un beneficio modesto, aunque tangible, en la reducción de la mortalidad. Cochrane verificó, además, que el cribado detectó alrededor de un 30 % más de cánceres de próstata en general, principalmente en una etapa temprana. Por cada uno o dos fallecimientos evitados, se diagnosticaron 36 cánceres adicionales por cada mil hombres examinados.

Las estadísticas ponen en el centro del debate el tema del sobrediagnóstico: el análisis de PSA capta muchos tumores de bajo grado, que podrían no causar síntomas ni daños relevantes en toda la vida del paciente. Esta situación puede llevar, según los autores, a ansiedad o tratamientos innecesarios y agresivos.

Infografía con un esquema del sistema genitourinario masculino, texto informativo sobre cuidado de la próstata, síntomas, estadísticas y opciones de tratamiento.
Esta infografía resume las claves para el cuidado de la próstata, abordando la prevención, detección temprana, síntomas de afecciones comunes como el cáncer y la hiperplasia, y los tratamientos disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Queremos dejar claro que esto no supone un respaldo generalizado a las pruebas de detección universales. La decisión siempre debe tomarse entre el paciente y su médico, con pleno conocimiento tanto de los beneficios potenciales como de los riesgos muy reales del sobrediagnóstico y los tratamientos innecesarios”, explicó Juan Franco, responsable de la Unidad de Síntesis de Evidencia de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf y primer autor de la revisión, en declaraciones recogidas por Science.

La revisión no evaluó de forma sistemática los impactos en la calidad de vida, como las complicaciones de las biopsias, la disfunción sexual o los problemas urinarios, aunque los autores destacaron que otras investigaciones, como el ensayo ProtecT, abordan estos efectos y deben ser considerados por los profesionales y los pacientes en el proceso de toma de decisiones.

El 75% de los pacientes con cáncer de próstata pueden curarse si se detectan y tratan en fases tempranas (Montaje Infobae)
El 75% de los pacientes con cáncer de próstata pueden curarse si se detectan y tratan en fases tempranas (Montaje Infobae)

La controversia sobre el cribado se alimentó, durante años, de resultados contrapuestos en investigaciones de referencia. El Ensayo de Detección de Cáncer de Próstata, Pulmón, Colon y Ovario (PLCO) en Estados Unidos, con seguimiento de hasta 10 años, no encontró diferencias en mortalidad entre hombres sometidos al PSA y quienes no realizaron el test.

En contraste, el Estudio Europeo Aleatorizado de Detección de Cáncer de Próstata (ERSPC), tras nueve años de seguimiento, reveló una reducción del 20 % en la mortalidad por esta causa. La revisión de Cochrane integró estos y otros datos, logrando mayor solidez a partir de cohortes más extensas y prolongadas.

Nuevas herramientas y el futuro del diagnóstico

Por cada mil hombres que se someten al análisis de PSA se previenen una o dos muertes por cáncer de próstata, según la revisión internacional
Por cada mil hombres que se someten al análisis de PSA se previenen una o dos muertes por cáncer de próstata, según la revisión internacional

El informe reconoce que la mejora en la evidencia no proviene de un cambio en los datos subyacentes, sino de la extensión de los periodos de seguimiento, que permitió observar beneficios en la mortalidad que antes resultaban invisibles.

El panorama ha cambiado considerablemente desde nuestra revisión de 2013. No solo contamos con evidencia a largo plazo más sólida sobre la mortalidad, sino que las herramientas disponibles para reducir los daños de las pruebas de detección, como la resonancia magnética y la vigilancia activa, también han avanzado significativamente”, señaló Franco.

Entre las novedades tecnológicas, la revisión evaluó una nueva generación de métodos de detección. Estos incluyen la combinación del PSA con análisis de sangre de calicreína y resonancia magnética, que pueden ayudar a reducir biopsias innecesarias y a distinguir tumores indolentes que no requieren tratamientos agresivos. Según los primeros datos, estas técnicas muestran potencial para detectar más cánceres, aunque aún falta evidencia sobre si logran salvar más vidas o limitar los daños en comparación con el PSA solo.

El sobrediagnóstico y el sobretratamiento siguen siendo riesgos clave asociados al análisis de PSA para cáncer de próstata en la población general
El sobrediagnóstico y el sobretratamiento siguen siendo riesgos clave asociados al análisis de PSA para cáncer de próstata en la población general

El documento de Cochrane también advierte sobre la necesidad de individualizar la decisión de realizar el cribado: “La decisión de realizar un tratamiento debe tomarse siempre de forma individualizada entre el paciente y su médico”, afirmó Franco. El informe destaca que los beneficios observados son modestos y que la prueba de PSA no reduce de forma significativa los eventos adversos graves vinculados a biopsias o tratamientos.

El nuevo consenso de Cochrane fue recibido como un avance relevante en la salud pública, aunque no implica la recomendación de implementar cribados masivos y universales. Los autores insisten en que la información debe trasladarse de modo transparente a los pacientes, para que comprendan tanto los modestos beneficios como los riesgos concretos de sobrediagnóstico y sobretratamiento.

La revisión, que recabó información de ensayos en Europa y América del Norte, se presenta como la referencia más robusta disponible hasta la fecha. Los resultados ya están influyendo en el debate sobre las guías clínicas y la toma de decisiones en salud pública.

Los especialistas coinciden en que, si bien la prueba de PSA salva vidas, la balanza entre beneficio y riesgo sigue siendo estrecha. El futuro del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata parece orientarse a estrategias personalizadas, que aprovechen las nuevas tecnologías y optimicen el equilibrio entre detección precoz y reducción de daños.

Temas Relacionados

cáncer de próstatasaludPSAcienciaanálisis de sangreúltimas noticiastratamientodiagnóstico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El alcaucil, una fuente de fibra y micronutrientes clave para la salud

Su consumo gana protagonismo por su bajo contenido calórico y concentración de vitaminas y minerales, lo que lo posiciona como aliado del bienestar digestivo y general, según especialistas internacionales

El alcaucil, una fuente de fibra y micronutrientes clave para la salud

La obesidad temprana multiplica el riesgo de varios cánceres

El análisis sueco de 620.000 personas indica que el momento del aumento de peso es crucial para la aparición de tumores, especialmente en hígado, riñón, páncreas y útero

La obesidad temprana multiplica el riesgo de varios cánceres

Cuál es el significado de soñar con ser perseguido

Las situaciones amenazantes o desesperantes durante el descanso nocturno podrían estar relacionadas con episodios de estrés, ansiedad o conflictos emocionales

Cuál es el significado de soñar con ser perseguido

Dolores de cabeza tensionales: los hábitos diarios que pueden reducir su aparición

Cambios simples en la rutina diaria pueden marcar una diferencia inesperada en el bienestar y la comodidad física a lo largo del día

Dolores de cabeza tensionales: los hábitos diarios que pueden reducir su aparición

Las señales en el rostro que podrían revelar falta de proteínas, según especialistas médicos

Alteraciones visibles que suelen atribuirse al cansancio o al paso del tiempo pueden esconder un problema más profundo vinculado al estado nutricional

Las señales en el rostro que podrían revelar falta de proteínas, según especialistas médicos

DEPORTES

El sugestivo mensaje de Mauro Icardi en medio de los rumores de su salida del Galatasaray

El sugestivo mensaje de Mauro Icardi en medio de los rumores de su salida del Galatasaray

Un luchador de MMA perdió la vida tras rescatar a cuatro adolescentes atrapadas en la corriente de un lago

Juan Manuel Cerúndolo sacó pasaje para la final en Bordeaux y se aseguró el mejor ranking de su carrera

River Plate y Rosario Central disputarán la primera semifinal del Torneo Apertura 2026: hora, TV y posibles formaciones

Horacio Zeballos alcanzó la final del Masters 1000 de Roma e irá por su primer título del año junto a Marcel Granollers

TELESHOW

El romántico saludo de cumpleaños de Ivana Figueiras a Darío Cvitanich: “No creía en nada y apareciste”

El romántico saludo de cumpleaños de Ivana Figueiras a Darío Cvitanich: “No creía en nada y apareciste”

Facundo Arana mostró cómo se entrena para escalar una montaña de 6800 metros: la emotiva conexión con su padre

Las lágrimas de la China Suárez en la fiesta de Galatasaray campeón: “Nunca vi un amor tan grande”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Sofía Solá relató el accidente que sufrió en Barcelona: “Por primera vez sentí la soledad”

INFOBAE AMÉRICA

Una nueva norma entrará en vigor este 29 de mayo e impondrá un pago anual de USD 100 a migrantes

Una nueva norma entrará en vigor este 29 de mayo e impondrá un pago anual de USD 100 a migrantes

El alza internacional del petróleo impulsa un nuevo aumento en los precios de combustible en República Dominicana

El gobierno de Guatemala realiza operativo en la cárcel Renovación I tras motines y hallazgos de privilegios

EEUU emite alerta máxima por brote de ébola en un país con decenas de muertos

Juan frente al abismo: la orfandad en El Salvador, el dolor de las cicatrices y el inesperado consuelo de un gato