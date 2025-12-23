Salud

Qué son los perfiles biológicos detrás de la obesidad y por qué son claves para un descenso de peso efectivo

El abordaje personalizado permite comprender factores individuales, mejorar resultados en tratamientos y adaptar intervenciones según las características de cada paciente. La palabra del Dr. Christopher C. Thompson a Forbes

Guardar
La obesidad presenta múltiples causas
La obesidad presenta múltiples causas y manifestaciones, lo que dificulta un abordaje clínico uniforme y efectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obesidad no responde a una sola causa ni se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Durante décadas, el abordaje clínico tendió a tratarla como una condición uniforme, con recomendaciones generales que no siempre ofrecieron resultados consistentes.

Esa falta de previsibilidad alimentó explicaciones centradas en la conducta individual, aunque los resultados clínicos variaban notablemente entre pacientes sometidos a estrategias similares.

Investigaciones recientes en genómica humana, fisiología y neurociencia ofrecen un marco distinto. De acuerdo con un análisis realizado por el Dr. Christopher C. Thompson para Forbes, el aumento de peso y la respuesta al tratamiento pueden explicarse por fenotipos biológicos de obesidad: patrones recurrentes definidos por la interacción entre genética, hormonas, sistema inmunitario, microbioma intestinal y circuitos cerebro–intestino.

Según Thompson, esta perspectiva ayuda a comprender por qué el cuerpo defiende el peso de maneras diferentes y por qué una intervención resulta eficaz en algunos casos y limitada en otros.

Fenotipos: una diversidad biológica

Alteraciones genéticas como la deficiencia
Alteraciones genéticas como la deficiencia de leptina o su receptor provocan una sensación de hambre permanente y dificultan la regulación del peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fenotipo no es un diagnóstico ni una etiqueta clínica, sino un perfil biológico observable que describe la forma en que se expresa la regulación del peso en una persona.

Según Thompson, profesor de medicina en la Universidad de Harvard, estos perfiles explican tanto el origen y la persistencia del aumento de peso como la marcada variabilidad en la respuesta terapéutica.

La genética establece una base fundamental, pero no actúa de manera aislada; los genes interactúan constantemente con hormonas, circuitos neuronales, señales inmunitarias y factores ambientales.

En un extremo del espectro se encuentran trastornos monogénicos poco frecuentes, mientras que en el otro aparecen patrones poligénicos comunes, en los que múltiples efectos genéticos pequeños se suman a la exposición ambiental contemporánea. La mayoría de la población se ubica entre ambos extremos.

Alteraciones genéticas en las vías
Alteraciones genéticas en las vías de señalización pueden reducir la percepción de plenitud tras las comidas y llevar al cerebro a interpretar un estado de hambre persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo reducido de personas desarrolla obesidad por alteraciones en un gen crucial dentro de la vía que regula el apetito. Entre los ejemplos figuran la deficiencia congénita de leptina y la deficiencia de su receptor, donde la señal al cerebro sobre las reservas energéticas está ausente o no se percibe. En ambos casos, el cerebro interpreta un estado de hambre permanente.

Otras alteraciones afectan la señal de saciedad tras las comidas; deficiencias de POMC, PCSK1 y MC4R impiden la producción o acción de péptidos que restringen la ingesta.

El resultado clínico es una sensación de saciedad reducida, mayor consumo de alimentos y un punto de ajuste de peso elevado que el cuerpo defiende desde edades tempranas.

Interacción genética, metabólica e inmunológica

La mayoría de los casos de obesidad no responde a un solo gen. Estudios genéticos a gran escala identifican cientos de loci (posiciones específicas en los cromosomas donde se localizan ciertos genes o variantes genéticas) asociados al peso corporal, el apetito, la distribución de la grasa, la sensibilidad a la insulina y el gasto energético. Cada variante ejerce un efecto pequeño, pero en conjunto determinan la intensidad con la que el organismo defiende su peso.

La disfunción de la barrera
La disfunción de la barrera intestinal y una microbiota alterada contribuyen a la obesidad mediante la activación de respuestas inmunitarias y alteración de señales cerebro–intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Thompson sostiene que estos genes se relacionan con vías hipotalámicas, circuitos de recompensa, función del tejido adiposo, activación inmunitaria y comunicación intestino–cerebro. También influyen en la composición del microbioma intestinal, reforzando el vínculo entre genética y entorno metabólico.

En muchos pacientes, el aumento de peso está asociado a disfunciones sistémicas más amplias. Uno de los perfiles identificados es el fenotipo inflamatorio adiposo, donde el tejido graso se inflama y secreta citocinas que modifican la señalización de la insulina y la regulación hipotalámica del peso.

Este patrón explica la aparición de complicaciones metabólicas con incrementos de peso moderados y la resistencia a la pérdida ponderal.

Otro perfil es el fenotipo de disfunción de la barrera intestinal. En este caso, una microbiota alterada y una mayor permeabilidad intestinal permiten el paso de productos bacterianos hacia la circulación, activan respuestas inmunitarias y alteran la señalización intestino–cerebro. Este patrón suele aparecer en personas expuestas a estrés crónico, enfermedades previas o antibióticos.

Implicancias clínicas y personalización del tratamiento

La obesidad también se expresa junto al síndrome metabólico, diabetes tipo 2 o enfermedad del hígado graso no alcohólico. El síndrome metabólico se diagnostica cuando se cumplen al menos tres criterios clínicos, entre ellos obesidad central, dislipidemia, hipertensión y alteraciones de la glucosa.

El enfoque basado en fenotipos
El enfoque basado en fenotipos biológicos permite personalizar el tratamiento de la obesidad y superar explicaciones conductuales simplistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Thompson, en estos casos predominan la resistencia a la insulina, la acumulación de grasa hepática y la alteración del manejo lipídico. Trastornos hormonales como hipotiroidismo, síndrome de Cushing, hipogonadismo o síndrome de ovario poliquístico actúan como factores que amplifican una susceptibilidad previa.

A partir de estos mecanismos, la literatura médica describe fenotipos funcionales útiles para la práctica clínica. El fenotipo de cerebro hambriento se caracteriza por una señal de saciedad reducida o demorada, asociada a hormonas como GLP-1 y PYY. El fenotipo de intestino hambriento está vinculado a un vaciamiento gástrico rápido y una saciedad de corta duración.

También se reconoce la alimentación basada en recompensas, relacionada con una sensibilidad elevada de los circuitos dopaminérgicos, y el fenotipo de bajo gasto energético, donde el cuerpo conserva calorías con máxima eficiencia y reduce el gasto en caso de restricción.

El Dr. Thompson a lo largo de su análisis sostuvo que, comprender la obesidad desde estos fenotipos biológicos permite interpretar la variabilidad en la respuesta al tratamiento.

Algunas personas responden mejor a intervenciones que influyen sobre la señal del hambre, mientras que otras requieren estrategias que modifiquen la fisiología gástrica, la inflamación o el gasto energético.

Este enfoque traslada la atención desde explicaciones conductuales simplistas hacia la biología de la regulación del peso y constituye un marco para seleccionar tratamientos más ajustados a cada perfil.

Temas Relacionados

ObesidadFenotiposGenéticaSaludMetabolismoMicrobioma intestinalMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Nueva herramienta de IA podría ayudar a los pacientes de UCI a obtener la nutrición que necesitan

Healthday Spanish

Nueva herramienta de IA podría

Los genes defectuosos no siempre conducen a la pérdida de visión o ceguera

Healthday Spanish

Los genes defectuosos no siempre

Cualquier consumo regular de marihuana es perjudicial para los adolescentes, según un estudio

Healthday Spanish

Cualquier consumo regular de marihuana

Los anillos de los árboles pueden revelar pistas ocultas sobre la historia del agua

Healthday Spanish

Los anillos de los árboles

Dieta para cáncer útil para proteger contra enfermedades transmitidas por alimentos, concluye un ensayo

Healthday Spanish

Dieta para cáncer útil para
DEPORTES
La Fórmula 1 realizó el

La Fórmula 1 realizó el “Papá Noel secreto”: el particular regalo que hizo Colapinto y la sorpresa al recibir el suyo

El tenso intercambio entre Diego Díaz y Marcelo Moretti en plena crisis de San Lorenzo: “El club es el hazmerreír del fútbol argentino”

La propiedad de “ultra lujo” que adquirió Cristiano Ronaldo: sólo puede llegar en un barco privado o en hidroavión

Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

TELESHOW
Rulo Schijman habló de su

Rulo Schijman habló de su separación con Gabriela Sari: “Es muy doloroso”

Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenaron de ternura la Navidad en Londres

La furia de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara en pleno reencuentro con sus hijas: “Van a caer uno por uno”

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de su amor en El Bolsón: libros, montañas y relax

Entre lágrimas, Yanina Latorre habló de su inminente salida de LAM: la reacción de Ángel de Brito

INFOBAE AMÉRICA

El régimen talibán realizó once

El régimen talibán realizó once flagelaciones públicas en Kabul por delitos de adulterio y tráfico de drogas

Liam Gallagher, David Beckham y una selección de rockeros y futbolistas despidieron a Gary “Mani” Mounfield

Ucrania anunció el retiro de sus tropas de la ciudad de Siversk tras semanas de enfrentamientos con las fuerzas rusas

La comunidad cristiana de Gaza celebra una Navidad marcada por las pérdidas: “Nuestra alegría debe superar la amargura”

Detuvieron a Greta Thunberg en Londres durante una protesta propalestina