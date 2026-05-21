Economía

El Banco Central sumó USD 145 millones y se acerca al 90% de la meta anual de compra de dólares

La autoridad monetaria hilvanó 92 jornadas consecutivas con saldo comprador y las reservas internacionales quedaron cerca del mayor nivel en la era Milei

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Foto de archivo: imagen de la fachada del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. 31ene, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
Foto de archivo: imagen de la fachada del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. 31ene, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 92 jornadas seguidas con saldo positivo en el mercado de cambios, impulsado por acuerdos con entidades bancarias, empresas privadas y organismos estatales. Este jueves, la autoridad monetaria incorporó USD 145 millones y el acumulado anual superó los 8.800 millones de dólares.

A partir del inicio del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA sumó USD 8.851 millones, con abril como el mes de mayor actividad, totalizando 2.769 millones de dólares. Únicamente el 2 de enero no se registraron compras.

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En los días recientes, el ritmo de adquisición de divisas se incrementó, tras unos primeros días de mayo con operaciones diarias inferiores a los 100 millones de dólares. La semana pasada, el Central sumó USD 596 millones y el total de mayo llegó a 1.696 millones de dólares.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que los principales ingresos provenientes de la cosecha agrícola aún no se concretaron, por lo que se espera un aumento en la oferta de dólares, ampliando el margen de intervención para el Central en el corto plazo.

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El BCRA ya alcanzó el 88,51% del objetivo anual de compras. La demanda de dólares del Tesoro para pagos de deuda limitó el incremento neto de reservas en el primer trimestre.

Para sostener la acumulación, el Central emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro absorbió el excedente mediante colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio y la inflación.

Las proyecciones oficiales calculan un saldo neto de compras para 2026 de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, según la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos. Santiago Bausili, presidente del BCRA, señaló que estos factores serán determinantes para el resultado del año.

Se estima que la liquidación de la cosecha gruesa aporte un flujo considerable que podría engrosar las reservas. Además, las colocaciones de deuda de empresas y provincias en el exterior podrían sumar más de USD 3.200 millones, incrementando la capacidad de intervención en el mercado cambiario.

Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.751 millones, tras un alza diaria de USD 168 millones, y se acerca al récord en la era Milei. El mayor nivel de reservas de la actual gestión se registró en febrero, con USD 46.905 millones, cifra inédita desde 2018. Las caídas posteriores se relacionan con pagos de deuda y la volatilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente, que afectó activos como el oro y los bonos soberanos.

El dólar volvió a bajar

La firme presencia de vendedores en el mercado de cambios, con un volumen de USD 512,8 millones negociados en el segmento de contado, provocó una nueva caída del dólar mayorista, que retrocedió 7,50 pesos, ubicándose en $1.389,50, el nivel más bajo desde el 12 de mayo.

Con el techo para las bandas cambiarias fijado por el Banco Central en $1.742,24, el tipo de cambio oficial se posicionó ahora a $352,74 —un 25,4% por debajo de ese máximo teórico—, lo que representa la mayor brecha desde el 13 de mayo de 2025, cuando alcanzó el 25,9 por ciento.

En tanto, luego de cuatro jornadas consecutivas con precios estables, este jueves el dólar al público disminuyó diez pesos, situándose en $1.410 para la venta, según la cotización del Banco Nación. El dólar blue acompañó la tendencia y bajó cinco pesos, hasta $1.425 para la venta.

“A pesar de la actual calma cambiaria por el ingreso estacional de fondos, el mercado mira con lupa la capacidad del BCRA para acumular reservas hacia el segundo semestre. La lentitud en la recuperación de la demanda de dinero y las tasas de interés reales negativas, que rinden un 23% efectivo anual para los plazos fijos minoristas frente a la inflación de 2026, asoman como los principales desafíos del plan oficial”, sostuvo Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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