Crimen y Justicia

Cayó la “abuela narco” de Zavaleta: vendía cocaína, tusi y marihuana en la casa donde vivía con sus cinco nietos

La mujer fue detenida por comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego. Su hijo y su sobrino también quedaron imputados

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En la casa encontraron un revólver, tusi, marihuana y cocaína

Una mujer de 48 años fue detenida acusada de vender drogas en el interior de su casa, ubicada en el barrio Zavaleta. Allí, convivía con su hijo, su sobrino y sus cinco nietos menores de edad. En la vivienda, efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron un revólver, tusi, marihuana y cocaína.

El caso comenzó el miércoles por la noche, cuando agentes de la Policía de la Ciudad realizaban una recorrida por la avenida Iriarte al 3600. En un momento, los oficiales advirtieron una presunta maniobra de pasamanos entre un hombre y una mujer.

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Ante esa situación, decidieron acercarse para identificarlos. Sin embargo, al advertir la presencia de los efectivos, ambos ingresaron por una puerta de rejas que estaba abierta hacia un patio interno del inmueble. Los agentes los siguieron y, ya dentro de la propiedad, demoraron a la mujer.

Al inspeccionar la vivienda, encontraron sobre una mesa una bolsa con una gran cantidad de envoltorios y dinero en efectivo. A su vez, dentro de un morral hallaron un revólver calibre .22, diez municiones de ese mismo calibre y 13 balas calibre 9 milímetros.

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Droga Zavaleta detenida
El revólver calibre .22 que encontraron dentro del morral

Además, encontraron otra bolsa con cocaína sin fraccionar, un envoltorio con una sustancia similar al tusi, dos balanzas de precisión y varios envoltorios de cocaína y pasta base. En uno de los cajones de un mueble, los policías también hallaron una bolsa con flores de marihuana y un trozo compacto de ese mismo estupefaciente de 350 gramos.

Fuentes policiales detallaron que en el interior de la vivienda estaban el hijo de la sospechosa, de 26 años; su sobrino, de 20; y cinco nietos menores de edad.

En total, personal de la División Unidad Táctica de Pacificación del Barrio 21-24/Zavaleta de la Policía de la Ciudad secuestró 511 gramos de marihuana, distribuidos en 85 envoltorios y un pan compacto de 350 gramos; 35 gramos de cocaína en 29 envoltorios; 25 dosis de pasta base; y tusi. También incautaron el arma de fuego, 23 balas, 77 mil pesos y dos balanzas de precisión.

Droga Zavaleta detenida
Lo incautado durante el operativo

El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Sur, que dispuso la detención de la mujer por comercio de droga y tenencia ilegal de arma de fuego, el secuestro de todo lo hallado y la realización de una pericia sobre el arma encontrada.

También se decidió dar intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes por la situación de los menores. Además, el hijo y el sobrino de la detenida fueron notificados en la causa por averiguación de ilícito.

Este procedimiento se suma a otros operativos recientes contra el narcomenudeo en la Ciudad de Buenos Aires. Días antes, tres mujeres fueron detenidas por vender cocaína en la zona de Constitución.

Droga Constitución prisión preventiva
Días antes, tres mujeres fueron detenidas por vender cocaína en la zona de Constitución

El caso se originó tras tareas de vigilancia en la plaza Garay, donde personal de la División Operaciones Zona Sur detectó movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes. Dos de las detenidas contaban con antecedentes y una de ellas ya había sido expulsada del país en dos oportunidades por causas vinculadas al narcotráfico.

Durante la investigación, los policías observaron cómo las acusadas realizaban pases de droga a distintos compradores. Al momento de la detención, se les secuestraron decenas de envoltorios de cocaína listos para la venta, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Tanto las mujeres como los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.

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