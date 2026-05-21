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El curioso baile de Gustavo Sáenz tras anunciar una nueva conexión aérea entre Salta y Río de Janeiro

El gobernador salteño se prestó a bailar samba con un grupo de bailarines que estaban en el acto. Será la cuarta ruta internacional que tendrá la provincia

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El curioso baile de Gustavo Sáenz tras anunciar una nueva conexión entre Salta y Río de Janeiro

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, se hizo viral en las últimas horas después de un curioso baile que realizó con un grupo de bailarines de samba tras presentar la nueva conexión aérea que habrá entre la capital salteña y Río de Janeiro.

Todo ocurrió sobre el final del acto que se realizó este jueves para hacer el anuncio de lo que será la cuarta ruta internacional que tendrá la provincia y que comenzará a funcionar el próximo 17 de diciembre, en pleno auge de las vacaciones de argentinos en tierras cariocas.

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En la presentación, tras el discurso del mandatario provincial, un grupo de bailarines de samba, la tradicional danza del carnaval brasileño, comenzaron con un show e invitaron a Sáenz a participar. Sin dudar, el gobernador se metió en el grupo y mostró sus pasos.

El acto fue encabezado por Sáenz junto al gerente de Desarrollo Internacional de Gol Linhas Aéreas, Luciano Arizada, quien acompañó al mandatario en la presentación oficial. La nueva frecuencia unirá de forma directa la ciudad de Salta con Río de Janeiro desde diciembre, con dos vuelos semanales en cada sentido.

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Salta se convierte así en la provincia del interior del país con una de las redes de vuelos internacionales más extensas, al sumar este destino a las rutas ya operativas hacia Lima, Asunción y Ciudad de Panamá. El gobernador remarcó que la conexión posiciona a la provincia como el principal hub regional del Noroeste y el Nordeste argentino.

Gustavo Sáenz
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz

“Por primera vez en la historia nuestra provincia tendrá conexión directa con Río de Janeiro”, afirmó Sáenz durante el acto. El mandatario calificó la nueva ruta como “un paso muy importante para Salta” y subrayó que se trata de un avance para el turismo, la economía local y el conjunto de los argentinos.

Sáenz también destacó los lazos que históricamente unen a ambos países: “Nos unen muchas cosas. La puerta que hoy se abre hacia Río es enorme y nos permitirá compartir aún más, entre ellas la calidez de ustedes y de nuestra gente”, expresó ante los presentes.

“Más conectividad significa más turismo receptivo, más movimiento económico, más trabajo y más oportunidades para los salteños, porque esta tierra tiene todo lo que el mundo demanda”, agregó el gobernador, quien aseguró que continuará impulsando el crecimiento de la provincia en materia de infraestructura aérea.

Por su parte, Arizada manifestó su satisfacción por el inicio de la nueva conexión. “Es un honor para nosotros poder conectar ciudades y seguir generando desarrollo para el turismo”, declaró el gerente, quien detalló la operatoria prevista. Las partidas desde Salta operarán los lunes y viernes a las 02:30 h, con arribo a Río de Janeiro a las 06:00 h.

Los regresos desde Brasil saldrán los jueves y domingos a las 21:45 h, llegando a la capital salteña a la 01:30 h del día siguiente. Los pasajes ya están disponibles a través de agencias de viajes y en el sitio oficial de la aerolínea.

Durante la ceremonia, Sáenz rubricó un convenio de colaboración y conectividad, firmado entre la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y Arizada. El acuerdo formaliza el compromiso de ambas partes para potenciar el intercambio turístico, cultural y comercial entre Salta y Brasil.

Al acto asistieron también la cónsul honoraria de la República Federativa de Brasil, Alcione Cristina Patrocinio, operadores turísticos y otras autoridades provinciales. Las cifras respaldan el peso de la provincia en el mapa turístico regional: más del 50% de los viajeros que ingresan al Noroeste Argentino lo hacen a través de Salta, lo que la consolida como el epicentro del desarrollo económico de la zona.

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