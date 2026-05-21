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Arte, diseño y tecnología: llega al Perú un nuevo ART TV orientado al segmento premium

Se trata del A400 Pro NXTVISION ART TV de TCL, la más reciente apuesta de la marca para clientes exclusivos

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Imagen: Difusión
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La compañía TCL Electronics anunció el lanzamiento en el mercado peruano del A400 Pro NXTVISION ART TV, un televisor que integra arte, diseño y tecnología de imagen avanzada en una sola propuesta, orientada al segmento premium de consumo.

De acuerdo con la empresa, el dispositivo incorpora más de 365 pinturas clásicas desde el primer encendido, junto con una selección de obras digitales y contenido de museos, lo que permite transformar el espacio doméstico en una galería de arte personalizada. A ello se suman funciones de creación de arte mediante inteligencia artificial, que generan imágenes en pocos segundos a partir de preferencias del usuario.

Según indicó Roberto De La Cruz, vicepresidente de TCL Electronics Perú, el lanzamiento responde a la estrategia de la compañía de fortalecer su presencia en el país. “Este lanzamiento refleja el compromiso de TCL por seguir acercando innovación de clase mundial al país, con una propuesta que integra diseño premium inspirado en el arte, tecnología de imagen de última generación y una experiencia audiovisual inmersiva”, señaló.

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Diseño adaptable y experiencia centrada en el usuario

El modelo ofrece diversas opciones de instalación, incluyendo un montaje ultrafino en pared de 3 milímetros, un soporte ajustable en altura y una base móvil con ruedas, lo que facilita su integración en distintos entornos. Además, incorpora herramientas como un modo relajado con sonidos ambientales y la posibilidad de configurar una pared de fotos personalizada, ampliando su uso más allá del consumo tradicional de contenidos.

Principales características del A400 Pro NXTVISION ART TV

  • Más de 365 obras de arte integradas
  • Creación de +100,000 imágenes con inteligencia artificial
  • Tecnología QD-Mini LED con hasta 448 zonas de atenuación
  • Cobertura de color DCI-P3 del 93%
  • Tasa de refresco de 144Hz (hasta 288Hz con DLG)
  • Sonido Dolby Atmos y DTS:X
  • Pantalla mate antirreflejos
  • Conectividad HDMI 2.1 y Wi-Fi 5

Tecnología de imagen y rendimiento para múltiples usos

En el plano técnico, el A400 Pro NXTVISION ART TV está equipado con tecnología QD-Mini LED, que permite un control de iluminación de alta precisión con hasta 448 zonas de atenuación local, lo que, según la compañía, mejora el contraste y la profundidad de las imágenes. Asimismo, ofrece una cobertura de color DCI-P3 del 93%, con una reproducción más precisa y vibrante en distintos tipos de contenido.

El equipo incorpora el procesador TSR AiPQ, que utiliza inteligencia artificial para optimizar parámetros como brillo, nitidez y movimiento en función del contenido visualizado. Esta capacidad, de acuerdo con TCL, permite ajustar automáticamente la experiencia para cine, deportes o videojuegos.

En esa línea, el televisor cuenta con una tasa de refresco de 144Hz VRR, que puede alcanzar los 288Hz mediante tecnología DLG, orientada a ofrecer mayor fluidez en escenas de alta velocidad, especialmente en gaming y transmisiones deportivas.

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Sonido inmersivo y conectividad avanzada

La experiencia audiovisual se complementa con sistemas de audio Dolby Atmos y DTS:X, diseñados para generar un sonido tridimensional envolvente. En cuanto a conectividad, el modelo incluye cuatro puertos HDMI 2.1, compatibilidad con Wi-Fi 5 y un sistema operativo optimizado para una experiencia ágil e intuitiva.

El A400 Pro NXTVISION ART TV está disponible en versiones de 55, 65 y 75 pulgadas y se comercializa en tiendas por departamento y plataformas digitales en el país. Según la compañía, el dispositivo está dirigido a usuarios que buscan pantallas de gran formato, alto rendimiento audiovisual y una propuesta de diseño integrada al entorno del hogar.

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