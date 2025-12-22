Salud

Por qué mirar el teléfono apenas suena la alarma aumenta el estrés y la ansiedad

Modificar el primer hábito del día puede favorecer la calma, la concentración y la gestión del tiempo, según especialistas en bienestar

El uso del teléfono móvil
El uso del teléfono móvil al despertar afecta la salud mental y la calidad del sueño, según especialistas en bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de consultar el teléfono móvil apenas suena la alarma está integrado en la rutina diaria de millones. Sin embargo, especialistas en salud mental advierten que revisar el dispositivo al despertar puede perjudicar la estabilidad emocional, la capacidad de concentración y la calidad del sueño.

Expertos de Real Simple y recientes investigaciones muestran que modificar este comportamiento mejora el bienestar general y favorece una gestión consciente del tiempo.

Factores que refuerzan el uso del dispositivo según expertos

De acuerdo con Real Simple, la psicoterapeuta Francesca Emma indica que la facilidad de acceso y la inmediatez en la obtención de información o recompensas refuerzan este hábito. “Para muchos, revisar el teléfono es un hábito reforzado porque requiere poco esfuerzo y ofrece una alta recompensa sin pensar”, sostiene.

La terapeuta Ivy Ellis, fundadora de Empathetic Counseling Center, advierte que el contenido mostrado por el móvil suele escapar al control del usuario, intensificado por los algoritmos de redes sociales.

Expertos advierten que la proximidad
Expertos advierten que la proximidad y la inmediatez del smartphone refuerzan hábitos poco saludables al iniciar el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tenemos un control limitado sobre la información que nos muestran los teléfonos, especialmente con los algoritmos de las redes sociales”, indica Ellis, citada por Real Simple. Iniciar el día consumiendo estos contenidos puede condicionar el ánimo y la disposición para afrontar otras actividades.

Beneficios de reducir el uso matutino y hallazgos científicos recientes

La profesora de psiquiatría Katherine Brownlowe coincide en que reducir la exposición al móvil por la mañana potencia la atención plena y la autogestión. “Disminuir el uso del smartphone, especialmente por la mañana, nos ayuda a ser más conscientes e intencionales, reduce la impulsividad y nos motiva a tomar decisiones saludables”, señala.

Un estudio de la Universidad del Danubio de Krems observó que las personas que limitaron el uso diario del teléfono a menos de dos horas experimentaron una disminución del 27% en síntomas depresivos, un 16% menos de estrés, una mejora del 18% en la calidad del sueño y un aumento del 14% en el bienestar general.

Las algoritmos de redes sociales
Las algoritmos de redes sociales condicionan el ánimo y la disposición al consumir contenidos apenas al despertar

Los beneficios se revirtieron al aumentar nuevamente el tiempo de exposición, según el informe. A su vez, especialistas consultados por Huffington Post sugieren evitar la función de alarma del móvil y dejar el dispositivo fuera de la habitación para prevenir el insomnio y favorecer el descanso.

Estrategias para modificar la rutina tecnológica al despertar

Brownlowe destaca que reservar espacio para rituales simples por la mañana —como escribir un diario, tomar café o meditar— contribuye a estabilizar pensamientos y emociones. Este inicio calmado proporciona al sistema nervioso un contexto menos reactivo frente a la sobrecarga informativa.

La dispersión y la procrastinación se presentan como riesgos asociados. Según Ivy Ellis, la constante recepción de notificaciones digitales consume tiempo destinado a tareas como el desayuno, el ejercicio o la higiene personal.

“Estamos a menudo distraídos por las notificaciones y el flujo de información de nuestros teléfonos”, manifiesta Ellis.

Brownlowe recomienda reservar tiempo para
Brownlowe recomienda reservar tiempo para rituales matutinos como escribir un diario, tomar café o meditar para mejorar el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar el día con tareas, noticias negativas o comparaciones sociales aumenta la respuesta de estrés fisiológico. Francesca Emma observa que este estímulo puede activar el “modo de lucha o huida”, incrementando la ansiedad y la presión.

En tanto, Brownlowe afirma que posponer el primer contacto con el móvil reduce la sensación de urgencia y favorece una relación más equilibrada con la tecnología.

La evidencia clínica y científica muestra que retrasar el uso del teléfono móvil al iniciar el día promueve una mejor salud mental y mayor control sobre la jornada. Especialistas recomiendan transformar la rutina matutina sin dispositivos, recalcando los beneficios vinculados a la calma, el sueño reparador y el descenso del estrés.

