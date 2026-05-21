El Salvador

El Centro Histórico de San Salvador suma más de diez nuevos negocios este año

La reactivación económica en la zona central capitalina ha impulsado la apertura de comercios de diversos rubros, impulsados tanto por empresarios locales como por franquicias, de acuerdo con datos recientes de la autoridad de planificación

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El Centro Histórico de San Salvador suma más de diez nuevos negocios en lo que va del año, reflejando un auge comercial. (Cortesía: Centro Histórico)
El Centro Histórico de San Salvador suma más de diez nuevos negocios en lo que va del año, reflejando un auge comercial. (Cortesía: Centro Histórico)

El Centro Histórico de San Salvador registra la apertura de más de diez nuevos negocios en lo que va del año, consolidándose como un espacio de oportunidades tanto para grandes franquicias como para marcas locales, según confirmó Adriana Larín, directora de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (Aplan).

El dinamismo comercial en el Centro Histórico se refleja en la inauguración reciente de más de diez establecimientos de diferentes tamaños y rubros. Estos nuevos negocios, algunos bajo el modelo de franquicia y otros representando marcas salvadoreñas, se suman a la transformación que experimenta la zona.

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La variedad abarca desde propuestas gastronómicas, cafeterías hasta comercios minoristas y tiendas de servicios.

Según explicó Adriana Larín a través de una entrevista matutina, esta tendencia responde al atractivo que genera el entorno renovado, además, subrayó la rapidez con la que evoluciona el entorno.

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“Cuando uno visita el Centro Histórico en un momento y luego regresa dos meses después, el panorama es distinto. Siempre hay algo nuevo”, afirmó.

La variedad de negocios abiertos en el Centro Histórico incluye franquicias, marcas salvadoreñas, cafeterías y comercios minoristas. (Foto cortesía APLAN)
La variedad de negocios abiertos en el Centro Histórico incluye franquicias, marcas salvadoreñas, cafeterías y comercios minoristas. (Foto cortesía APLAN)

La directora de Aplan enfatizó que el Centro Histórico no está reservado únicamente para grandes inversiones ni para franquicias internacionales.

El espacio es para todos. Hay lugar tanto para grandes empresas como para medianos y pequeños empresarios”, señaló Larín.

Destacó el caso de negocios familiares y tradicionales que han podido modernizarse gracias a las condiciones actuales, afirmando que la administración trabaja para que quienes han estado en la zona durante décadas también puedan acceder a nuevas oportunidades.

Larín explicó que el acompañamiento se orienta a que cada empresario para que encuentre facilidades para instalarse o expandirse. “Yo siempre le digo a las personas: usted no es un emprendedor, usted es un empresario, porque cuando comienza a emplear personas ya está generando un impacto en la economía”, comentó.

La Autoridad de Planificación del Centro Histórico destaca oportunidades de inversión tanto para grandes empresas como para pequeños empresarios. (Mitur)
La Autoridad de Planificación del Centro Histórico destaca oportunidades de inversión tanto para grandes empresas como para pequeños empresarios. (Mitur)

Líneas de crédito y apoyo institucional

Entre los mecanismos de apoyo, la directora resaltó la existencia de líneas de crédito específicas para pequeños y medianos empresarios interesados en invertir en el Centro Histórico.

Estos créditos ofrecen condiciones preferenciales y períodos de gracia para facilitar la inversión en mejoras de infraestructura, maquinaria o diversificación de la oferta.

“Las mismas personas que tienen décadas de estar ahí, pero que nunca tuvieron acceso a un crédito formal, ahora pueden mejorar no solo el local, sino también su equipamiento. Hay una línea de crédito exclusiva para MYPES, con cerca de 12 meses de periodo de gracia para pagar la primera cuota”, detalló Larín durante la entrevista.

Aplan también promueve capacitaciones y asesoría técnica para que los empresarios fortalezcan sus proyectos elevando su la calidad del servicio.

El nuevo acuerdo de entendimiento creará zonas específicas para recogida de Uber, mejorando la movilidad y disminuyendo la congestión vehicular en el centro. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)
El nuevo acuerdo de entendimiento creará zonas específicas para recogida de Uber, mejorando la movilidad y disminuyendo la congestión vehicular en el centro. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)

Agilización de trámites y acompañamiento a los inversores

El proceso de apertura de nuevos negocios en el Centro Histórico ha sido optimizado por la gestión de la ventanilla única de Aplan, que permite a los interesados iniciar sus trámites con mayor facilidad y recibir acompañamiento personalizado desde la presentación de la idea de negocio hasta su puesta en marcha.

Larín explicó que el empresario puede acercarse a la ventanilla única, presentar su proyecto, recibir asesoría sobre los requisitos y pasos a seguir.

“Iniciamos con una reunión, evaluamos la idea y el tiempo de apertura que proyectan. Si ya tienen local, avanzamos directo a la revisión técnica. Si no, los conectamos con propietarios de inmuebles disponibles”, describió la funcionaria.

El proceso incluye validación de zonificación, revisión de planos y asistencia técnica para cumplir con la normativa vigente. “Los trámites previos, dependiendo de la calidad de la información con la que uno ingrese, los estamos emitiendo en cerca de quince días hábiles. Luego pasan a permisos de construcción, que pueden resolverse en veinte o veinticinco días hábiles si la documentación está completa”, precisó Larín.

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